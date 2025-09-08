Τα αυξανόμενα κόστη δανεισμού κίνδυνος για όλη τη Δύση: Η Βρετανία στο χείλος της οικονομικής κρίσης

Σε μια εποχή όπου τα χρέη των ανεπτυγμένων χωρών αγγίζουν ιστορικά υψηλά και τα επιτόκια δανεισμού εκτοξεύονται, το Ηνωμένο Βασίλειο αναδεικνύεται ως το “καναρίνι στο ανθρακωρυχείο” της παγκόσμιας οικονομίας. Οι μακροπρόθεσμες αποδόσεις των βρετανικών ομολόγων (gilts) έφτασαν πρόσφατα σε επίπεδα που δεν είχαν δει από τα τέλη της δεκαετίας του 1990, προκαλώντας ανησυχίες για μια πιθανή δημοσιονομική κρίση. Η Υπουργός Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς απορρίπτει τέτοιες φήμες, αλλά οι οικονομολόγοι προειδοποιούν: Η Βρετανία μπορεί να είναι η πρώτη που θα “σπάσει”, δείχνοντας τον δρόμο για παρόμοια προβλήματα σε ΗΠΑ, Γαλλία και άλλες χώρες του G7.

Την περασμένη εβδομάδα, οι αποδόσεις των 30ετών βρετανικών ομολόγων ξεπέρασαν αυτές της Γαλλίας, παρόλο που το γαλλικό χρέος είναι υψηλότερο ως ποσοστό του ΑΕΠ. Σήμερα, η απόδοση των 10ετών ομολόγων του ΗΒ είναι η υψηλότερη μεταξύ των χωρών του G7, ξεπερνώντας ακόμη και τις ΗΠΑ. Αυτό σημαίνει ότι οι επενδυτές απαιτούν υψηλότερο “πριμ” για να δανείσουν χρήματα στη Βρετανία, αντανακλώντας ανησυχίες για την οικονομική σταθερότητα.

“Το Ηνωμένο Βασίλειο δεν είναι μόνο του σε αυτό”, λέει η Ρουθ Γκρέγκορι, αναπληρώτρια επικεφαλής οικονομολόγος του ΗΒ στην Capital Economics. “Υπάρχει ένα κοινό μοτίβο σε πολλές χώρες του G7: Οι συνθήκες για μια πιθανή δημοσιονομική κρίση είναι παρούσες, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι άμεση ή αναπόφευκτη”.

Σύμφωνα με στοιχεία από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), το δημόσιο χρέος στις ανεπτυγμένες οικονομίες έχει διπλασιαστεί από το 2007, φτάνοντας περίπου το 80% του ετήσιου ΑΕΠ. Μέχρι το τέλος της δεκαετίας, μπορεί να αγγίξει το 100% της παγκόσμιας οικονομίας, εν μέρει λόγω των αυξανόμενων τόκων. Πέρυσι, οι καθαρές πληρωμές τόκων σε παγκόσμιο επίπεδο αυξήθηκαν κατά 11,2% στα 2,72 τρισεκατομμύρια δολάρια, λόγω του επίμονου πληθωρισμού που κρατά τα επιτόκια υψηλά.

Γραφικά από πρόσφατες αναλύσεις δείχνουν μια ανησυχητική τάση: Από το 2021 έως το 2025, οι αποδόσεις των ομολόγων σε χώρες όπως το ΗΒ, οι ΗΠΑ, η Ιταλία, η Γαλλία, ο Καναδάς, η Γερμανία και η Ιαπωνία παρουσιάζουν απότομη αύξηση, με το ΗΒ να ξεχωρίζει για την ταχύτητα της ανόδου. Παράλληλα, οι προβολές για τις παγκόσμιες πληρωμές τόκων δείχνουν αύξηση από 2 τρισεκατομμύρια δολάρια το 2010 σε σχεδόν 4 τρισεκατομμύρια μέχρι το 2030.

Η Πολιτική Πραγματικότητα: Φόροι, Κόστη και Πολιτικές Αποτυχίες

Η κυβέρνηση των Εργατικών, υπό τον Πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, ανέλαβε πέρυσι με υποσχέσεις για δημοσιονομική υπευθυνότητα. Ωστόσο, η Ριβς ετοιμάζεται για νέα αύξηση φόρων τον Νοέμβριο, μετά από την μεγαλύτερη φορολογική αύξηση μιας γενιάς πέρυσι. Ο λόγος; Τα κόστη δανεισμού αυξάνονται, η οικονομία δεν αναπτύσσεται όσο αναμενόταν, και οι δαπάνες για κοινωνικές παροχές εκτοξεύονται χωρίς έλεγχο.

Οι οικονομολόγοι ανησυχούν για έναν φαύλο κύκλο: Υψηλότεροι φόροι για να καλύψουν τα ελλείμματα, που όμως πνίγουν την ανάπτυξη, οδηγώντας σε ακόμη υψηλότερα ελλείμματα. Στη Γαλλία, η κυβέρνηση αναμένεται να πέσει αυτή την εβδομάδα λόγω αντιδράσεων σε προτάσεις περικοπών δαπανών και κατάργησης δύο αργιών για αύξηση εσόδων από επιπλέον εργάσιμες ημέρες.

Στο ΗΒ, οι τόκοι του χρέους προβλέπεται να φτάσουν τα 111,2 δισεκατομμύρια λίρες (περίπου 150 δισεκατομμύρια δολάρια) το επόμενο έτος – διπλάσια από τις δαπάνες για άμυνα. Το δημόσιο χρέος, σήμερα κάτω από το 100% του ΑΕΠ, μπορεί να εκτοξευθεί στο 270% μέχρι τις αρχές του 2070, λόγω γήρανσης πληθυσμού και αυξανόμενων δαπανών σε υγεία και συντάξεις, σύμφωνα με το Γραφείο Προϋπολογισμού (OBR).

“Υπάρχουν χώρες με υψηλότερα χρέη ή ελλείμματα, αλλά το πρόβλημα έγκειται στο τι ξοδεύεις για κόστη δανεισμού”, εξηγεί ο Μαρκ Ντάουντινγκ, επικεφαλής επενδύσεων σταθερού εισοδήματος στην RBC BlueBay Asset Management.

Γιατί το ΗΒ Είναι Ευάλωτο: Ιστορικό και Δομικά Πλεονεκτήματα/Μειονεκτήματα

Σε αντίθεση με τις ΗΠΑ, το ΗΒ δεν έχει ένα κύριο αποθεματικό νόμισμα όπως το δολάριο, που επιτρέπει μεγαλύτερη ευελιξία. Ούτε ανήκει σε νομισματική ένωση όπως η Ευρωζώνη, όπου η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει βοηθήσει σε bailouts. Επιπλέον, η πρόσφατη ιστορία της Βρετανίας περιλαμβάνει κρίσεις: Το 2022, η λίρα κατέρρευσε μετά από αχρηματοδότητες φοροελαφρύνσεις υπό την Λιζ Τρας, που οδήγησαν στην άμεση αποπομπή της.

Παρά ταύτα, ορισμένοι βλέπουν αισιόδοξα: “Επειδή η Τράπεζα της Αγγλίας είναι ανεξάρτητη και απίθανο να ‘σώσει’ την κυβέρνηση, το ΗΒ θα αντιμετωπίσει το πρόβλημα πρώτο”, λέει ο Ρόμπιν Μπρουκς, ανώτερος ερευνητής στο Brookings Institution. “Θα είναι δύσκολο και επώδυνο, αλλά τουλάχιστον θα το αντιμετωπίσουν”.

Ωστόσο, η τάση δεν είναι θετική. Η κυβέρνηση των Εργατικών απέσυρε σχέδια για μικρές περικοπές κοινωνικών παροχών λόγω εσωτερικών αντιδράσεων, με τη Ριβς να εμφανίζεται συγκινημένη στο Κοινοβούλιο τον Ιούλιο. Μια πρόταση για κατάργηση επιδοτήσεων καυσίμων για ηλικιωμένους επίσης ακυρώθηκε.

Η Ευρύτερη Εικόνα: Μια Παγκόσμια Απειλή

Γραφικά από το ΔΝΤ δείχνουν το χρέος ως ποσοστό ΑΕΠ σε χώρες όπως Ιταλία, Καναδάς, ΗΒ, Γερμανία, Ιαπωνία, ΗΠΑ και Γαλλία να αυξάνεται από το 1990 έως το 2020, με την Ιαπωνία να ξεπερνά το 250% και το ΗΒ να ακολουθεί. Οι οικονομολόγοι προειδοποιούν ότι χωρίς πολιτικές αποφάσεις για περικοπές δαπανών, οι κυβερνήσεις θα παγιδευτούν σε έναν κύκλο υψηλότερων φόρων και χαμηλής ανάπτυξης.

Ο Φράνσις Ντάιαμοντ, επικεφαλής στρατηγικής ευρωπαϊκών επιτοκίων στην JPMorgan, αποκλείει άμεση επανάληψη της κρίσης Τρας, καθώς η λίρα έχει ενισχυθεί έναντι του δολαρίου. Ωστόσο, η Γκρέγκορι της Capital Economics βλέπει το ΗΒ ως “πυριτιδαποθήκη”: Μια εξωτερική κρίση μπορεί να εκτοξεύσει τις αποδόσεις περαιτέρω.

Το Ηνωμένο Βασίλειο βρίσκεται σε σταυροδρόμι. Με υγιή πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο, η κυβέρνηση έχει τη δύναμη να λάβει σκληρές αποφάσεις, αλλά οι πολιτικές πιέσεις δυσκολεύουν την ισορροπία. Εάν η Ριβς καταφέρει να αυξήσει φόρους χωρίς να πνίξει την οικονομία, το ΗΒ μπορεί να γίνει παράδειγμα. Διαφορετικά, θα γίνει προειδοποιητικό σήμα για τον υπόλοιπο κόσμο.