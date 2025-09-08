Κατάργηση ΕΝΦΙΑ: Δείτε τους 12.720 οικισμούς που απαλλάσσονται – Αναλυτικός πίνακας

Αναλυτικό πίνακα με τους οικισμούς στους οποίους από το 2026 μειώνεται στο μισό ο ΕΝΦΙΑ στις κύριες κατοικίες και καταργείται το 2027 ανακοίνωσε το ΥΠΕΘΟ.

Αναλυτικό πίνακα με τους οικισμούς στους οποίους από το 2026 μειώνεται στο μισό ο ΕΝΦΙΑ στις κύριες κατοικίες και καταργείται το 2027 ανακοίνωσε το ΥΠΕΘΟ.

Όπως εξαγγέλθηκε στη ΔΕΘ, από το 2026 μειώνεται ο φόρος κατά 50% και από το 2027 απαλλάσσονται από τον ΕΝΦΙΑ τα δικαιώματα στα ακίνητα που αφορούν κύρια κατοικία και ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα, φορολογικούς κατοίκους Ελλάδας, των οποίων η κύρια κατοικία, όπως προκύπτει από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος ευρίσκεται σε οικισμούς με πληθυσμό μικρότερο των 1.500 κατοίκων, εξαιρουμένων των οικισμών που βρίσκονται στην Περιφέρεια Αττικής (πλην της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων). Εξαιρούνται κατοικίες με συνολική φορολογητέα αξία άνω των 400.000 ευρώ.

Το μέτρο εκτιμάται ότι αφορά περίπου 1 εκατομμύριο δικαιώματα επί κατοικιών στις εν λόγω περιοχές της επικράτειας.

Αφορά 12.720 οικισμούς (σε σύνολο 13.586 οικισμών) της χώρας τόσο στην ηπειρωτική, όσο και νησιωτική Ελλάδα και το ετήσιο κόστος της πλήρους απαλλαγής εκτιμάται σε περίπου 75 εκατ. ευρώ.

Δείτε αναλυτικά τον πίνακα με τους οικισμούς στη δεξιά στήλη «σχετικά αρχεία».