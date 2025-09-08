Κίνα:-Βουτιά-33%-των-εξαγωγών-προς-τις-ΗΠΑ-τον-Αύγουστο

Σημαντική μείωση κατά 33% κατέγραψαν οι εξαγωγές της Κίνας προς τις ΗΠΑ τον Αύγουστο, ενώ συνολικά η ανάπτυξη των εξαγωγών επιβραδύνθηκε στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων έξι μηνών, καθώς αποτυπώθηκε ο αντίκτυπος της πολιτικής Τραμπ που στοχεύει τις μεταφορτώσεις, ενώ την ίδια στιγμή χάνει τη δυναμική της η προκαταρκτική φόρτωση των επιχειρήσεων

Οι εισαγωγές από τις ΗΠΑ μειώθηκαν επίσης κατά 16% σε σχέση με ένα χρόνο πριν, σύμφωνα με τα στοιχεία των τελωνείων.

Οι συνολικές εξαγωγές της Κίνας αυξήθηκαν κατά 4,4% τον Αύγουστο σε δολάρια ΗΠΑ σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα, σύμφωνα με τα στοιχεία των τελωνείων τη Δευτέρα, σημειώνοντας τη χαμηλότερη αύξησή τους από τον Φεβρουάριο, ενώ διαφοροποιήθηκαν από τις εκτιμήσεις των οικονομολόγων που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters για αύξηση 5,0%.

Η ανάπτυξη αυτή επιβραδύνθηκε σε σχέση με τους δύο προηγούμενους μήνες, αντανακλώντας εν μέρει την στατιστική επίδραση μιας υψηλής βάσης πέρυσι, όταν οι εξαγωγές της Κίνας αυξήθηκαν με τον ταχύτερο ρυθμό τους σε σχεδόν ενάμιση χρόνο.

«Με την προσωρινή ώθηση από την εμπορική εκεχειρία ΗΠΑ-Κίνας να εξασθενεί και τις ΗΠΑ να αυξάνουν τους δασμούς στις αποστολές που αναδρομολογούνται μέσω άλλων χωρών, οι εξαγωγές είναι πιθανό να δεχθούν πιέσεις βραχυπρόθεσμα», εκτιμά ο οικονομολόγος της Capital Economic, Zichun Huang.

Οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 1,3% τον Αύγουστο σε σχέση με ένα χρόνο πριν, χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις του Reuters για αύξηση 3%. Οι εισαγωγές αυξήθηκαν για τρίτο συνεχόμενο μήνα μετά την επιστροφή τους στην ανάπτυξη τον Ιούνιο, αν και εξακολουθούν να είναι συγκρατημένες λόγω της επίμονης πτώσης των ακινήτων και της αυξανόμενης ανασφάλειας στην αγορά εργασίας.

Η Κίνα βασίζεται όλο και περισσότερο σε εναλλακτικές αγορές, ιδίως στη Νοτιοανατολική Ασία και τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Αφρική και τη Λατινική Αμερική, καθώς η εμπορική πολιτική του προέδρου των ΗΠΑ έχει ασκήσει πιέσεις στις αποστολές με προορισμό τις ΗΠΑ, τονίζει το CNBC.

«Οι Κινέζοι εξαγωγείς πιέζουν για υψηλότερο μερίδιο αγοράς σε άλλες χώρες λόγω της ασθενούς εγχώριας ζήτησης στην Κίνα. Αυτή η πρωτοβουλία ‘εξόδου στο εξωτερικό’ πιθανότατα συνέβαλε στην ανθεκτικότητα των κινεζικών εξαγωγών μέχρι στιγμής φέτος», σημειώνει ο Zhiwei Zhang, πρόεδρος και επικεφαλής οικονομολόγος της Pinpoint Asset Management, σύμφωνα με το CNBC.

Οι αποστολές της Κίνας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, τον Σύνδεσμο Χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας και την Αφρική αυξήθηκαν τον Αύγουστο κατά 10,4%, 22,5% και σχεδόν 26%, αντίστοιχα.

Το πρώτο οκτάμηνο, οι εξαγωγές της Κίνας προς τις ΗΠΑ μειώθηκαν κατά 15,5% σε σχέση με την ίδια περσινή περίοδο, ενώ οι εισαγωγές μειώθηκαν κατά 11%. Κατά την ίδια περίοδο, οι εξαγωγές της προς την ΕΕ, την ΝΑ Ασία, την Αφρική και τη Λατινική Αμερική αυξήθηκαν κατά 7,7%, 14,6%, 24,6% και σχεδόν 6%, αντίστοιχα.

Παρ’ όλα αυτά, καμία χώρα δεν έχει πλησιάσει τις ΗΠΑ, οι οποίες παραμένουν ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Κίνας σε επίπεδο χώρας, απορροφώντας κινεζικά προϊόντα αξίας 283 δισ. δολαρίων από τις αρχές του έτους. Οι συνολικές εξαγωγές προς την ΕΕ ανήλθαν σε 541 δισ. δολάρια κατά την ίδια περίοδο.