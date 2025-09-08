Τότεναμ: Μπλόκο στο ενδιαφέρον για εξαγορά – «Η ομάδα δεν πωλείται»

Το διοικητικό συμβούλιο της Τότεναμ αναφέρει ότι ο ιδιοκτήτης της «απέρριψε κατηγορηματικά» δύο εκδηλώσεις ενδιαφέροντος για την εξαγορά της ποδοσφαιρικής ομάδας του βόρειου Λονδίνου, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι «δεν πωλείται».

Η ανακοίνωση αργά την Κυριακή ήρθε μετά την ξαφνική αποχώρηση του εκτελεστικού προέδρου Ντάνιελ Λέβι την περασμένη εβδομάδα που πυροδότησε εικασίες ότι μια πρόταση εξαγοράς θα μπορούσε να είναι επικείμενη.

Η Τότεναμ δήλωσε ότι η μία προσέγγιση προήλθε από την PCP International Finance Limited της πρώην μετόχου της Νιούκαστλ Γιουνάιτεντ, Αμάντα Στέιβελι, και η άλλη από μια κοινοπραξία με επικεφαλής τον Δρ. Ρότζερ Κένεντι και την Wing-Fai Ng μέσω της Firehawk Holdings Limited, όπως αναφέρει το ΒΒC.

Σε σύντομη δήλωση, η PCP International Finance δήλωσε ότι δεν σκόπευε να υποβάλει προσφορά για την ομάδα της Premier League.

Την Κυριακή, η ENIC Sports & Developments Holdings Ltd – η οποία κατέχει σχεδόν 87% μερίδιο στην Τότεναμ – δήλωσε ότι απέρριψε δύο ξεχωριστές εκδηλώσεις ενδιαφέροντος για την ομάδα.

«Το Διοικητικό Συμβούλιο της ομάδας και η ENIC επιβεβαιώνουν ότι η Τότεναμ δεν πωλείται και η ENIC δεν έχει καμία πρόθεση να αποδεχτεί οποιαδήποτε τέτοια προσφορά για την απόκτηση του μεριδίου της στην ομάδα», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τους κανόνες εξαγοράς του Ηνωμένου Βασιλείου, αυτό εμποδίζει την PCP να επιστρέψει με προσφορά για τον σύλλογο τους επόμενους έξι μήνες.

Ο Βρετανός επιχειρηματίας Τζο Λιούις και η οικογένειά του φέρεται να κατέχουν την πλειοψηφία της ENIC, ενώ περίπου το 30% ανήκει στον Λέβι και την οικογένειά του.

Ο Λέβι ήταν ο μακροβιότερος πρόεδρος της Premier League και εκτιμάται ότι κέρδισε περισσότερα από 50 εκατομμύρια λίρες (67,5 εκατομμύρια δολάρια), στα σχεδόν 25 χρόνια που κατείχε αυτή τη θέση. Ωστόσο, υπήρξε στόχος συχνών διαμαρτυριών από τους οπαδούς της Τότεναμ, ειδικά την περασμένη σεζόν, λόγω της μακρόχρονης αδυναμίας του συλλόγου να κατακτήσει κάποιο τίτλο, αν και κατάφερε να βάλει τέλος στην λειψυδρία με την κατάκτηση του Europa League τον περασμένο Μάιο.