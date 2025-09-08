ΟΠΑΠ: Απόδοση και μερισματική πολιτική σε πρώτο πλάνο

Ο ΟΠΑΠ, ο μεγαλύτερος οργανισμός τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, έκλεισε το πρώτο εξάμηνο του 2025 με τα καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) να αυξάνονται κατά 6,5% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 1,153 δισ. ευρώ. Κομβικό ρόλο σε αυτή την εξέλιξη διαδραμάτισε ο διαδικτυακός τομέας, ο οποίος κατέγραψε εντυπωσιακή αύξηση 9,2% και πλέον συνεισφέρει το 31% των συνολικών εσόδων, ενώ και η επίγεια δραστηριότητα ενισχύθηκε κατά 2,8%.

Τα κέρδη EBITDA ενισχύθηκαν κατά 6,6%, στα 98,4 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη για το εξάμηνο αυξήθηκαν στα 233,4 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας άνοδο 6,3%. Παράλληλα, η ισχυρή ταμειακή θέση, με καθαρό δανεισμό μόλις 147,7 εκατ. ευρώ και δείκτη Net Debt/LTM EBITDA στο εξαιρετικά χαμηλό 0,17x, ενισχύει την επενδυτική ελκυστικότητα του οργανισμού. Το διοικητικό συμβούλιο ενέκρινε προμέρισμα 0,50 ευρώ ανά μετοχή, επιβεβαιώνοντας την πολιτική ανταμοιβής των μετόχων.

Οι δε προοπτικές για το β’ εξάμηνο παραμένουν θετικές, με το γεμάτο αθλητικό ημερολόγιο του καλοκαιριού και την αύξηση του τουρισμού να στηρίζουν περαιτέρω τα retail έσοδα, ενώ ο διαδικτυακός τομέας αναμένεται να διατηρήσει ισχυρή ανοδική τάση. Επιπλέον, το ρεκόρ τζακπότ του Tζόκερ δημιουργεί πρόσθετες προοπτικές ενίσχυσης της ζήτησης. Παρά τις δύσκολες συγκρίσεις λόγω του Euro 2024 στο περσινό γ’ τρίμηνο, η εταιρεία φαίνεται να είναι σε θέση να υπερβεί τον στόχο της διοίκησης για χαμηλή μονοψήφια αύξηση εσόδων και περιθώριο EBITDA περίπου 35%.

Από απόψεως διαγραμματικής ανάλυσης, η μετοχή του ΟΠΑΠ έχει κάνει στις τελευταίες 23 μέρες μια διόρθωση της τάξης του -6,80% από τα υψηλά των 20,34 ευρώ, κινούμενη πλέον προς την πολύ σκληρή περιοχή στήριξης των 18,76 με 18,30 ευρώ. Επίπεδο που στατιστικά φέρνει τους αγοραστές στο προσκήνιο.

Το άρθρο γράφτηκε το πρωί της περασμένης Πέμπτης για την εφημερίδα “Κεφάλαιο” όπου και αναδημοσιεύεται

