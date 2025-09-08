Με κωδικό την αξιοπιστία ανεβαίνει ο Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ – Για «πλαγιαρισμό» κατηγορούν την κυβέρνηση στο θέμα του Εθνικού Απολυτηρίου

Της Δέσποινας Βλεπάκη

Στη Χαριλάου Τρικούπη προετοιμάζονται πυρετωδώς για την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στη 89η ΔΕΘ το επόμενο Σαββατοκύριακο, πρώτη φορά με την ιδιότητα του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ενώ τα κλιμάκια με βουλευτές του κόμματος ξεκινούν τις εξορμήσεις στη Βόρεια Ελλάδα. Ετοιμάζουν αντεπίθεση στις εξαγγελίες του πρωθυπουργού, με κομβικό ρόλο στο αφήγημά τους τη χρήση του όρου αξιοπιστία, ενώ αναμένεται να επιχειρήσουν την αποδόμηση του κυβερνητικού αφηγήματος.

Θα επιμείνουν ότι στο καλάθι της ΔΕΘ δεν περιλαμβάνονταν ουσιαστικά μέτρα για την αντιμετώπιση του νούμερο ένα προβλήματος που ταλανίζει τα ελληνικά νοικοκυριά, δηλαδή για την ακρίβεια αλλά και για την πάταξη της αισχροκέρδειας. Από την πράσινη παράταξη σημειώνουν ότι πολλά από τα μέτρα που ανακοινώθηκαν από τον πρωθυπουργό είχαν μπει στο τραπέζι της δημόσιας σφαίρας από το ΠΑΣΟΚ, που μάλιστα είχε δεχθεί πυρά από την κυβερνητική παράταξη για την κοστολόγηση, ενώ καλωσορίζουν τη ΝΔ σε πολλές από τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ.

«Πολλά από αυτά που εξήγγειλε, όπως η μείωση των φορολογικών συντελεστών, η σταδιακή κατάργηση της προσωπικής διαφοράς και η μείωση του ΦΠΑ στα νησιά είναι προτάσεις που έχει ήδη καταθέσει στον δημόσιο διάλογο το ΠΑΣΟΚ εδώ και καιρό. Τότε η κυβέρνηση υποστήριζε πως τα μέτρα αυτά θα βουλιάξουν την οικονομία και για τον ΦΠΑ, συγκεκριμένα, ότι δεν θα φτάσει στον καταναλωτή. Τελικά περνάει η μείωση του ΦΠΑ στον καταναλωτή ή δεν περνάει; Ή περνάει μόνο στα νησιά;», σημείωσε ο Κώστας Τσουκαλάς στον ΣΚΑΙ.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης θα αναφερθεί στο κράτος Δικαίου και τους Θεσμούς για τα οποία δεν άκουσαν ουσιαστικές εξαγγελίες από τη Χαριλάου Τρικούπη, αλλά και στα σκάνδαλα όπως στον ΟΠΕΚΕΠΕ για τα οποία δεν πήραν ικανοποιητικές απαντήσεις από τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Την ίδια ώρα, το κάλεσμα του πρωθυπουργού στα κόμματα για συναίνεση στο ζήτημα του Εθνικού Απολυτηρίου ενόχλησε στελέχη του ΠΑΣΟΚ, που έκαναν λόγο ακόμα και για «λογοκλοπή» αφού εξηγούν σε κάθε τόνο ότι αυτή είναι μια πρωτοβουλία της αξιωματικής αντιπολίτευσης που μάλιστα έχει ήδη μπει σε ράγες. Ενδεικτική είναι η ανάρτηση του βουλευτή Κιλκίς και αρμόδιου τομεάρχη Παιδείας του κόμματος Στέφανου Παραστατίδη, ο οποίος σταχυολογεί όλα τα κοινοβουλευτικά βήματα του ΠΑΣΟΚ για το Εθνικό Απολυτήριο και καταλήγει κατηγορώντας τον πρωθυπουργό για «πλαγιαρισμό», αλλιώς για λογοκλοπή.

«Αν ο κ. Μητσοτάκης ήταν φοιτητής και κατέθετε την πρότασή του αυτή ως εργασία, θα είχε αξιολογηθεί και κοπεί ως “πλαγιαρισμός” (plagiarism), δηλαδή ως αντιγραφή κειμένου χωρίς να έχει αναφερθεί η πηγή από όπου αντλήθηκαν οι πληροφορίες (η ελληνική λέξη είναι λογοκλοπή).

Η χρήση λογοκλοπής από φοιτητές, σύμφωνα με το ν.4957/2022 της κ. Κεραμέως επιφέρει σοβαρές κυρώσεις έως και την αποβολή τους από το πανεπιστήμιο ή τον αποκλεισμό τους από ένα μάθημα.

Και επειδή αυτή η κυβέρνηση ρέπει προς την αυστηροποίηση των ποινών, είμαι βέβαιος ότι οι ψηφοφόροι θα λάβουν -εξίσου αυστηρά- υπόψη τους τη χρήση λογοκλοπής από τον κ. Μητσοτάκη στις επόμενες εθνικές εκλογές».

Αναλυτικά η ανάρτηση του Στέφανου Παραστατίδη:

