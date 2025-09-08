Συνάντηση Μητσοτάκη-Ιερώνυμου: Ο διάλογος μπροστά στις κάμερες – Δείτε φωτογραφίες

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Κατά την έναρξη της συνάντησής τους είχαν τον ακόλουθο διάλογο:

Κυριάκος Μητσοτάκης: Εγώ να σας υποδεχθώ και πάλι με πολλή χαρά και αισθήματα αγάπης. Είμαστε στην αρχή, εξάλλου, και του πολιτικού αλλά και του εκκλησιαστικού έτους, οπότε είναι πάλι μια ευκαιρία να συζητήσουμε για τις εκκρεμότητες τις οποίες έχουμε και να επανεπιβεβαιώσουμε, πιστεύω, το εξαιρετικό επίπεδο συνεργασίας μεταξύ της Πολιτείας και της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Έχουμε, νομίζω, κάνει πολύ σημαντικά βήματα, έχουμε λύσει πολλές εκκρεμότητες οι οποίες έρχονται από το παρελθόν και είμαστε εδώ για να αντιμετωπίσουμε από κοινού, μαζί, όπως οφείλουμε, τις μεγάλες προκλήσεις της εποχής. Οπότε, και πάλι, καλώς ήρθατε.

Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ, διότι μέσα στο βάρος των πολλών σας προβλημάτων βρίσκετε τον χρόνο, κάθε φορά που χρειάζεται, να τα λέμε και να συναποφασίζουμε, με πολλή χαρά.

