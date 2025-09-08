Πετραλιάς:-Περίπου-4-εκατ.-ωφελούμενοι-από-τις-αλλαγές-σε-μισθούς-και-φόρους

Το δημοσιονομικό κόστος εκτιμάται σε 1,2 δισ. ευρώ το 2026, 1,6 δισ. ευρώ το 2027 και 1,53 δισ. ευρώ για τα έτη 2028 και επόμενα.

Από τον Ιανουάριο του 2026 θα δουν οι υπάλληλου του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα τις αυξήσεις στους μισθούς τους από τη μείωση του φόρου εισοδήματος αλλά και από το νέα αύξηση του κατώτατου μισθού όπως τόνισε ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Θάνος Πετραλιάς.

Όλη η εξειδίκευση του πακέτου της ΔΕΘ – Αναλυτικά τα μέτρα και παραδείγματα

Σύμφωνα με τον ίδιο οι ατομικές επιχειρήσεις, και οι αγρότες θα δουν την ωφέλεια με την υποβολή των δηλώσεων του φορολογικού έτους 2026 κατά τον Μάρτιο του 2027. Συνολικά ωφελούνται περίπου 4 εκατ. φορολογούμενοι που σήμερα υπόκεινται με βάση τα εισοδήματά τους σε φόρο εισοδήματος.

Το δημοσιονομικό κόστος εκτιμάται σε 1,2 δισ. ευρώ το 2026, 1,6 δισ. ευρώ το 2027 και 1,53 δισ. ευρώ για τα έτη 2028 και επόμενα.

Όπως ανέφερε ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών μειώνονται κατά 2% οι συντελεστές της κλίμακας από τα 10.000 έως και τα 40.000 ευρώ.

Πιο αναλυτικά:

– Για τα 10.000 έως 20.000 ευρώ ο φόρος εισοδήματος μειώνεται από 22% σε 20%

– Για τα 20.000 έως τα 30.000 ευρώ από 28% σε 26%

– Για τα 30.000 έως τα 40.000 ευρώ από 36% σε 34%

– Επιπλέον, εισάγεται ενδιάμεσος συντελεστής από τα 40.000 έως τα 60.000 ευρώ 39%, ενώ ο συντελεστής 44% θα ισχύει για εισοδήματα άνω των 60.000 ευρώ.

Αυτό, όπως είπε ο υφυπουργός, «δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να δώσουν αυξήσεις στους εργαζομένους τους. Πριν το μεγαλύτερο μέρος των αυξήσεων πήγαινε στα δημόσια έσοδα, τώρα θα πηγαίνει στους εργαζομένους» ενώ αναφερόμενος στις επιχειρήσεις τόνισε «σας ανοίγουμε το δρόμο για να δώσετε περισσότερες αυξήσεις».

Αναφορικά με τις παρεμβάσεις που γίνονται για οικογένειες με παιδιά, όπως ανέφερε ο κ. Πετραλιάς:

– Ο συντελεστής από τα 10.000 έως τα 20.000 που πλέον θα ανέρχεται σε 20% για φορολογούμενους χωρίς τέκνα, μειώνεται περεταίρω αναλόγως του αριθμού των τέκνων και ακόμη περισσότερο για τους τρίτεκνους σε:

– 18% για φορολογούμενους με 1 εξαρτώμενο τέκνο

– 16% για φορολογούμενους με 2 εξαρτώμενα τέκνα

– 9% για φορολογούμενους με τρία εξαρτώμενα τέκνα.

Οι συντελεστές από 0 έως 20.000 ευρώ μηδενίζονται για φορολογούμενους με τέσσερα ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα.

Επίσης, ο συντελεστής από 20.000 έως 30.000 ευρώ που πλέον θα ανέρχεται σε 26% για φορολογούμενους χωρίς τέκνα, μειώνεται επίσης κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες για κάθε τέκνο:

– 24% για φορολογούμενους με 1 εξαρτώμενο τέκνο

– 22% για φορολογούμενους με 2 εξαρτώμενα τέκνα

– 20% για φορολογούμενους με τρία εξαρτώμενα τέκνα

– 18% για φορολογούμενους με τέσσερα εξαρτώμενα τέκνα

– 16% για φορολογούμενους με πέντε εξαρτώμενα τέκνα κτλ.

Αναφορικά με τη φορολογία των νέων:

– Για τους νέους έως 25 ετών οι συντελεστές από 0 έως 20.000 ευρώ μηδενίζονται.

– Για τους νέους 26 έως 30 ετών ο συντελεστής από τα 10.000 έως τα 20.000 θα ανέρχεται σε 9%.

“Βρήκαμε τον πιο δίκαιο συνδυασμό. Δίνονται περισσότερα στις οικογένειες με παιδιά” είπε και πρόσθεσε ότι “πρέπει να μειωθεί η νεανική φτώχεια και πρέπει να δυναμώσει η συμμετοχή των νέων στην εργασία”.

Σύμφωνα με παραδείγματα που παρουσιάστηκαν:

– Ένας νέος 25 ετών που εργάζεται στο χώρο της εστίασης και λαμβάνει καθαρές μηνιαίες αποδοχές 1250 ευρώ το μήνα, θα έχει μείωση φόρου 2.480 ευρώ, που ισοδυναμεί με σχεδόν 2 μισθούς.

– Ένας πολύτεκνος, με μηνιαίο καθαρό μισθό 1.800 ευρώ, θα έχει μείωση φόρου 4.100 ευρώ, που ισοδυναμεί με σχεδόν 2,3 μισθούς.

– Ένας νέος ελεύθερος επαγγελματίας 30 ετών, χωρίς τέκνα, που έχει ετήσιο φορολογητέο εισόδημα 20.000 θα έχει μείωση φόρου 1.300 ευρώ, δηλαδή σχεδόν ένα καθαρό μισθό.

– Ένας μισθωτός με 2 τέκνα και ετήσιο φορολογητέο εισόδημα 30.000 ευρώ (1.776 ευρώ καθαρά), θα έχει μείωση φόρου 1.200 ευρώ, που ισοδυναμεί με τα δύο τρίτα ενός καθαρού μισθού.

– Ένας τρίτεκνος, με καθαρό μισθό 1291 ευρώ, θα έχει μείωση φόρου 1.300 ευρώ, δηλαδή περίπου ένα μισθό.

– Ένα στέλεχος επιχείρησης, χωρίς τέκνα, με φορολογητέο εισόδημα 50.000 ευρώ και καθαρό εισόδημα 2.580 ευρώ, θα έχει μείωση φόρου 1.100 ευρώ

Δημόσιοι υπάλληλοι

Αυξήσεις θα δουν και οι δημόσιοι υπάλληλοι στο μισθολόγιό τους από το 2026. Σύμφωνα με τον κ. Πετραλιά, εκτός από τα οφέλη από την αναμόρφωση της κλίμακας φορολογίας εισοδήματος, θα εφαρμοστούν μέτρα ύψους περίπου 600 εκατ. ευρώ.

Πιο αναλυτικά:

– Αύξηση μισθών στο σύνολο του δημοσίου τον Απρίλιο του 2026, αναλόγως της αύξησης του κατώτατου μισθού. Η αύξηση του κατώτατου μισθού θα αποφασιστεί με τη διαδικασία που προβλέπεται κατόπιν διαβούλευσης με τους κοινωνικούς εταίρους. Το δημοσιονομικό κόστος εκτιμάται σε περίπου 358 εκατ. ευρώ.

– Αναμόρφωση μισθολογίου ενόπλων δυνάμεων με αυξήσεις από τον Οκτώβριο του 2025. Το ετήσιο κόστος εκτιμάται σε 153 εκατ. ευρώ, ωστόσο εκτιμάται ότι έχουν εξοικονομηθεί σε ετήσια βάση περίπου 77 εκατ. ευρώ από την αναμόρφωση της δομής των ενόπλων δυνάμεων. Αφορά περίπου 75.500 στελέχη των ενόπλων δυνάμεων.

– Αναμόρφωση μισθολογίου αστυνομίας, πυροσβεστικής και λιμενικού με αυξήσεις από τον Οκτώβριο του 2025. Το ετήσιο κόστος εκτιμάται σε 120 εκατ. ευρώ, και αφορά περίπου 76.000 στελέχη των σωμάτων ασφαλείας.

– Αυξάνεται η αποζημίωση αλλοδαπής υπηρεσίας και το επίδομα ειδικών καθηκόντων για το προσωπικό του Υπουργείου Εξωτερικών, καθώς και οι αποζημιώσεις για τα δίδακτρα τέκνων με ετήσιο κόστος περίπου 30 εκατ. ευρώ.

– Αναγνωρίζεται μισθολογικά, κατ’ αναλογία του μεταπτυχιακού, με προώθηση κατά δύο μισθολογικά κλιμάκια, το δίπλωμα του Πολυτεχνείου και λοιπών Πανεπιστημίων με πενταετή κύκλο σπουδών. Εκτιμάται ότι ωφελούμενοι θα είναι περίπου 5.000 δημόσιοι υπάλληλοι με ετήσιο κόστος 7 εκατ. ευρώ.

– Θεσπίζεται αφορολόγητο για το επίδομα βιβλιοθήκης μελών ΔΕΠ και ερευνητών, με ετήσιο κόστος περί τα 6 εκατ. ευρώ.

Ένοπλες Δυνάμεις

– Ο βασικός μισθός θα διαμορφώνεται με βάση τα έτη προϋπηρεσίας

– Θα εφαρμόζεται προσαύξηση με ένα συντελεστή ανάλογα με το βαθμό

– Αλλάζει η λογική των 35 κλιμακίων τα οποία είναι συνδυασμός ετών και βαθμού και δημιουργούν ασυνέχειες.

– Ο βασικός μισθός που αφορά τα έτη υπηρεσίας θα είναι κοινός και για τις Ένοπλες Δυνάμεις και για τα σώματα ασφαλείας, Αστυνομία, Πυροσβεστική, Λιμενικό.

«Υπάρχει μια μικρή διαφοροποίηση στην προσαύξηση του βασικού. Εδώ είναι οι προσαυξήσεις για τις Ένοπλες Δυνάμεις: έχουμε μία προσαύξηση για τις Ένοπλες Δυνάμεις, θα τα δείτε και στα αναλυτικά,μία για τα σώματα ασφαλείας, 1% με 2% διαφορά στις προσαυξήσεις μεταξύ των δύο κατηγοριών, με την έννοια ότι υπάρχει διαφορετική διαδικασία βαθμολογικής πλέον εξέλιξης στις Ένοπλες Δυνάμεις. Θα υπάρχει βαθμολόγιο στις Ένοπλες Δυνάμεις, άρα είναι διαφορετική διαδικασία βαθμολογικής εξέλιξης. Οπότε έχουν τον ίδιο βασικό με τα χρόνια και αλλάζει λίγο ο συντελεστής προσαύξησης βάσει βαθμού. Αυτή είναι η διαφορά των δύο. Επίσης αυξάνεται και το επίδομα θέσης ευθύνης. Ο Ταγματάρχης από 39 ευρώ που ήταν το παλαιό επίδομα, παίρνει 100 ευρώ νέο επίδομα θέσης ευθύνης», ανέφερε ο κ. Πετραλιάς.

Σημείωσε ότι οι αυξήσεις θα καταβληθούν από τη μισθοδοσία Οκτωβρίου (ή αναδρομικά, αν ψηφιστεί αργότερα). Επιπλέον, οι ένστολοι και οι Ένοπλες Δυνάμεις μας θα δουν αύξηση και την 1η Ιανουαρίου με την αναμόρφωση μισθολογίας κλίμακας και τον Απρίλιο με την αύξηση βάσει κατώτατου.

«Γενικά, στις Ένοπλες Δυνάμεις βλέπετε η μέση αύξηση είναι 145 ευρώ, αλλά υπάρχει διαφοροποίηση. Στην κατηγορία Α’ η μέση αύξηση είναι 276 ευρώ, στη Β’ 128, στη Γ’ 103 ευρώ. Στην Αστυνομία η μέση αύξηση είναι 111 ευρώ, στην κατηγορία Α’ είναι 236, στην κατηγορία Β’ 128, στην κατηγορία Γ’ είναι 92 και στην κατηγορία Δ’ είναι 63. Και Πυροσβεστική και Λιμενικό είναι ακριβώς το ίδιο με την Αστυνομία, οι ίδιοι συντελεστές, μέση αύξηση 111 ευρώ και αντίστοιχα εκεί υπάρχουν διαφοροποιήσεις μεταξύ των κατηγοριών», τόνισε.

«Αυτή είναι η μέση αύξηση. Θα δείτε στους πίνακες υπάρχουν μεγάλες διαφοροποιήσεις ανάλογα με τα έτη υπηρεσίας και του βαθμού. Δηλαδή όταν λέμε μέση αύξηση 111, μπορεί να είναι 60, μπορεί να είναι και 300, για να έχετε εικόνα. Αλλάζει πάρα πολύ, έχει γίνει άλλη εξίσωση, να το πω έτσι.

Είναι διαρθρωτική η αναβάθμιση του μισθολογίου: Ποια είναι η βασική διαφορά; Κάθε δύο ή τρία έτη, ανάλογα με τον χρόνο, αν έχεις, συμπληρώνεις χρόνιο υπηρεσία ή αν παίρνεις βαθμό, θα παίρνεις και αύξηση μισθού. Πολλές φορές χρειαζόταν αρκετά έτη να περιμένεις να αλλάξεις κλιμάκιο κτλ. Γίνεται και πιο δίκαιη η κατανομή. Είναι αναλογικές οι αυξήσεις βάσει των ετών και αναλογικές βάσει του βαθμού. Τα προηγούμενα κλιμάκια ήταν σ’ έναν βαθμό κάπως αυθαίρετα. Εδώ υπάρχει λοιπόν μια πολύ, πολύ πιο γραμμική λογική και πιο δίκαιη λογική και στα έτη υπηρεσίας και στον βαθμό.

Τελευταία παρατήρηση να πούμε ότι ειδικά όντως υπήρχε θέμα στις Ένοπλες Δυνάμεις -γνωρίζετε ότι στις Εισαγωγικές Σχολές ήταν λίγες οι αιτήσεις πέρυσι και πρόπερσι, έπρεπε να δοθούν αυτές οι αυξήσεις για να μπορέσουμε να προσελκύσουμε κόσμο στα Σώματα Ασφαλείας γιατί προοδευτικά γινόταν όλο και πιο δύσκολο, ήταν χαμηλά οι αμοιβές. Έλαβαν τον Ιούλιο φέτος το επίδομα επικινδυνότητας, 100 ευρώ το μήνα, τον Απρίλιο τα 30 ευρώ που ήταν η αύξηση των δημοσίων υπαλλήλων, τον Οκτώβριο δίνεται αυτή η αύξηση βάση του νέου μισθολογίου και έχουμε τον Ιανουάριο τη μείωση στις φορολογίες εισοδήματος και τον επόμενο Απρίλιο τη νέα αύξηση βάσει κατώτατου. Άρα έχουμε διαδοχικές αυξήσεις. Νομίζω πραγματικά η κατηγορία αυτή των ενστόλων έχει δει πραγματικά μεγάλη διαφορά στα εισοδήματά τους», κατέληξε.