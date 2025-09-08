Πιερρακάκης: Νέο μισθολόγιο για τους ενστόλους από Οκτώβριο – Τι αυξήσεις θα δουν

Περισσότερες πληροφορίες για τις αυξήσεις που προανήγγειλε ο πρωθυπουργός από την 89η ΔΕΘ στις απολαβές των ενστόλων και των διπλωματών έδωσε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομιών, Κυριάκος Πιερρακάκης.
Εξειδικεύοντας τα μέτρα, που περιλαμβάνονται στο λεγόμενο «πακέτο της ΔΕΘ», ο κ. υπουργός εξήγησε πως από τον Οκτώβριο αναμορφώνεται το μισθολόγιο των ενστόλων ανάλογα τα χρόνια υπηρεσίας και τον βαθμό τους.
Στο πλαίσιο αυτό μεσοσταθμικά η αύξηση θα είναι 110 ευρώ το μήνα. Για τους ανώτερους αξιωματικούς οι αυξήσεις θα ξεπερνούν τα 200 ευρώ τον μήνα.
Ποιους αφορούν οι αυξήσεις
Το νέο, αναβαθμισμένο μισθολόγιο αφορά:
- Στελέχη Ενόπλων Δυνάμεων
- Ελληνικής Αστυνομίας
- Πυροσβεστικού Σώματος
- Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής
- Στελέχη Διπλωματικού Σώματος
Ο συνολικός αριθμός όσων εντάσσονται στο νέο μισθολόγιο ανέρχεται σε 151.422 άτομα.
Παρακολουθήστε live την εξειδίκευση των μέτρων, ΕΔΩ.