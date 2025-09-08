Ταχυδρομικές-υπηρεσίες:-Κανονισμός-για-μείωση-τελών-λόγω-πράσινων-επενδύσεων

Δυνατότητα μείωσης των τελών ταχυδρομικών υπηρεσιών παρέχει η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) σε παρόχους που επενδύουν σε αντιρρυπαντικές τεχνολογίες, σύμφωνα με κανονισμό που εξέδωσε.

Στόχος της ΕΕΤΤ είναι η ενίσχυση των κινήτρων για την υιοθέτηση φιλικών προς το περιβάλλον τεχνολογιών, όπως προβλέπεται επίσης στον Κανονισμό Γενικών και Ειδικών Αδειών.

Στον κανονισμό, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΕΤΤ, παρουσιάζεται η διαδικασία και η μεθοδολογία υπολογισμού της μείωσης των τελών, παρουσιάζοντας επίσης ενδεικτικά παραδείγματα. Μεταξύ άλλων, προβλέπονται τα ακόλουθα:

Δικαίωμα υποβολής αιτήματος έχουν όλοι οι πάροχοι με Γενική ή/και Ειδική Άδεια οι οποίοι παρέχουν ταχυδρομικές υπηρεσίες κατά τον χρόνο υποβολής του αιτήματος. Το αίτημα πρέπει να τεκμηριώνεται επαρκώς και να περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες που προσδιορίζονται στον Κανονισμό.

οι πάροχοι με Γενική ή/και Ειδική Άδεια οι οποίοι παρέχουν ταχυδρομικές υπηρεσίες κατά τον χρόνο υποβολής του αιτήματος. Το αίτημα πρέπει να τεκμηριώνεται επαρκώς και να περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες που προσδιορίζονται στον Κανονισμό. Η επένδυση πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί εντός δύο ετών από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος και να αφορά σε φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογίες οι οποίες αξιοποιούνται στο πλαίσιο παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών. Προϋπόθεση επίσης αποτελεί ο πάροχος να μην έχει λάβει επιδότηση για τη συγκεκριμένη επένδυση.

από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος και να αφορά σε φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογίες οι οποίες αξιοποιούνται στο πλαίσιο παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών. Προϋπόθεση επίσης αποτελεί ο πάροχος να μην έχει λάβει επιδότηση για τη συγκεκριμένη επένδυση. Το ποσό της μείωσης των τελών υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη τα ακαθάριστα έσοδα από ταχυδρομικές υπηρεσίες και το ύψος της επένδυσης.

από ταχυδρομικές υπηρεσίες και το ύψος της επένδυσης. Κατόπιν εξέτασης του αιτήματος, η ΕΕΤΤ εκδίδει απόφαση με την οποία καθορίζεται το τελικό ύψος της επένδυσης που γίνεται αποδεκτό, στο πλαίσιο της διαδικασίας μείωσης τελών. Η μείωση εφαρμόζεται στην επόμενη από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ΕΕΤΤ χρήση.

της επένδυσης που γίνεται αποδεκτό, στο πλαίσιο της διαδικασίας μείωσης τελών. Η μείωση εφαρμόζεται στην επόμενη από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ΕΕΤΤ χρήση. Σε περίπτωση που ο πάροχος δραστηριοποιείται και σε άλλους τομείς, παρέχεται μείωση τελών αποκλειστικά ως προς το ποσοστό της επένδυσης που αντιστοιχεί στην παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών.

Ο κανονισμός είναι διαθέσιμος στο: www.eett.gr

ΠΗΓΗ: -