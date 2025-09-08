Στην-Ελλάδα-τα-οχήματα-maxus-από-την-automotive-solutions

Μια νέα σημαντική στρατηγική συνεργασία στον κλάδο της αυτοκίνησης παρουσιάστηκε επίσημα στην ελληνική αγορά, στο πλαίσιο της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Η Automotive Solutions A.E., εταιρεία του Ομίλου Motor Oil, αναλαμβάνει την αποκλειστική εισαγωγή και αντιπροσώπευση των οχημάτων Maxus στην Ελλάδα. Παράλληλα ανακοινώνεται η συνεργασία με τον Όμιλο Επιχειρήσεων Σαρακάκη, έναν από τους πιο ιστορικούς και καταξιωμένους ομίλους στον χώρο της αυτοκίνησης, ο οποίος αναλαμβάνει πανελλαδικά την αποκλειστική διανομή και την τεχνική υποστήριξη των οχημάτων μέσω του εκτεταμένου και έμπειρου δικτύου που διαθέτει.

Οπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, κοινός στόχος είναι η ενίσχυση της παρουσίας της μάρκας στην ελληνική αγορά, η οποία έρχεται να ανατρέψει τα δεδομένα στην κατηγορία των ελαφρών επαγγελματικών και pick up οχημάτων, ενδυναμώνοντας τον ανταγωνισμό και φέρνοντας νέα πρότυπα σε ποιότητα, τεχνολογία και αξιοπιστία.

Νέες, αξιόπιστες δυνατότητες για όλους τους επαγγελματίες

Η Maxus, ένας από τους πιο καινοτόμους κατασκευαστές ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων παγκοσμίως και επαγγελματικός βραχίονας του Ομίλου SAIC Motor – της μεγαλύτερης αυτοκινητοβιομηχανίας στην Κίνα – παρουσίασε στη ΔΕΘ τη νέα της γκάμα στην ελληνική αγορά, με επιλογές τόσο σε αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα όσο και σε πετρελαιοκίνητες εκδόσεις. Από το ευέλικτο eDeliver 3 έως το ισχυρό eDeliver 9, η Maxus καλύπτει κάθε επαγγελματική ανάγκη.

Η φετινή μεγάλη πρεμιέρα είναι το ολοκαίνουργιο T60 MAX, το pick-up που παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην ευρωπαϊκή αγορά. Εξοπλισμένο με τον σύγχρονο πετρελαιοκινητήρα 2.0 Biturbo 215HP, το T60 MAX συνδυάζει κορυφαίες επιδόσεις, αντοχή και προηγμένη τεχνολογία, θέτοντας νέα πρότυπα στην κατηγορία και προσφέροντας στους επαγγελματίες ένα πανίσχυρο και αξιόπιστο εργαλείο για κάθε αποστολή.