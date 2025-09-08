ΚΟΝΒΑ:-Επιστροφή-στα-κέρδη-και-ακόμη-μεγαλύτερο-focus-στις-διεθνείς-αγορές

Ξεπέρασε τα 40 εκατ. ευρώ ο τζίρος, αύξηση στις εξαγωγές. Οι στόχοι για το μέλλον. Πού ποντάρει για τη συνέχεια.

Αισιόδοξη για τη μελλοντική της πορεία, με στόχο την επίτευξη των στόχων της σύμφωνα με το επιχειρηματικό της σχέδιο και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων της και της τεχνογνωσίας που αποκτά διαχρονικά, εμφανίζεται η Κονσερβοποιία Βορείου Αιγαίου, γνωστή για τα εμπορικά σήματα Trata και Flokos.

Η εταιρεία κατέχει σήμερα μία από τις σημαντικότερες θέσεις στον κλάδο της κονσερβοποιίας και μία από τις κορυφαίες θέσεις στο χώρο της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, συνεχίζοντας μια παράδοση μακροχρόνιας παρουσίας στην ελληνική και διεθνή αγορά. Δραστηριοποιείται στην επεξεργασία και κονσερβοποίηση ιχθυηρών και στην εμπορία άλλων προϊόντων, όπως κρεατοσκευάσματα, λαχανικά και κατεψυγμένα ιχθυηρά.

Αύξηση τζίρου κατά 4,6%

Όπως προκύπτει από τις οικονομικές καταστάσεις της ΚΟΝΒΑ που καταχωρήθηκαν στο ΓΕΜΗ πριν από μερικά 24ωρα, το 2024 ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 41.102.404,62 ευρώ και σε σύγκριση με αυτόν της προηγούμενης χρήσης έχει αυξηθεί κατά 4,6%.

Το μικτό κέρδος της αυξήθηκε κατά 13.673.420,74 ευρώ έναντι 12.629.994,84 ευρώ το 2023 ή 33% (από 32% το 2023) επί των πωλήσεων και είναι βελτιωμένο αξιακά σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, καθώς υπήρξε προσαρμογή της παραγωγή στις διαθέσιμες πρώτες ύλες και εφαρμογή νέων εμπορικών πολιτικών.

Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 1.003.453,78 ευρώ έναντι ζημιών 88.021,29 ευρώ, επηρεασμένες κυρίως από την αύξηση του κύκλου εργασιών της εταιρείας.

Σύμφωνα δε με τις εκτιμήσεις της διοίκησης, η πορεία της Κονσερβοποιίας Βορείου Αιγαίου, προβλέπεται ευοίωνη και για την επόμενη οικονομική χρήση, με αιχμή τη βιομηχανική παραγωγή αλλά και στρατηγικές κινήσεις με το βλέμμα στις διεθνείς αγορές.

Η εταιρεία διατηρεί τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης, το οποίο απαρτίζεται από ένα άτομο. Στόχος του τμήματος είναι η ανάπτυξη νέων και καινοτόμων προϊόντων, υψηλής διατροφικής αξίας και είναι πλήρως εναρμονισμένα με τις διατροφικές συνήθειες του σύγχρονου ανθρώπου και της σύγχρονης οικογένειας.

Στην εταιρεία απασχολήθηκαν με σχέση εξαρτημένης εργασίας κατά τη διάρκεια της τρέχουσας χρήσης κατά μέσο όρο 222 άτομα (από 250 το 2023), εκ των οποίων τα 97 (2023: 92) αφορούν σε έμμισθο προσωπικό και τα 125 (2023: 158) σε ημερομίσθιο προσωπικό.

Από το Κιλκίς σε όλο τον κόσμο

Η έδρα της ΚΟΝΒΑ βρίσκεται στη Βιομηχανική Περιοχή Κιλκίς. Παράγει και διαθέτει στην ελληνική αγορά τα σήματα Trata (κονσερβοποιημένα και κατεψυγμένα ιχθυηρά) και Flokos (κονσερβοποιημένα ιχθυηρά), ενώ παράλληλα έχει προσθέσει στην γκάμα των δραστηριοτήτων της την εμπορία των σημάτων Dacor (κονσερβοποιημένα προϊόντα κρέατος) και Baron (κονσερβοποιημένα λαχανικά).

Επιπλέον, παράγει φασόν κονσερβοποιημένο καλαμάρι με το σήμα Portola, όπως επίσης και πολλά προϊόντα private label για όλες σχεδόν τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.