Συνάντηση Μητσοτάκη με τον γιο του Χαφτάρ – Επαναβεβαιώθηκαν οι ιστορικές σχέσεις Ελλάδας και Λιβύης, λένε κυβερνητικές πηγές

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, είχε σήμερα συνάντηση με τον γενικό διευθυντή του Ταμείου για την Ανάπτυξη και Ανασυγκρότηση της Λιβύης, Μπελγκασέμ Χαφτάρ.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, κατά τη διάρκεια της συνάντησης, στην οποία συμμετείχε και ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, επαναβεβαιώθηκαν οι ιστορικές σχέσεις Ελλάδας και Λιβύης, ενώ συζητήθηκαν τρόποι ενίσχυσής τους στον οικονομικό και εμπορικό τομέα.

- sofokleous10.gr

