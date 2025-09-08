Πρεμιέρα-στις-15-Σεπτεμβρίου-για-την-εξεταστική-του-ΟΠΕΚΕΠΕ

Του Γιάννη Ανυφαντή

Επίσημη πρώτη την ερχόμενη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου για την εξεταστική επιτροπή της Βουλής που θα κληθεί να ερευνήσει σε βάθος την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ από το 1998. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, που προέκυψε σήμερα από την Διάσκεψη των Προέδρων, η εξεταστική επιτροπή θα συγκαλείται τρεις φορές την εβδομάδα, ενώ στην πρώτη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί η εκλογή προεδρείου.

Η Επιτροπή αποτελείται συνολικά από 31 βουλευτές, με την κυβερνητική πλειοψηφία να προτείνει, σύμφωνα με πληροφορίες, για τη θέση του προέδρου τον βουλευτή Ηλείας της ΝΔ και νομικό Ανδρέα Νικολακόπουλο. Για τις υπόλοιπες θέσεις του προεδρείου προορίζονται οι Μαρία Συρεγγέλα και Ιωάννα Λυτρίβη.

Εισηγητής της ΝΔ αναμένεται να είναι ο Μακάριος Λαζαρίδης και μέλη από την πλειοψηφία οι: Διονύσης Ακτύπης, Διονυσία – Θεοδώρα Αυγερινοπούλου, Νίκος Βλαχάκος, Γεώργιος Βρεττάκος, Διαμαντής Γκολιδάκης, Αγγελική Δεληκάρη, Μίκα Ιατρίδη, Παναγής Καππάτος, Σπύρος Κουλκουδίνας, Ευάγγελος Λιάκος, Μιχάλης Λιβανός, Άννα Μάνη – Παπαδημητρίου και Φίλιππος Φόρτωμας.

Από το ΠΑΣΟΚ θα στελεχώσουν την εξεταστική επιτροπή οι Μιλένα Αποστολάκη, Ευαγγελία Λιακούλη, Γιώργος Μουλκιωτης και Ανδρέας Πουλάς.

Από το ΣΥΡΙΖΑ στην επιτροπή αναμένεται να συμμετέχουν οι βουλευτές Βασίλης Κόκκαλης, Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος και Κώστας Μπάρκας, από την Ελληνική Λύση οι Κώστας Μπούμπας και Παράσχος Παπαδάκης και από την Νίκη ο βουλευτής Νίκος Βρεττός.

Ως αρχικό χρονοδιάγραμμα της επιτροπής έχουν οριστεί οι τρεις μήνες, με το ενδεχόμενο παράτασης των εργασιών της να παραμένει στο τραπέζι σε περίπτωση που αυτό κριθεί αναγκαίο με βάση της καταθέσεις που θα πραγματοποιηθούν αλλά και τα στοιχεία για την υπόθεση που θα έρχονται στο φως.

Κατά την συνεδρίαση της Διάσκεψης των Προέδρων αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί την μεθεπόμενη Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου η δημόσια συνεδρίαση στην Ολομέλεια για την κλήρωση του Πενταμελούς Δικαστικού Συμβουλίου που θα κληθεί να ελέγξει την υπόθεση του Κώστα Αχ. Καραμανλή, ο οποίος είχε παραπεμφθεί σε προανακριτική για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.