Φορείς-της-αγοράς-για-το-«καλάθι»-της-ΔΕΘ:-Θετική-η-μείωση-φόρων,-λείπουν-μέτρα-για-το-επιχειρείν

Πώς σχολιάζουν παράγοντες της αγοράς τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη από το βήμα της 89ης ΔΕΘ.

Συγκρατημένα υποδέχονται, κατά γενική ομολογία, θεσμικοί φορείς και παράγοντες της αγοράς το πακέτο μέτρων που παρουσίασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Εστιάζοντας στο σχέδιο μειώσεων των φορολογικών συντελεστών που αυτή την ώρα εξειδικεύεται στο υπουργείο Οικονομικών, οι φορείς της αγοράς τη χαρακτηρίζουν εξέλιξη προς τη σωστή κατεύθυνση μεν, σχολιάζουν δε ότι από το «καλάθι» της ΔΕΘ απουσιάζουν μέτρα στήριξης της εγχώριας επιχειρηματικότητας και δη νευραλγικών κλάδων, όπως του εμπορίου.

Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών

«Θετική κίνηση» χαρακτήρισε τη μείωση των φορολογικών συντελεστών ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, τονίζοντας ωστόσο πως δεν ανακοινώθηκαν μέτρα αντιμετώπισης της ακρίβειας και τόνωσης της επιχειρηματικότητας.

Ειδικότερα, ο κ. Χατζηθεοδοσίου δήλωσε: «Η μείωση των φορολογικών συντελεστών -και ο μηδενισμός τους για κάποιες κατηγορίες ευάλωτων συμπολιτών μας- είναι σίγουρα μία θετική κίνηση καθώς πρόκειται για ένα αίτημα όλης της κοινωνίας. Ξεκάθαρα λοιπόν χαιρετίζω τη φορολογική μεταρρύθμιση που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός.

Όμως από την άλλη δεν είμαι σίγουρος ότι αυτή η παρέμβαση θα αποτελέσει μία πειστική απάντηση στην ακρίβεια, η οποία συνεχίζει να “καλπάζει”. Γιατί σημασία δεν έχει μόνο ο ονομαστικός μισθός ή το εισόδημα ενός πολίτη αλλά η αγοραστική του δυνατότητα.

Ένα μεγάλο θέμα λοιπόν είναι σίγουρα η ενίσχυση των εισοδημάτων, ένα άλλο όμως πρέπει να είναι και η συγκράτηση των τιμών στα ράφια. Και σε αυτό τη λύση θα μπορούσε να δώσει η μείωση του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά, κάτι που η κυβέρνηση αρνήθηκε να εφαρμόσει παρά τις προτάσεις παραγόντων της αγοράς. Η επίσημη δικαιολογία είναι ότι και να προχωρούσε σε αυτή τη μείωση, οι τελικοί καταναλωτές δεν θα έβλεπαν τη διαφορά. Άρα με αυτό το σκεπτικό μπορούμε να υποθέσουμε ότι ούτε οι κάτοικοι των ακριτικών νησιών- για τους οποίους ανακοινώθηκε μείωση του ΦΠΑ κατά 30%- θα δουν χαμηλότερες τιμές. Μήπως η ίδια η κυβέρνηση ακυρώνει τη δική της πολιτική; Τι ισχύει τελικά; Θα ωφεληθούν αυτοί οι άνθρωποι ή όχι;

Παραμένοντας στο πεδίο της φορολογίας δεν ακούσαμε το παραμικρό για βελτιώσεις στον τρόπο φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών, μέσω του αυθαίρετου υπολογισμού του τεκμαρτού εισοδήματος. Αλλά ούτε και για την κατάργηση μνημονιακών βαρών όπως η προκαταβολή φόρου και το τέλος επιτηδεύματος για τα νομικά πρόσωπα. Γενικότερα, πέρα από την απλοποίηση στις αδειοδοτήσεις, δεν ανακοινώθηκαν μέτρα που θα στοχεύουν στην τόνωση της επιχειρηματικότητας που έχει ανάγκη η χώρα. Ούτε και κάποιες παρεμβάσεις για την ουσιαστική αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους.

Πέρα λοιπόν από τις οπωσδήποτε θετικές παρεμβάσεις σε κάποιους τομείς, εκτιμώ ότι δεν ικανοποιήθηκαν βασικά αιτήματα των ανθρώπων της αγοράς. Και αν οι ΜμΕ αντιμετωπίζουν προβλήματα, αυτό αντανακλάται σε όλη την οικονομία».

ΕΣΕΕ

Για θετικά μέτρα τόσο για την κοινωνία όσο και την οικονομία έκανε λόγο, σε δήλωσή του, ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ, Σταύρος Καφούνης, διαμηνύοντας ωστόσο πως «κρίσιμα αιτήματα του εμπορίου παραμένουν σε εκκρεμότητα».

«Οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ συνιστούν ουσιαστικά βήματα στήριξης για οικογένειες, νέους και μεσαία τάξη, τα οποία αναμφίβολα καλωσορίζουμε, καθώς η μείωση άμεσων φόρων έχει σημαντική κοινωνική διάσταση και παράλληλα αναμένεται να τονώσει την αγοραστική δύναμη των πολιτών.

Ωστόσο, οφείλουμε να επισημάνουμε ότι η επιχειρηματικότητα και ειδικά το εμπόριο, ο ισχυρότερος κλάδος και μεγαλύτερος εργοδότης της χώρας, δεν βρήκαν τη θέση που τους αξίζει σε αυτό το πακέτο.

Η οριστική κατάργηση του τεκμαρτού τρόπου φορολόγησης και του τέλους επιτηδεύματος, η περαιτέρω μείωση των ασφαλιστικών εισφορών και η επιβράβευση των συνεπών επιχειρήσεων, η ενίσχυση της ρευστότητας καθώς και μία συνολική ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών, αποτελούν προϋπόθεση για βιώσιμη ανάπτυξη, την οποία αταλάντευτα θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε», αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Καφούνης.

Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς

Τη σημασία των εξαγγελιών του πρωθυπουργού από το βήμα της ΔΕΘ, ιδίως στα ζητήματα που αφορούν στη φορολογία, την ενίσχυση των νέων, των οικογενειών και την τόνωση της ανάπτυξης, αναγνωρίζει και ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς, τονίζοντας ωστόσο πως «το εμπόριο και η επιχειρηματικότητα μένουν στο περιθώριο».

Όπως αναφέρεται σε σημερινή ανακοίνωση του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς «η πραγματικότητα που βιώνουν καθημερινά οι μικρές και μεσαίες εμπορικές επιχειρήσεις δείχνει ότι τα μέτρα που ανακοινώθηκαν δεν απαντούν επαρκώς στις ζωτικές ανάγκες του κλάδου.

Το ελληνικό εμπόριο συνεχίζει να βρίσκεται σε ασφυκτικό πλαίσιο. Η φορολογία παραμένει υψηλή και πολύπλοκη, με τεκμαρτά εισοδήματα, μνημονιακό τέλος επιτηδεύματος και έλλειψη προβλεψιμότητας που αποθαρρύνει την επιχειρηματική πρωτοβουλία. Η διατήρηση θέσεων εργασίας γίνεται ολοένα και πιο δύσκολη, καθώς το μισθολογικό κόστος δεν μειώνεται αποφασιστικά, ενώ η πρόσβαση σε τραπεζική χρηματοδότηση παραμένει σχεδόν απαγορευτική για τις μικρές επιχειρήσεις, με υπέρογκα επιτόκια και αυθαίρετες χρεώσεις.

Την ίδια ώρα, το υψηλό κόστος συναλλαγών μέσω POS, σε συνδυασμό με την απουσία ανώτατων ορίων (fee caps), επιβαρύνει υπέρμετρα τη λειτουργία της μικρής επιχείρησης. Η θεσμοθέτηση ενός ακατάσχετου λογαριασμού για τα βασικά λειτουργικά έξοδα, μισθοδοσία, ενοίκια, ενέργεια, προμηθευτές, παραμένει ζητούμενο, ενώ η άνιση αντιμετώπιση του εμπορίου στα αναπτυξιακά προγράμματα του ΕΣΠΑ και του Ταμείου Ανάκαμψης στερεί από τον κλάδο πολύτιμα εργαλεία για τον ψηφιακό του μετασχηματισμό και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας.

Εξίσου ανησυχητική είναι η έλλειψη ουσιαστικού σχεδίου για την ενίσχυση της ρευστότητας μέσω μικροχρηματοδοτήσεων και εγγυήσεων, η απουσία πραγματικής προστασίας απέναντι στον αθέμιτο ανταγωνισμό, αλλά και η μη πρόβλεψη μιας μόνιμης, δίκαιης ρύθμισης χρεών που θα μπορούσε να δώσει «δεύτερη ευκαιρία» σε βιώσιμες επιχειρήσεις».

Όπως δήλωσε ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς, Θοδωρής Καπράλος: «Οι εξαγγελίες της ΔΕΘ έδειξαν κατεύθυνση στήριξης τμήματος της κοινωνίας, αλλά άφησαν εκτός τα μεγάλα ανοιχτά ζητήματα του εμπορίου. Το εμπόριο δεν ζητά προνόμια, ζητά στρατηγική. Ζητά σταθερότητα, δίκαιους κανόνες και ρεαλιστικές λύσεις, ώστε να μπορέσει να επιβιώσει και να παραμείνει ζωντανό. Από τον Πειραιά, την καρδιά του ελληνικού εμπορίου, στέλνουμε το μήνυμα πως χωρίς στήριξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, δεν μπορεί να υπάρξει βιώσιμη ανάπτυξη, ούτε κοινωνική συνοχή. Δεν μπορούμε να μιλάμε για την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος της χώρας, όταν δεν μιλάμε για στήριξη της επιχείρησης και του εμπορίου, το οποίο διασυνδέει όλους τους κλάδους της οικονομίας, ενισχύει τις τοπικές αγορές και κοινωνίες, δίνει απασχόληση και ευκαιρίες επιχειρηματικότητας στους νέους ανθρώπους και αποτελεί τον μεγαλύτερο εργοδότη της χώρας».

Ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς θα συνεχίσει να καταθέτει με υπευθυνότητα τις προτάσεις του για την επιβίωση του εμπορίου και καλεί την Πολιτεία σε έναν μόνιμο, θεσμικό διάλογο με τους εκπροσώπους της αγοράς.

Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών

«Η μείωση φόρων και η ενίσχυση του εισοδήματος αποτελούν σημαντικά βήματα, δημιουργώντας θετικό αντίκτυπο στην κατανάλωση και στηρίζοντας έμμεσα την οικονομική δραστηριότητα. Για να αξιοποιηθεί όμως πλήρως το αναπτυξιακό δυναμικό της χώρας, χρειάζεται παράλληλα μια συνεκτική στρατηγική για τις επιχειρήσεις», τόνισε από την πλευρά του ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ, Γιάννης Μπρατάκος.

Αναλυτικά ο κ. Μπρατάκος δήλωσε:

«Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών χαιρετίζει τις κυβερνητικές αποφάσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν μόνιμα μέτρα στήριξης εντός των δημοσιονομικών πλαισίων της χώρας. Πρόκειται για παρεμβάσεις που ενισχύουν ουσιαστικά τη μεσαία τάξη, τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους, τους αγρότες, αλλά και την περιφέρεια.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδουμε στις θετικές προβλέψεις για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που στηρίζουν την ελληνική οικονομία. Τα μέτρα που αφορούν την εξωστρέφεια, την πρόσβαση σε χρηματοδοτικά εργαλεία, αλλά και την απλούστευση της αδειοδότησης, αποτελούν κρίσιμη προϋπόθεση για να μπορέσει η επιχειρηματικότητα να αναπτυχθεί με ταχύτερους ρυθμούς.

Το ΕΒΕΑ χαιρετίζει, επίσης, την επιτάχυνση σημαντικών θεσμικών μεταρρυθμίσεων, όπως η ολοκλήρωση του Κτηματολογίου, η λειτουργία σύγχρονων Πολεοδομιών και η ολοκλήρωση των χωροταξικών πλαισίων. Πρόκειται για παρεμβάσεις που θα απελευθερώσουν επενδυτικές δυνάμεις, θα περιορίσουν τη γραφειοκρατία και θα ενισχύσουν την ασφάλεια δικαίου για τις επιχειρήσεις και τους πολίτες.

Ιδιαίτερη επισήμανση αξίζει η μεταρρύθμιση στον τομέα της ενέργειας, όπου είναι κρίσιμο οι παρεμβάσεις να διαμορφώσουν μόνιμο μηχανισμό μείωσης του ενεργειακού κόστους για τις επιχειρήσεις που παράγουν, δημιουργούν και πρωταγωνιστούν στη διαμόρφωση του νέου παραγωγικού μοντέλου της χώρας.

Την ίδια στιγμή, παραμένει ανοιχτή η ανάγκη για πρόσθετες μεταρρυθμίσεις:

στον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης, ώστε να καταστεί πραγματικός αρωγός της ανάπτυξης,

στην άρση εμποδίων και ρυθμίσεων που περιορίζουν τον ισότιμο ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων,

στην κάλυψη των κενών θέσεων εργασίας, και ιδιαίτερα των εξειδικευμένων θέσεων που έχουν ανάγκη οι επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν και να καινοτομήσουν.

Η μείωση φόρων και η ενίσχυση του εισοδήματος αποτελούν σημαντικά βήματα, δημιουργώντας θετικό αντίκτυπο στην κατανάλωση και στηρίζοντας έμμεσα την οικονομική δραστηριότητα. Για να αξιοποιηθεί όμως πλήρως το αναπτυξιακό δυναμικό της χώρας, χρειάζεται παράλληλα μια συνεκτική στρατηγική για τις επιχειρήσεις: απλούστευση διαδικασιών, ενίσχυση ρευστότητας, στήριξη επενδύσεων και στοχευμένα κίνητρα για τη βιομηχανία, την υψηλή βιοτεχνία και την καινοτομία.

Το ΕΒΕΑ θα συνεχίσει να στηρίζει κάθε πρωτοβουλία που ενισχύει την ανάπτυξη, την παραγωγικότητα και την κοινωνική συνοχή, με στόχο μια Ελλάδα πιο ανταγωνιστική, δίκαιη και βιώσιμη».

Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά

Το «φορολογικό καλάθι» της ΔΕΘ ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των ελαφρύνσεων, σημειώνει από την πλευρά του ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά, Βασίλης Κορκίδης.

«Η έβδομη παρουσία του Πρωθυπουργού Κ. Μητσοτάκη στην 89η ΔΕΘ, ήρθε με ένα σύνθετο αφήγημα, σε μια κρίσιμη περίοδο διακυβέρνησης, αφού ο χρόνος που έχει να διαχειριστεί η κυβέρνηση μέχρι τις εκλογές είναι μικρότερος από αυτόν που έχει διανύσει. Οι εξαγγελίες των ελαφρύνσεων με ένα γενναίο πακέτο μέτρων, ήρθαν για να μείνουν, στην προσπάθεια να αντιστρέψουν το αρνητικό κλίμα και να ελαφρύνουν την κόπωση της καθημερινότητας στην κοινωνία και την πραγματική οικονομία. Το κόστος του καλαθιού μπορεί και πάλι να προσαρμόστηκε στα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια των 1,75 δισ. ευρώ, αλλά φέτος χαρακτηρίζεται «γεμάτο», γιατί είχε ως αποτέλεσμα «να χωρέσει τόσα όσα», αλλά σχεδόν για όλους, εφαρμόζοντας από το 2026 φοροελαφρύνσεις 1,6 δισ. ευρώ για πάνω από 4 εκατ. φορολογούμενους. Η φορολογική μεταρρύθμιση με τη ριζική αναμόρφωση της κλίμακας φορολογίας εισοδήματος, πράγματι ανταποκρίνεται στις προσδοκίες μας, αφού επιχειρεί να διορθώσει αδικίες και στρεβλώσεις», σημειώνει ο κ. Κορκίδης και προσθέτει:

«Οι παρεμβάσεις στράφηκαν στο φορολογικό, το δημογραφικό, το συνταξιοδοτικό και το στεγαστικό, επιδιώκοντας να πλησιάσουν τη μεσαία τάξη, τις οικογένειες με παιδιά, τους νέους, την περιφέρεια, τα χωριά και τα νησιά στις παραμεθόριες περιοχές. Οι μειώσεις 2% σε όλους τους φορολογικούς συντελεστές, η μείωση φόρου από ενοίκια στο 25%, ο μηδενικός συντελεστής για νέους έως 25 ετών και πολύτεκνους, ο χαμηλός συντελεστής 9% για νέους έως 30 ετών, ο ενδιάμεσος συντελεστής 39% για εισοδήματα από 40.000-60.000 ευρώ, οι μειώσεις του ΕΝΦΙΑ και ΦΠΑ σε περισσότερα νησιά, καθώς και οι βελτιώσεις των τεκμηρίων διαβίωσης, ξεχώρισαν στον τομέα της φορολογικής μεταρρύθμισης. Η μείωση 50% το 2026 και η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς το 2027 στις συντάξεις, σε συνδυασμό με την οριζόντια «τιμαριθμοποίηση» της φορολογίας, προφανώς είναι μια λύση στην αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος σε πολυπληθείς κοινωνικά ομάδες».

«Ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του, αναφέρθηκε εκτενώς στις μεγάλες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά από την ακρίβεια, ενώ δεν αναφέρθηκε στην επιχειρηματικότητα και πώς θα ενισχύσει τις πολλές επιχειρηματικές και επαγγελματικές ομάδες, που αποτελούν την αιχμή του δόρατος για τη μείωση των τιμών, την αύξηση της απασχόλησης και την ενίσχυση των επενδύσεων. Οι αναφορές στη μικρομεσαία επιχείρηση περιορίστηκαν στον πρωτογενή τομέα, στη χρηματοδότηση από την ΕΑΤ, στην Εθνική Στρατηγική Εξωστρέφειας, την απλούστευση των διαδικασιών στη βιομηχανία, τη ναυπήγηση «πράσινων πλοίων» για την ακτοπλοΐα, ξεκινώντας από τα πορθμεία, καθώς και την είσοδο ελληνικών επιχειρήσεων στα εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα με εκπτώσεις για επενδύσεις στην κατασκευή αμυντικού εξοπλισμού», προσθέτει ο κ. Κορκίδης και καταλήγει: «Τα πολιτικά μηνύματα του Πρωθυπουργού περιστράφηκαν στην ανασύνταξη των πολιτικών χειρισμών, την επιτάχυνση των κυβερνητικών καθυστερήσεων και, γενικά, στις διορθώσεις πολλών λαθών και παθογενειών, είτε µε ολική επανεκκίνηση, είτε με μερική επαναπροσέγγιση των προβλημάτων. Επίσης, αναφέρθηκε ξανά στη σημασία της κυβερνητικής αξιοπιστίας, της αμυντικής ασφάλειας, της οικονομικής και πολιτικής σταθερότητας, προβάλλοντας συγκεκριμένους κινδύνους που μπορεί να απειλήσουν ακόμα και ισχυρές χώρες όπως η Γαλλία. Τέλος, ανέδειξε τον «ορίζοντα του 2030», μέσα από τον οποίο φωτογράφησε τις «μεγάλες μεταρρυθμίσεις» στην ενέργεια, την υγεία και την παιδεία, που απαιτούν ευρύτερες συναινέσεις. Μετά την εξειδίκευση του γενικού πλαισίου της νέας φορολογικής μεταρρύθμισης από το οικονομικό επιτελείο θα μπορέσουμε να αναλύσουμε το όφελος στο διαθέσιμο εισόδημα του 2026 και 2027 για την πλειονότητα της ελληνικής κοινωνίας».