Νέα-υπηρεσία-iris-payments-από-τη-dovalue-greece

H doValue Greece ενισχύει το ψηφιακό της οικοσύστημα με τη νέα υπηρεσία IRIS Payments, μια καινοτόμο λύση που επιτρέπει στους δανειολήπτες να εξοφλούν τις οφειλές τους γρήγορα, με ασφάλεια και εντελώς δωρεάν.

Η υπηρεσία IRIS Payments, η οποία ενσωματώνεται πλήρως στο οικοσύστημα της doValue, αξιοποιεί τις υποδομές του διατραπεζικού συστήματος πληρωμών, που διαχειρίζεται η ΔΙΑΣ Α.Ε. υπό την επίβλεψη της Τράπεζας της Ελλάδος και παρέχεται από τις μεγαλύτερες ελληνικές τράπεζες.

Στο πλαίσιο της συνεχούς ψηφιακής εξέλιξης και με την αξιοποίηση τεχνολογιών αιχμής και εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης, η doValue Greece δημιουργεί μια απλοποιημένη και ολοκληρωμένη εμπειρία εξυπηρέτησης για τον οφειλέτη, ενισχύοντας την ουσιαστική του διευκόλυνση, την εμπιστοσύνη και την αποτελεσματικότητα.

Η IRIS Payments προσφέρει:

Άμεση μεταφορά χρημάτων σε πραγματικό χρόνο, απευθείας από τον τραπεζικό λογαριασμό του πελάτη

σε πραγματικό χρόνο, απευθείας από τον τραπεζικό λογαριασμό του πελάτη Απλότητα : Ο χρήστης συνδέεται στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Προσωποποιημένης Πληροφόρησης- My e – Servicing Portal της doValue μέσω του site www . dovaluegreece . gr και η εξόφληση γίνεται με απλά βήματα χωρίς να χρειάζεται ο χρήστης να εισάγει αριθμούς IBAN ή άλλες τραπεζικές πληροφορίες .

: Ο χρήστης συνδέεται στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Προσωποποιημένης Πληροφόρησης- και η εξόφληση γίνεται με απλά βήματα . Ασφάλεια : Οι συναλλαγές πραγματοποιούνται με υψηλά πρότυπα διατραπεζικής ασφάλειας και διαφάνειας.

: Οι συναλλαγές πραγματοποιούνται με υψηλά πρότυπα διατραπεζικής ασφάλειας και διαφάνειας. Ταχύτητα : η πληρωμή επιβεβαιώνεται και καταχωρείται σε πραγματικό χρόνο.

: η πληρωμή επιβεβαιώνεται και καταχωρείται σε πραγματικό χρόνο. Δωρεάν: Δεν υπάρχει καμία απολύτως χρέωση για τον χρήστη.

Η υπηρεσία IRIS Payments υποστηρίζεται από τις περισσότερες ελληνικές τράπεζες, μεταξύ των οποίων, Εθνική Τράπεζα, Eurobank, Alpha Bank, Τράπεζα Πειραιώς, Credia Bank, Viva Wallet.

Όπως ανέφερε ο κ. Τάσος Πανούσης, Διευθύνων Σύμβουλος της doValue Greece «Στη doValue Greece παραμένουμε προσηλωμένοι στον ψηφιακό μετασχηματισμό και στην παροχή καινοτόμων λύσεων που εξυπηρετούν ουσιαστικά τους πελάτες μας. Με την ενσωμάτωση της υπηρεσίας IRIS Payments, δημιουργούμε ένα νέο πρότυπο για την πληρωμή οφειλών — απλό, άμεσο και χωρίς κόστος — ενισχύοντας τη διαφάνεια και την εμπιστοσύνη στη σχέση μας με τον πελάτη.»

«Η συνεργασία μας με τη doValue αποτελεί ένα ακόμη βήμα για την καθιέρωση των άμεσων πληρωμών ως καθημερινό εργαλείο για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Από την 1η Νοεμβρίου όλες οι επιχειρήσεις στη χώρα θα υποχρεούνται να αποδέχονται πληρωμές τύπου IRIS, γεγονός που επιταχύνει τη μετάβαση σε μια νέα εποχή συναλλαγών. Μέσα από το IRIS, οι πληρωμές γίνονται απλές, ασφαλείς και δωρεάν για τον χρήστη. Στη ΔΙΑΣ επενδύουμε διαρκώς σε κρίσιμες υποδομές πληρωμών που στηρίζουν την οικονομία και ανοίγουν τον δρόμο για την επόμενη μέρα του ψηφιακού χρηματοπιστωτικού οικοσυστήματος στην Ελλάδα και την Ευρώπη.» επισήμανε η κ. Σταυρούλα Καμπουρίδου είναι Διευθύνουσα Σύμβουλος των Διατραπεζικών Συστημάτων ΔΙΑΣ Α.Ε.