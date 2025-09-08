Close Menu
    Συνάντηση Μητσοτάκη – Ιερώνυμου σήμερα στο Μαξίμου

    Στις 12.30, στο Μέγαρο Μαξίμου η συνάντηση του πρωθυπουργού με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος

    Μητσοτάκης - Ιερώνυμος

    Συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμο θα έχει σήμερα, στις 12.30 ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

    Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου.

