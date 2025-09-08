ΠΑΣΟΚ: Η Ελλάδα δεν αντέχει άλλο πισωγύρισμα – Ο Μητσοτάκης εκπροσωπεί ένα αμετανόητο σύστημα εξουσίας

Σφοδρή κριτική άσκησε το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής στην κυβέρνηση και στον Κυριάκο Μητσοτάκη, με αφορμή τη συνέντευξη Τύπου του πρωθυπουργού στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ.

Ο Εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος, Κώστας Τσουκαλάς, κατηγόρησε τον κ. Μητσοτάκη ότι εκπροσωπεί ένα «αμετανόητο σύστημα εξουσίας», το οποίο – όπως είπε – παράγει ανισότητες, διαφθορά, αναξιοκρατία και ατιμωρησία. «Ένας πρωθυπουργός προσκολλημένος στην καρέκλα της εξουσίας και μια διακυβέρνηση βουτηγμένη στα σκάνδαλα, που παρουσιάζονται ως η μόνη “σωστή” κυβέρνηση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Τσουκαλάς υπογράμμισε ότι ο πρωθυπουργός απαξίωσε σοβαρές υποθέσεις όπως το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ και τη διαχείριση της τηλεδιοίκησης στους σιδηροδρόμους, ενώ κατηγόρησε τον κ. Μητσοτάκη πως με τη στάση του εμπόδισε τη Δικαιοσύνη να ερευνήσει υπουργούς της ΝΔ που αναφέρονται σε δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Παράλληλα, το ΠΑΣΟΚ τονίζει ότι ο πρωθυπουργός εμφανίζεται ανακόλουθος στο ζήτημα των ανεξάρτητων αρχών και καταγγέλλει κυβερνητικές παρεμβάσεις για τον έλεγχο της σύνθεσής τους. Για το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου, το κόμμα επισημαίνει πως η κυβέρνηση δεν έδωσε ποτέ εγγυήσεις ολοκλήρωσης και παραμένει εκτεθειμένη απέναντι στις τουρκικές αντιδράσεις.

Ο Εκπρόσωπος Τύπου κατηγόρησε επίσης τον κ. Μητσοτάκη ότι δεν αντιμετωπίζει την ακρίβεια και τα καρτέλ, αναφέροντας ως χαρακτηριστικό παράδειγμα τα ενοίκια, τα οποία – όπως είπε – αυξήθηκαν κατά 50% επί της διακυβέρνησής του. «Με κυνισμό πρότεινε ως λύση τη συγκατοίκηση», σημείωσε.

Για την εκπαίδευση, το ΠΑΣΟΚ υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση εγκατέλειψε τις θριαμβολογίες για την ίδρυση παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων, αποδεικνύοντας – όπως υποστήριξε – ότι ο πραγματικός στόχος της μεταρρύθμισης ήταν η «πανεπιστημιοποίηση» κολλεγίων.

«Οι πολίτες κουράστηκαν από ψέματα και προπαγάνδα. Η Ελλάδα δεν αντέχει άλλο πισωγύρισμα. Το αίτημα για πολιτική αλλαγή είναι πιο επίκαιρο από ποτέ», κατέληξε ο κ. Τσουκαλάς, τονίζοντας ότι το ΠΑΣΟΚ «οραματίζεται μια Ελλάδα για όλους, απέναντι στη λογική του κ. Μητσοτάκη πως “κάποιος κερδίζει, όταν κάποιος χάνει”».

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η σημερινή συνέντευξη Τύπου του Πρωθυπουργού κατέδειξε πόσο αμετανόητο είναι το σύστημα εξουσίας του Μεγάρου Μαξίμου, που παράγει κοινωνικές ανισότητες, διαφθορά, αναξιοκρατία και ατιμωρησία.

Ένας Πρωθυπουργός προσκολλημένος στην καρέκλα της εξουσίας και μια διακυβέρνηση βουτηγμένη στα σκάνδαλα, που επαίρονται ως η μόνη “σωστή” κυβέρνηση.

Για τον κ. Μητσοτάκη, το “γαλάζιο” σκάνδαλο διασπάθισης εκατομμυρίων ευρώ στον ΟΠΕΚΕΠΕ και η διαφθορά στην εκτέλεση της σύμβασης της τηλεδιοίκησης στον σιδηρόδρομο, είναι σκάνδαλα “εντός εισαγωγικών”.

Με φοβερό θράσος, δε, εξέφρασε την… εμπιστοσύνη του στη δικαιοσύνη, τη στιγμή που έχει εργαλειοποιήσει την κοινοβουλευτική του πλειοψηφία και επιστράτευσε συνταγματικές ακροβασίες για να την εμποδίσει να ερευνήσει τους υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας, που εμπλέκονται στις δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Τον καλωσορίζουμε στην αποδοχή της πρότασης του Νίκου Ανδρουλάκη σχετικά με τις ανεξάρτητες αρχές. Ελπίζουμε αυτή τη φορά να το εννοεί, με δεδομένο το παρελθόν της κυβέρνησης του με τις δολοφονίες χαρακτήρων και τις αριθμητικές αλχημείες για τον έλεγχο της σύνθεσης των ανεξάρτητων αρχών.