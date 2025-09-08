Κρεμλίνο:-Οι-δυτικές-κυρώσεις-δεν-είχαν-καμία-επίδραση-στη-Ρωσία

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, σχολιάζοντας την πορεία των δυτικών κυρώσεων εναντίον της Ρωσίας, τόνισε ότι τα μέτρα αυτά δεν κατάφεραν να επηρεάσουν τη χώρα.

Σε σχόλιο του στο Telegram, ο Πεσκόφ ανέφερε χαρακτηριστικά: «Συνολικά, μπορούμε να πούμε ένα πράγμα: αυτός ο πρωτοφανής αριθμός κυρώσεων, που επιβλήθηκε στη χώρα μας τα τελευταία τέσσερα χρόνια, δεν είχε καμία απολύτως επίδραση».

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι, παρά την έκταση και την ένταση των κυρώσεων που επιβλήθηκαν από τις δυτικές χώρες, η Ρωσία δεν επηρεάστηκε στην ουσία τους.

Σημειώνεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες, Κυριακή, ότι είναι έτοιμος να προχωρήσει σε μια δεύτερη φάση επιβολής κυρώσεων στη Ρωσία, αφήνοντας να εννοηθεί ότι βρίσκεται πολύ κοντά στην ενίσχυση των κυρώσεων σε βάρος της Μόσχας ή των αγοραστών του πετρελαίου της λόγω του πολέμου στην Ουκρανία.

Η προετοιμασία από την ΕΕ νέων κυρώσεων κατά της Ρωσίας γίνεται σε στενό συντονισμό με τις ΗΠΑ, δήλωσε εξάλλου σήμερα ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα.

Ο Πεσκόφ σημείωσε σχετικά ότι η Ευρώπη και η Ουκρανία κάνουν ό,τι μπορούν για να τραβήξουν τις ΗΠΑ στην τροχιά τους και πρόσθεσε ότι το Κρεμλίνο προτιμά να διευθετηθεί η σύγκρουση με διπλωματικά μέσα, αλλά, αν αυτό είναι αδύνατο, τότε η «ειδική στρατιωτική επιχείρηση», όπως την ονομάζει η Ρωσία, θα συνεχιστεί.

Ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας πολέμου της Ρωσίας ανερχόταν στο 4,1% το 2023 και στο 4,3% το 2024 παρά τις πολλαπλές δέσμες κυρώσεων που της επέβαλε η Δύση μετά την εισβολή της στην Ουκρανία το 2022. Ωστόσο φέτος η οικονομία της αντιμετωπίζει απότομη επιβράδυνση υπό το βάρος των υψηλών επιτοκίων.

Στο μεταξύ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα ότι ο Ντέιβιντ Ο’Σάλιβαν, ο ειδικός απεσταλμένος της ΕΕ για τις κυρώσεις, βρίσκεται στην Ουάσινγκτον μαζί με ομάδα ειδικών για να συζητήσει για περαιτέρω κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας με Αμερικανούς ομολόγους.