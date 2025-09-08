Σε-θέσεις-μάχης-η-αντιπολίτευση-ανεβαίνει-στη-ΔΕΘ

-

Σε θέσεις μάχης βρίσκεται το σύνολο της αντιπολίτευσης, καθώς ξεκινά η δική της εβδομάδα στη ΔΕΘ. Ο στόχος των κομμάτων είναι διττός: Η κυβέρνηση να μην καρπωθεί μεγάλα οφέλη από τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού προβάλλοντας, όπως υποστηρίζουν, την πραγματική εικόνα της κοινωνίας και ταυτόχρονα τα κόμματα της μειοψηφίας να αυξήσουν τις δικές τους δυνάμεις. Τα πράγματα στο χώρο της αντιπολίτευσης, ειδικά της κεντροαριστεράς, περιπλέκονται ακόμα πιο πολύ από τη σεναριολογία δημιουργίας νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα που όλο και φουντώνει. Ήδη χθες ο πρώην πρωθυπουργός δεν έχασε την ευκαιρία να αναρτήσει στα social media απόσπασμα της ομιλίας του από τον Economist, ως απάντηση στον Κυριάκο Μητσοτάκη, κάνοντας σαφές πως οι παρεμβάσεις του δεν θα σταματήσουν. «Θα επιστρέψει, δηλαδή, ένα μέρος από το τερατώδες πρωτογενές πλεόνασμα, που στο πρώτο επτάμηνο άγγιξε τα 8 δισ. Ενώ για το 2024 ήταν 6,4 δισ. ευρώ πάνω από τον στόχο. Και κύρια πηγή της μεγάλης και συστηματικής αυτής υπέρβασης, αποτελούν τόσο οι έμμεσοι φόροι όσο και ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων – φόροι που κατά κανόνα επιβαρύνουν δυσανάλογα τα ευάλωτα και μεσαία εισοδηματικά στρώματα. Ο μοναδικός στόχος τώρα είναι η εκλογική πελατεία και η ψηφοθηρία. Έχω, ωστόσο, την αίσθηση ότι, αυτήν τη φορά, ο στόχος δε θα επιτευχθεί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το φθινόπωρο φαινόταν ως το κομβικό σημείο για την αποτύπωση των δυνάμεων των μικρότερων κομμάτων. Χωρίς, όμως τις τελικές αποφάσεις του πρώην πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ κάθε δημοσκοπική εικόνα θα είναι πρόσκαιρη. Τα κόμματα της μειοψηφίας, ωστόσο δεν μπορούν να περιμένουν και βλέπουν πως ο μοναδικός δρόμος είναι να κοιτάξουν μπροστά αφήνοντας πίσω τις ανακατατάξεις που πιθανότατα θα υπάρξουν. Ήδη έχουν εκπονήσει τα προγράμματά τους και την κριτική τους απέναντι στην κυβέρνηση έτσι ώστε να μπουν στη νέα πολιτική σεζόν από θέση ισχύος. Ο Νίκος Ανδρουλάκης θα βρεθεί το επόμενο Σαββατοκύριακο στη ΔΕΘ ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης για πρώτη φορά. Στις 10-11 θα επισκεφθεί την πόλη του ο Σωκράτης Φάμελλος, την ερχόμενη Τετάρτη και Πέμπτη ο Δημήτρης Κουτσούμπας και 11-12 του μήνα ο Αλέξης Χαρίτσης και η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Η κριτική των κομμάτων της αντιπολίτευσης προς το Μαξίμου σε πολλά σημεία είναι κοινή υποστηρίζοντας πως πρέπει να βρεθεί ένα άλλο μοντέλο διακυβέρνησης. Δεν θεωρούν πως θα αλλάξει κάτι ριζικά στη ζωή των οικογενειών, μισθωτών, συνταξιούχων και ελεύθερων επαγγελματιών από τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού. «Δεν είναι παροχές είναι επιστροφή κάποιων χρημάτων από τη φοροεπιδρομή που είχε προηγηθεί», υποστηρίζουν. Είδαν όλη την παρουσία του ως μια προσπάθεια «εξαγοράς πολιτικού χρόνου».

Επιμένουν πως θα έπρεπε να εξεταστεί το ζήτημα της επαναφοράς του 13ου μισθού στο δημόσιο, αλλά και της μείωσης του ΦΠΑ. Για το δεύτερο θέμα κριτική ασκήθηκε στον πρωθυπουργό από την απάντησή του πως δεν γνωρίζει τίποτα για τη σχετική ευρωπαϊκή οδηγία. Επιμένουν πως η κυβέρνηση δεν ανακοίνωσε τίποτα ουσιαστικά για τη μείωση της ακρίβειας. Μιλούν για ανισότητες κοινωνικές που θα προκαλέσουν οι οριζόντιες φορολογικές ελαφρύνσεις που ανακοινώθηκαν στο Βελλίδειο το Σάββατο το βράδυ. Ανεβάζουν τους τόνους κάνοντας λόγο για ωραιοποίηση της πραγματικότητας, ενώ όπως υποστηρίζουν ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιχείρησε να υποβαθμίσει για ακόμα μια φορά το ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ και ειδικότερα τη θεσμική εκτροπή στη Βουλή με τις απουσίες και τις επιστολικές ψήφους. Το «θερμόμετρο» θα ανέβει μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης και για τα εθνικά ζητήματα, ενώ πλέον θα ξεκινήσει η «μάχη» της Βουλής με πρώτο σταθμό την εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στις 15 Σεπτεμβρίου.

Κομβική θα είναι η παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ, καθώς στο ΠΑΣΟΚ με την παρουσίαση της «Μαύρης Βίβλου» την προηγούμενη εβδομάδα, την εκδήλωση για την επέτειο της ιδρυτικής διακήρυξης στο Ζάππειο για το δημογραφικό και το κυβερνητικό πρόγραμμα που θα παρουσιάσει ο πρόεδρος στο Βελλίδειο ελπίζουν να προχωρήσουν σε άμεση δημοσκοπική ανάκαμψη.

