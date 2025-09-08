Close Menu
    Monday, September 8

    Πόσοι ωφελούνται από την κατάργηση του ΕΝΦΙΑ σε χωριά – Ποια νησιά θα δουν μείωση ΦΠΑ

    Οικονομία
    Πληθώρα οικισμών ανά την επικράτεια αφορά το μέτρο για τον ΕΝΦΙΑ που ανακοινώθηκε από τον πρωθυπουργό στην 89η ΔΕΘ. Ο φόρος μειώνεται από το 2026 στο μισό και από το 2027 καταργείται για τις κύριες κατοικίες σε οικισμούς με πληθυσμό κάτω από 1.500 κατοίκους.

    Όπως εξήγησε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, η μείωση και τελικά κατάργηση του ΕΝΦΙΑ αφορά 12.720 οικισμούς, από συνολικά 13.585, τόσο στην ηπειρωτική όσο και στη νησιωτική Ελλάδα.

    Το οικονομικό επιτελείο υπολογίζει ότι ωφελούνται συνολικά 1 εκατομμύριο πολίτες.

    Η μείωση του ΦΠΑ στα νησιά

    Τα μέτρα που έχουν ως στόχο τη στήριξη της ακριτικής Ελλάδας περιλαμβάνουν και τη μείωση κατά 30% των συντελεστών ΦΠΑ στα ακριτικά νησιά του Αιγαίου με πληυθσμό κάτω των 20.000 κατοίκων.

    Από την 1η-1-2026 οι συντελεστές ΦΠΑ μειώνονται, από 6%, 13% και 24%, σε 4%, 9% και 17% στα εξής 19 νησιά του Αιγαίου:

    • Λειψοί
    • Τήλος
    • Αγαθονήσι
    • Χάλκη
    • Καστελόριζο
    • Κάλυμνος
    • Νίσυρος
    • Πάτμος
    • Σύμη
    • Κάρπαθος
    • Κάσος
    • Αστυπάλαια
    • Λήμνος
    • Άγιος Ευστράτιος
    • Ικαρία
    • Φούρνοι
    • Οινούσσες
    • Ψαρά
    • Σαμοθράκη

    Η εξειδίκευση των μέτρων που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ είναι διαθέσιμη, ΕΔΩ.

