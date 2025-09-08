Σιάμισιης (Helleniq Energy): Από το 2027 οι αποφάσεις για το μπλοκ «Νοτιοδυτικά Κρήτης» – Οι λόγοι μετάθεσης

Σύμφωνα με τον CEO του ενεργειακού Ομίλου, προς αυτή την κατεύθυνση συντείνει η ακόμη καλύτερη επεξεργασία των σεισμικών δεδομένων από την ExxonMobil, με την οποία αποτελούν την παραχωρησιούχο κοινοπραξία για το εν λόγω μπλοκ. Επίσης, ο αμερικανικός κολοσσός πρόσφατα προχώρησε σε σημαντικές ανακαλύψεις σε Αίγυπτο και Κύπρο, τις οποίες πιθανότερο είναι να προτεραιοποιήσει έναντι της περαιτέρω έρευνας μίας εντελώς καινούριας περιοχής. Στις 10 Σεπτεμβρίου, η «ώρα της αλήθειας» για τα τέσσερα νέα μπλοκ σε Κρήτη και Πελοπόννησο.

Σε μεταγενέστερο χρόνο εκτιμά ο CEΟ της Helleniq Energy, Ανδρέας Σιάμισιης, πως θα μεταφερθούν οι αποφάσεις για το αν θα πραγματοποιηθεί ή όχι ερευνητική γεώτρηση στο μπλοκ «Νοτιοδυτικά Κρήτης», το οποίο έχει παραχωρηθεί σε κοινοπραξία της ExxonMobil με τον ελληνικό ενεργειακό Όμιλο. Μιλώντας στους δημοσιογράφους στο περιθώριο της ΔΕΘ, ο κ. Σιάμισιης ανέφερε πως ο ίδιος εκτιμά προσωπικά πως οι αποφάσεις θα ληφθούν από το 2027.

Υπενθυμίζεται ότι στην κοινοπραξία έχει παραχωρηθεί επίσης το μπλοκ «Δυτικά Κρήτης», το οποίο ωστόσο είναι λιγότερο ώριμο, παρόλο που και στα δύο έχουν πρoσκτηθεί δισδιάστατα και τρισδιάστατα δεδομένα. Είναι ενδεικτικό ότι το «Νοτιοδυτικά Κρήτης» έχει εισέλθει και επίσημα από τον Οκτώβριο του 2024 στη δεύτερη φάση ερευνών. Επομένως, το συγκεκριμένο θαλασσοτεμάχιο μπορεί ανά πάσα στιγμή να εισέλθει στην τρίτη φάση (που αφορά τη διενέργεια ερευνητικής γεώτρησης) αν το αποφασίσει η κοινοπραξία.

Προηγούμενες πληροφορίες «μετέφεραν» τις αποφάσεις για το 2026. Ωστόσο, οι εκτιμήσεις του CEO της Helleniq Energy τις μεταθέτουν για τουλάχιστον έναν χρόνο αργότερα.

Επανεπεξεργασία και πιο ώριμες παραχωρήσεις

Σύμφωνα με τον κ. Σιάμισιη, ο πρώτος λόγος για την περαιτέρω μετάθεση έχει να κάνει με την ανάγκη επαναεπεξεργασίας των σεισμικών δεδομένων από την ExxonMobil. «Τα τεχνικά δεδομένα θέλουν επανεπεξεργασία. Τόσο η εξέλιξη της τεχνολογίας, όσο και τα “μαθήματα” από διαφορετικές περιοχές [που επίσης βρίσκονται υπό έρευνα] βοηθάνε», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Δεύτερος λόγος είναι πως η ExxonMobil προχώρησε πρόσφατα σε σημαντικές ανακαλύψεις κοιτασμάτων σε Κύπρο και Αίγυπτο, τις οποίες όπως είναι λογικό θα προτεραιοποιήσει. «Είναι φυσιολογικό αυτά τα μπλοκ να αποκτήσουν μεγαλύτερη σημασία», επισήμανε, έναντι μίας εντελώς καινούριας περιοχής όπως είναι η Κρήτη, όπου στην καλύτερη περίπτωση τα όποια αποτελέσματα θα προκύψουν τουλάχιστον σε μία 5ετία από σήμερα.

Υπενθυμίζεται ότι η αμερικανική εταιρεία ανακοίνωσε τον Ιούλιο μία σημαντική ανακάλυψη στο βυθοτεμάχιο 10 της κυπριακής ΑΟΖ, στον στόχο «Πήγασος». Όπως έγινε γνωστό από την κυπριακή κυβέρνηση: «Η ανακάλυψη έγινε από την κοινοπραξία των εταιρειών ExxonMobil Exploration and Production Cyprus (Offshore) Limited (Διαχειριστής) και QatarEnergy International E&P LLC.

Η γεώτρηση «Pegasus-1», που ανορύχθηκε με ασφάλεια από το πλωτό γεωτρύπανο «Valaris DS-9» σε απόσταση 190 χιλιομέτρων περίπου νοτιοδυτικά των ακτών της Κύπρου και βάθος νερού 1.921 μέτρων, κατέδειξε την ύπαρξη στήλης καθαρού φυσικού αερίου 350 μέτρων.

Η «ώρα της αλήθειας» για τα 4 νέα μπλοκ

Η εκτιμώμενη μετάθεση των αποφάσεων για το «Νοτιοδυτικά Κρήτης» ανακύπτει σε μία συγκυρία όπου είναι προ των πυλών η έναρξη ερευνών σε τέσσερα ακόμη θαλάσσια μπλοκ στην ίδια περιοχή, καθώς βρίσκεται στην τελική ευθεία η ολοκλήρωση της προθεσμίας για την υποβολή προσφορών για τέσσερα ακόμη θαλασσοτεμάχια στην ίδια περιοχή. Η αυλαία θα πέσει την Τετάρτη, 10 Σεπτεμβρίου, στις 17:00 το απόγευμα.

Τα τέσσερα νέα θαλασσοτεμάχια είναι τα «Α2», «Νότια της Πελοποννήσου», «Νότια της Κρήτης 1» και «Νότια της Κρήτης 2». Με την παραχώρησή τους, θα προστεθούν 47.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα προς εξερεύνηση για την ύπαρξη υδρογονανθράκων.

Όπως έχει γράψει το -, δύο «παίκτες» έχουν αγοράσει τα σεισμικά δεδομένα του διαγωνισμού, κάτι που σημαίνει πως έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν προσφορά. Πρώτο φαβορί είναι η Chevron, η οποία έτσι κι αλλιώς ήταν εκείνη που προκάλεσε τον διαγωνισμό, με την υποβολή αιτήματος ενδιαφέροντος για τα τρία μπλοκ (εκτός από το «Α2»).

Για το «Α2» είχε εκδηλώσει ενδιαφέρον η Helleniq Energy, καθώς πρόκειται για περιοχή η οποία εφάπτεται σε παραχώρηση στην οποία ήδη συμμετέχει. Πάντως, ο Όμιλος έχει προχωρήσει σε κίνηση για ευρύτερη συμμετοχή στη διαδικασία, έχουν ιδρύσει τρεις θυγατρικές που φέρουν τα ονόματα ισάριθμων «οικοπέδων» του διαγωνισμού.

Έτσι, μέσω της Helleniq Upstream (δηλαδή του επιχειρηματικού της βραχίονα στην έρευνα & παραγωγή υδρογονανθράκων) έχει συστήσει τις «Helleniq Upstream Νότια της Πελοποννήσου», «Helleniq Upstream Νότια Κρήτης Ι» και «Helleniq Upstream Νότια Κρήτης ΙΙ». Όλες οι πληροφορίες συγκλίνουν στο ότι Chevron και Helleniq Energy θα δώσουν το «παρών» στον διαγωνισμό, «κατεβαίνοντας» μάλιστα σε κοινοπραξία.