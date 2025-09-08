Ι.-Βαρδακαστάνης-(ΕΣΑμεΑ)-για-μέτρα-ΔΕΘ:-Δεν-ακούσαμε-καμία-ειδική-μέριμνα-για-τις-οικογένειες-που-έχουν-παιδί-με-αναπηρία

Την απουσία μέτρων για τις οικογένειες με ΑμεΑ και για συνταξιούχους με αναπηρία από το «καλάθι» των μέτρων που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στηλίτευσε ο πρόεδρος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ), Ι. Βαρδακαστάνης.

«Έχουμε περάσει ένα μεγάλο διάστημα με σοβαρές κρίσεις. Έχουμε αντιμετωπίσει στην ελληνική κοινωνία και στην Ευρώπη μια πολύ σοβαρή πληθωριστική κρίση η οποία στο κομμάτι της ακρίβειας συνεχίζεται. Ασφαλώς οι εξαγγελίες είχαν θετική διάσταση, θα αναφερθώ σε αυτές που δεν ακούστηκαν. Θα περίμενε κανείς εκτός από τις αλλαγές που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στη φορολογική κλίμακα να υπάρξει τιμαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας. Δεν άκουσα καμία μείωση έμμεσων φόρων. Ούτε στα καύσιμα, ούτε στον ΦΠΑ. Ούτε στοχευμένη μείωση σε συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων. Δεν ακούσαμε σε ό,τι αφορά τον δικό μου χώρο καμία μέριμνα για την οικογένεια που έχει παιδί με αναπηρία. Σαν να μην υπάρχει σε αυτή τη χώρα» δήλωσε στον τηλεοπτικό σταθμό Open.

«Θα περίμενα, όταν ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός τα μέτρα για τις οικογένειες να ακούσουμε ειδικά μέτρα για την οικογένεια που έχει παιδί με αναπηρία. Δεδομένου του μειωμένου έως… όπως θέλετε χαρακτηρίστε το, κοινωνικού κράτους της χώρας. Δεν άκουσα τίποτα για τις 200.000 ανθρώπων που ζουν με το επίδομα αναπηρίας. Δεν άκουσα τίποτα για τους συνταξιούχους με αναπηρία που έχουν τις χαμηλότερες συντάξεις και είναι 230.000» πρόσθεσε, τονίζοντας πως «ειδικά για τους συνταξιούχους με αναπηρία, εάν δεν καταργηθούν οι μνημονιακοί κόφτες των αναπηρικών συντάξεων δεν αντιμετωπίζεται τίποτα».

Αναφερθείς στο δημογραφικό, σημείωσε πως «είναι πολύ ένα σύνθετο ζήτημα που θα έπρεπε να είναι όχι μόνο στην καρδιά της κοινωνικής πολιτικής και της οικονομικής πολιτικής της χώρας, αλλά η σοβαρότερη επένδυση που θα έκανε η χώρα από εδώ και για τα πολλά χρόνια στο μέλλον. Να γίνει ο πυρήνας των δημόσιων επενδύσεων, καθώς έχει επιπτώσεις σε όλους τους τομείς της ζωής, στην οικονομία, στην ασφάλιση κλπ., σε συνεννόηση με το πολιτικό σύστημα και την κοινωνία».