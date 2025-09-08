Close Menu
    Πιερρακάκης: Νέο μισθολόγιο για τους ενστόλους από Οκτώβριο – Τι αυξήσεις θα δουν

    Πιερρακάκης: Νέο μισθολόγιο για τους ενστόλους από Οκτώβριο – Τι αυξήσεις θα δουν

    Περισσότερες πληροφορίες για τις αυξήσεις που προανήγγειλε ο πρωθυπουργός από την 89η ΔΕΘ στις απολαβές των ενστόλων και των διπλωματών έδωσε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομιών, Κυριάκος Πιερρακάκης.

    Εξειδικεύοντας τα μέτρα, που περιλαμβάνονται στο λεγόμενο «πακέτο της ΔΕΘ», ο κ. υπουργός εξήγησε πως από τον Οκτώβριο αναμορφώνεται το μισθολόγιο των ενστόλων ανάλογα τα χρόνια υπηρεσίας και τον βαθμό τους.

    Στο πλαίσιο αυτό μεσοσταθμικά η αύξηση θα είναι 110 ευρώ το μήνα. Για τους ανώτερους αξιωματικούς οι αυξήσεις θα ξεπερνούν τα 200 ευρώ τον μήνα.

    Ποιους αφορούν οι αυξήσεις

    Το νέο, αναβαθμισμένο μισθολόγιο αφορά:

    • Στελέχη Ενόπλων Δυνάμεων
    • Ελληνικής Αστυνομίας
    • Πυροσβεστικού Σώματος
    • Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής
    • Στελέχη Διπλωματικού Σώματος

    Ο συνολικός αριθμός όσων εντάσσονται στο νέο μισθολόγιο ανέρχεται σε 151.422 άτομα.

    Παρακολουθήστε live την εξειδίκευση των μέτρων, ΕΔΩ.

