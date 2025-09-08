Πιερρακάκης:-Αλλάζει-όλη-η-φιλοσοφία-του-φορολογικού-συστήματος

Η φορολογική μεταρρύθμιση στοχεύει στο βασικό πρόβλημα που είναι ότι «η Ελλάδα μικραίνει και γερνά».

Αλλάζει συνολικά η φιλοσοφία του φορολογικού συστήματος, δηλαδή ο τρόπος που φορολογούμε, ανέφερε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης στο πλαίσιο συνέντευξης Τύπου που παραχωρεί μαζί με την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΘΟ με αντικείμενο την εξειδίκευση των μέτρων που ανακοινώθηκαν από τον πρωθυπουργό στην ΔΕΘ.

Η φορολογική μεταρρύθμιση στοχεύει στο βασικό πρόβλημα που είναι ότι «η Ελλάδα μικραίνει και γερνά», με τον υπουργό να σημειώνει ότι το 2024 γεννήθηκαν κάτω από 70.000 παιδιά. «Έχουμε μια χώρα που δυσκολεύεται να ανανεώσει τις γενιές της».

Οι παρεμβάσεις αφορούν 4 εκατομμύρια Έλληνες, τόνισε ο Κ. Πιερρακάκης.

Φορολογικοί συντελεστές και οικογένεια: Μειώνονται οι συντελεστές για πολίτες με εισοδήματα άνω των 10.000 ευρώ. Στην πράξη το αφορολόγητο για οικογένειες με 4 παιδιά και πάνω θα ξεπερνά τις 27.000 ευρώ. Παράδειγμα: Τρίτεκνος με καθαρές αποδοχές 1500 ευρώ, θα έχει μείωση φόρου περίπου 1650 ευρώ ετησίως.

Στήριξη νέας γενιάς: Ενισχύονται οι νέοι στην είσοδό τους στην αγορά εργασίας. Στόχος να μειωθεί το ποσοστό ανεργίας στις πιο μικρές ηλικίες.

Στήριξη μεσαίας τάξης: Μειώνονται όλοι οι συντελεστές, ενώ εισάγεται νέος μειωμένος συντελεστής 39% για εισοδήματα 40.000 έως 60000 ευρώ, 5 μονάδες χαμηλότερος από τον σημερινό.

Το μέτρο για την κατάργηση ΕΝΦΙΑ αφορά 12.720 οικισμούς σε ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Το υπουργείο θα δώσει τη σχετική λίστα

Συνταξιούχοι: Η προσωπική διαφορά θα μειωθεί σε ορίζοντα 2 ετών

Εθνική στόχευση: Μέρος του πακέτου η αναμόρφωση μισθολογίου σε ένοπλες δυνάμεις και δυνάμεων ασφαλείας. Επιπλέον θεσπίζονται υπερεκπτώσεις έως 200% σε τομείς της αμυντικής βιομηχανίας, όπως η κατασκευή όπλων και πυρομαχικών.

Επιμέρους μέτρα που δεν συνδέονται με δημογραφικό ή άμυνα: καταργείται το τέλος συνδρομητικής τηλεόρασης 10%. Δημιουργείται το ταμείο καινοτομίας φαρμάκων. Απαλλαγή φόρους εισοδήματος από ιδρύματα και κληροδοτήματα.

Το μήνυμα αυτής της μεταρρύθμισης είναι ότι μπορούμε να συνδυάσουμε τη δημοσιονομική υπεθυνότητα με την αλληλεγγύη, είπε ο ΥΠΕΘΟ.

Θ. Πετραλιάς: 7 παρεμβάσεις

Για την αναμόρφωση της φορολογίας εισοδήματος μίλησε ο υφΥΠΕΘΟ Θάνος Πετραλιάς. Μισθωτοί και συνταξιούχοι θα δουν τη μείωση από την Πρωτοχρονιά. Ενώ ατομικές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες θα δουν μείωση με την εκκαθάριση των δηλώσεων τον Μάρτιο του 2027.

Ο κ. Πετραλιάς έκανε λόγο για 7 παρεμβάσεις, οι οποίες έχουν λάβει υπόψιν δείκτες αναδιανομής και φτώχειας. Επιδοτείται η εργασία και η παραγωγή.

-Μειώνονται κατά 2% οι συντελεστές της κλίμακας από τα 10.000 έως 40.000

-Εισάγεται ενδιάμεσος συντελεστής 39% από τα 40.000 (περίπου 2.000 καθαρά) έως τα 60.000 ευρώ (περίπου 2.900 ευρώ καθαρά). Ο λόγος για φορολογητέο εισόδημα. Ανοίγει ο δρόμος στις επιχειρήσεις να δώσουν αυξήσεις.

-Ο συντελεστής από 10.000 έως 20.000 ευρώ μειώνεται σε 18% για φορολογούμενος με 1 τέκνο, στο 16% για φορολογούμενους με δύο τέκνα, στο 1,5% για τρία τέκνα

-Οι συντελεστές για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ (καθαρός μισθός περίπου 1.250 ευρώ) μηδενίζονται για φορολογούμενους με 4 τέκνα και πάνω.

-Στα εισοδήματα 20.000 – 30.000 ευρώ, ο συντελεστής γίνεται 26% από 28% χωρίς τέκνα. Γίνεται 24% με 1 τέκνο. Γίνεται 22% με 2 τέκνα. Γίνεται 20% με 3 τέκνα. Γίνεται 18% με 4 τέκνα. Και αυτό συνεχίζει με -2% για κάθε τέκνο. Αυτά ισχύουν για πρώτη φορά και για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Και για αγρότες.

-Για νέους έως 25 ετών, οι συντελεστές από 0 έως 20.000 ευρώ μηδενίζονται.

-Για νέους 26-30 ετών, ο συντελεστής για 10.000-20.000 ευρώ ανέρχεται στο 9%, αντί του 20%. Πρόκειται για πολύ μεγάλη μείωση του φόρου.

Ο. κ. Πετραλιάς έκανε λόγο για ουσιαστικές παρεμβάσεις για την ελληνική οικονομίας και το μέλλον της. Ο κόσμος πρέπει να πιστεύει ότι αξίζει να εργαστεί.

Μιλώντας για το αφορολόγητο όριο, ο κ. Πετραλιάς είπε ότι παρατηρείται μια αύξηση του αφορολόγητου ορίου,.

Περισσότερα σε λίγο…