Πιερρακάκης: Νέο μισθολόγιο για τους ενστόλους από Οκτώβριο – Τι αυξήσεις θα δουν

Περισσότερες πληροφορίες για τις αυξήσεις που προανήγγειλε ο πρωθυπουργός από την 89η ΔΕΘ στις απολαβές των ενστόλων και των διπλωματών έδωσε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομιών, Κυριάκος Πιερρακάκης.

Εξειδικεύοντας τα μέτρα, που περιλαμβάνονται στο λεγόμενο «πακέτο της ΔΕΘ», ο κ. υπουργός εξήγησε πως από τον Οκτώβριο αναμορφώνεται το μισθολόγιο των ενστόλων ανάλογα τα χρόνια υπηρεσίας και τον βαθμό τους.

Στο πλαίσιο αυτό μεσοσταθμικά η αύξηση θα είναι 110 ευρώ το μήνα. Για τους ανώτερους αξιωματικούς οι αυξήσεις θα ξεπερνούν τα 200 ευρώ τον μήνα.

Ποιους αφορούν οι αυξήσεις

Το νέο, αναβαθμισμένο μισθολόγιο αφορά:

Στελέχη Ενόπλων Δυνάμεων

Ελληνικής Αστυνομίας

Πυροσβεστικού Σώματος

Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής

Στελέχη Διπλωματικού Σώματος

Ο συνολικός αριθμός όσων εντάσσονται στο νέο μισθολόγιο ανέρχεται σε 151.422 άτομα.

Παρακολουθήστε live την εξειδίκευση των μέτρων, ΕΔΩ.