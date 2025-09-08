Σκάλκος:-Σε-εξέλιξη-συζητήσεις-για-δραστηριοποίηση-ελληνικών-κατασκευαστικών-στην-Ουκρανία

Στον επανασχεδιασμό της ανάπτυξης, την εξωστρέφεια και τη διεθνή συνεργασία ήταν επικεντρωμένες οι εκδηλώσεις της χθεσινής δεύτερης ημέρας της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, που διοργανώθηκαν από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ).

Στο πλαίσιο αυτό, όπως αναφέρει ανακοίνωση, πραγματοποιήθηκαν συζητήσεις για την ενότητα «Επανασχεδιασμός της Ανάπτυξης της Ελλάδας», που κάλυψαν τομείς όπως η μεταποίηση, η πρωτογενής παραγωγή και ο τουρισμός. Ακολούθησε η ενότητα για τις Διεθνείς Προοπτικές και Συνεργασίες, με επίκεντρο τις ευκαιρίες που δημιουργούνται από τη Συμφωνία Ε.Ε.-ΗΠΑ. Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με την εκδήλωση «Ελλάδα-Ουκρανία: Επιχειρηματικές Ευκαιρίες», η οποία τόνισε τις δυνατότητες ενίσχυσης των εμπορικών και επενδυτικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών.

Ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ, Γιάννης Μπρατάκος, στον χαιρετισμό του στην εκδήλωση «Επανασχεδιασμός της Ανάπτυξης της Ελλάδας», τόνισε ότι «Σε αυτό το περιβάλλον, το να κάνουμε τα ίδια λίγο καλύτερα δεν αρκεί. Χρειαζόμαστε ουσιαστική στροφή: από την κατανάλωση στη δημιουργία αξίας, από το αποσπασματικό στο στρατηγικό, από το βραχυπρόθεσμο στο μακροπρόθεσμο». Στη συνέχεια, παρουσίασε τρεις βασικές αρχές του ΕΒΕΑ για την ανάπτυξη: παραγωγή με τεχνολογία και ποιότητα, αύξηση της εξαγωγικής προστιθέμενης αξίας και επενδύσεις με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον.

Η πρώτη συζήτηση, επικεντρώθηκε στη μεταποίηση, αναδεικνύοντας την ανάγκη για τον ουσιαστικό μετασχηματισμό του παραγωγικού μοντέλου, την ενίσχυση των επενδύσεων και την ενδυνάμωση της εξαγωγικής δραστηριότητας. Ομιλητές ήταν ο γενικός γραμματέας Βιομηχανίας, Ελευθέριος Κρητικός, ο πρόεδρος του ΣΕΒΕ, Συμεών Διαμαντίδης, και ο πρόεδρος της DP PumpsManufactures A.E., Γιώργος Πολέμης. Ακολούθησε η ενότητα για την Πρωτογενή Παραγωγή, με θέμα την έξυπνη παραγωγή και την πρόσβαση σε αγορές, με συντονιστή τον επενδυτή και Partner της Lstone Capital, Μιχάλη Στάγκο. Στο πάνελ συμμετείχαν η γενική διευθύντρια της AgroApps, Μάχη Συμεωνίδου, ο Ευάγγελος Μπέλλος από το Κέντρο Χρηματοδοτήσεων Αγροτικού Τομέα της Τράπεζας Πειραιώς, και ο Γιώργος Κράββας, διευθυντής Αγροτικού Τμήματος Βορείου Ελλάδος/GLOBALG.A.P. Scheme Manager της TÜV HELLAS. Η συζήτηση ανέδειξε τον ρόλο των “έξυπνων εργαλείων” και της τεχνολογίας στη βελτίωση της αγροτικής παραγωγής, τις ανάγκες χρηματοδότησης του πρωτογενούς τομέα και τη σημασία της πιστοποίησης για την πρόσβαση στις διεθνείς αγορές, υπογραμμίζοντας την ανάγκη συνεργασίας τεχνολογίας, χρηματοδότησης και τυποποίησης για ένα πιο ανταγωνιστικό ελληνικό brand αγροτικής παραγωγής.

Η ενότητα ολοκληρώθηκε με τη συζήτηση στην οποία συμμετείχαν ο Γιώργος Χατζημάρκου, πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας και περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, ο γενικός γραμματέα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ), Ανδρέας Φιορεντίνος, ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδοχείων Χαλκιδικής Γρηγόρης Τάσιος και ο Ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της HotelBrain, Πάνος Παλαιολόγος.

Στη συζήτηση παρουσιάστηκαν οι προτεραιότητες της βιώσιμης ανάπτυξης και ο ρόλος της αυτοδιοίκησης στην εθνική τουριστική στρατηγική, ενώ έγινε αναφορά στη φετινή καμπάνια του ΕΟΤ, στις νέες μορφές τουρισμού, στις προκλήσεις της ξενοδοχειακής βιομηχανίας στη Βόρεια Ελλάδα και στις διεθνείς τάσεις στη διαχείριση ξενοδοχείων.

Αργότερα, στην ενότητα «Διεθνείς Προοπτικές και Συνεργασίες»,πραγματοποιήθηκε πάνελ για τη Συμφωνία Ε.Ε.-ΗΠΑ, τις ευκαιρίες και τους κινδύνους για την Ελλάδα. Στη συζήτηση, συμμετείχαν ο Σταύρος Καφούνης, πρόεδρος της ΕΣΕΕ και Β΄ αντιπρόεδρος του ΕΒΕΑ, ο CEO της Enterprise Greece, Μαρίνος Γιαννόπουλος, και η CEO της Export Credit Greece, Έφη Δελή.

Οι εκδηλώσεις ολοκληρώθηκαν με την εκδήλωση «ΕΛΛΑΔΑ-ΟΥΚΡΑΝΙΑ: Επιχειρηματικές Ευκαιρίες», που συνδιοργανώθηκε με το ΕΒΕΘ. Χαιρετισμό απηύθυναν ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ, Γιάννης Μπρατάκος, ο Α΄ αντιπρόεδρος του ΕΒΕΘ, Κωνσταντίνος Μωραϊτίδης, ο γενικός γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας του ΥΠΕΞ και πρόεδρος της Enterprise Greece, Δημήτρης Σκάλκος, και η γενική γραμματέας του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Ουκρανίας(UCCI), Νατάλια Ζάμπρουντσκα.

Ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ τόνισε τη σημασία της επιχειρηματικότητας ως εργαλείου σταθερότητας και ανάπτυξης, ιδιαίτερα για την Ουκρανία. «Η συνεργασία των επιχειρηματικών κοινοτήτων μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης για την ταχύτερη επανεκκίνηση της οικονομίας, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και τη στήριξη της ευρωπαϊκής της προοπτικής» ανέφερε χαρακτηριστικά. Επισήμανε τους πέντε βασικούς τομείς συνεργασίας, που περιλαμβάνουν τις υποδομές και κατασκευές, την ενέργεια, τον αγροδιατροφικό τομέα, τη ναυτιλία και τα logistics, καθώς και την ψηφιακή οικονομία. Κλείνοντας, υπογράμμισε τη δέσμευση του ΕΒΕΑ να συνεχίσει να εργάζεται, μετατρέποντας τις ιδέες σε συμφωνίες και τις συμφωνίες σε επενδύσεις και θέσεις εργασίας.

Κατά την τοποθέτησή του, ο κ. Σκάλκος τόνισε ότι είναι σε εξέλιξη συζητήσεις για συμμετοχή ελληνικών εταιρειών σε έργα λιμενικών και ναυτιλιακών υποδομών, κυρίως γύρω από τη λιμάνι της Οδησσού, αμυντικής τεχνολογίας, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, πόσιμου νερού.

«Ελληνικές μεγάλες επιχειρήσεις στο κομμάτι των κατασκευών δραστηριοποιούνται διεθνώς τα τελευταία χρόνια, έχουν λοιπόν μια τεχνογνωσία που με χαρά μπορούμε να συνεργαστούμε για τη μεταφορά της στην ουκρανική αγορά», επισήμανε. Κλασικό, όπως το χαρακτήρισε, πεδίο συνεργασίας των δύο χωρών, είναι ο αγροδιατροφικός τομέας, όπου δραστηριοποιούνται με αξιώσεις ελληνικές αλλά και ουκρανικές επιχειρήσεις.Επίσης, ανακοίνωσε ότι μέχρι το τέλος του χρόνου θα διοργανωθεί μία επιχειρηματική αποστολή σε Κίεβο και Οδησσό.

Ως έναν από τους σημαντικότερους εταίρους της Ουκρανίας σε Βαλκάνια και Μεσόγειο, χαρακτήρισε την Ελλάδα η κυρία Ζάμπρουντσκα,. Παρά τις συνθήκες πολέμου, η ίδια τόνισε πως η οικονομία της Ουκρανίας παραμένει ζωντανή, αναζητώντας ευκαιρίες σε συνεργασία με τους διεθνείς της εταίρους. Αυτό επιβεβαιώνεται από την αύξηση του ΑΕΠ κατά 3% το 2024 και την ανάκαμψη των εξαγωγών. Η στενή σχέση μεταξύ των δύο χωρών αποδεικνύεται και από τις συμφωνίες που έχει υπογράψει το UCCI με το ΕΒΕΑ και το ΕΒΕΘ. Επιπλέον, ουκρανικές εταιρείες συμμετέχουν συστηματικά κάθε χρόνο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Ομιλητές ήταν ο επίτιμος πρόξενος της Ουκρανίας στη Θεσσαλονίκη, Σκβίρα Γιέβεν, και ο εκπρόσωπος των Ουκρανικών Επιμελητηρίων στην Ελλάδα, Δημήτρης Δημητριάδης.

Οι εκδηλώσεις ολοκληρώθηκαν με 20 συναντήσεις μεταξύ ελληνικών και ουκρανικών επιχειρήσεων.

