easybitcoin:-Ο-Στέλιος-Χατζηιωάννου-μπαίνει-στην-αγορά-crypto

«Το κάνω μόνο επειδή η δεύτερη εκλογή του Τραμπ έκανε το κρυπτονομίσμα εντελώς mainstream», δήλωσε ο Χατζηιωάννου σε συνέντευξη του στο -. Ωστόσο, θεωρεί ότι οι υψηλές προμήθειες κρατούν πίσω τον κλάδο. «Ο ανταγωνισμός θα ρίξει τις τιμές», τόνισε.

Ο Στέλιος Χατζηιωάννου πρωτοπόρησε πριν από τρεις δεκαετίες στις ευρωπαϊκές αερομεταφορές χαμηλού κόστους με την δημιουργία της EasyJet.

Πλέον, επεκτείνει το πορφτόλιό του και στα κρυπτονομίσματα, επιχειρώντας να μειώσει τις χρεώσεις στις συναλλαγές του κλάδου που αλλάζει ραγδαίως μέρα με τη μέρα την χρηματοοικονομική πραγματικότητα.

Η EasyGroup Ltd του δισεκατομμυριούχου ετοιμάζεται να λανσάρει αυτόν τον μήνα την EasyBitcoin, έπειτα από συμφωνία παραχώρησης άδειας χρήσης εμπορικού σήματος με την ρυθμιζόμενη πλατφόρμα συναλλαγών Uphold. Η EasyGroup θα συμβάλει στη χρηματοδότηση της προώθησης, όπως δήλωσε ο ίδιος.

«Το κάνω μόνο επειδή η δεύτερη εκλογή του Τραμπ έκανε το κρυπτονόμισμα εντελώς mainstream», δήλωσε ο Χατζηιωάννου σε μια σπάνια συνέντευξη από τις Σπέτσες, όπου διατηρεί κατοικία, όπως αναφέρει σε άρθρο του το -. Ωστόσο, θεωρεί ότι οι υψηλές προμήθειες κρατούν πίσω τον κλάδο. «Ο ανταγωνισμός θα ρίξει αυτές τις τιμές», τόνισε.

To γεγονός πως το εμπόριο κρυπτονομισμάτων κυριαρχείται από λίγα ανταλλακτήρια, με επικεφαλής την Binance Holdings Ltd., σημαίνει πως υπάρχουν ελάχιστα κίνητρα ή ρυθμιστικοί κανόνες που θα αναγκάσουν όσους βρίσκονται στην κορυφή να μειώσουν τις χρεώσεις. Μερικοί traders χρεώνουν πολλαπλάσια ποσά από ορισμένες διαδικτυακές πλατφόρμες, σύμφωνα με τον Oliver Behrens, διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας λιανικής πώλησης FlatexDEGIRO AG.

«Οι άνθρωποι θα συνεχίσουν να αγοράζουν και να πουλούν Bitcoin», δήλωσε ο Χατζηιωάννου. «Οπότε, θα μπορούσατε κάλλιστα να τους προσφέρετε μια πλατφόρμα όπου μπορούν να το κάνουν πιο δίκαια, πιο διαφανώς, πιο οικονομικά» επισημαίνει.

Η EasyBitcoin είναι η τελευταία σε μια μακρά λίστα επιχειρήσεων που έχει δημιουργήσει ο επιχειρηματίας με έδρα το Μονακό με την επωνυμία «easy» και η οποία περιλαμβάνει από γυμναστήρια, ξενοδοχεία, αποθήκευση, καφέ ακόμη και ταξίδια για κατοικίδια. Συνήθως, ο Χατζηιωάννου βρίσκει μια εταιρεία που θα μπορούσε να ωφεληθεί από το όνομα και συνάπτει συμφωνία δικαιωμάτων εκμετάλλευσης ώστε να έχει τακτικά έσοδα.

Η πρώτη που έφερε το όνομα της επωνυμίας ήταν η EasyJet, η αεροπορική εταιρεία που ίδρυσε το 1995, αφού εμπνεύστηκε από την οικονομική αμερικανική αεροπορική εταιρεία Southwest Airlines Co. Ο Χατζηιωάννου παραιτήθηκε από το διοικητικό συμβούλιο το 2010 σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη στρατηγική της EasyJet, αλλά η οικογένειά του παραμένει ο μεγαλύτερος μέτοχος με μερίδιο 15%.

Υπήρξε σφοδρός επικριτής της EasyJet, κατηγορώντας τους διαδοχικούς ηγέτες ότι είναι υπερβολικοί στις επενδύσεις τους και ότι προσφέρουν ανεπαρκείς αποδόσεις. Αλλά ο Χατζηιωάννου υποστηρίζει τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Κέντον Τζάρβις για να αναδιοργανώσει την αεροπορική εταιρεία, αφού χρειάστηκε δύο αυξήσεις κεφαλαίου κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19 που καθήλωσε τα αεροπλάνα.

«Πρέπει να δοθούν τα εύσημα στην ομάδα που ανέλαβε μία καθηλωμένη αεροπορική εταιρεία τον Ιούνιο του 2020 και κατάφερε φέτος να σημειώσει κύκλο εργασιών που ανέρχεται σε 10,1 δισεκατομμύρια λίρες», τόνισε, ένα ποσό που ταιριάζει με τη συναίνεση των αναλυτών για τα έσοδα της EasyJet για ολόκληρο το έτος.

Ωστόσο, η τιμή της μετοχής της αεροπορικής εταιρείας έχει μειωθεί κατά 16% το 2025, καθώς αντιμετωπίζει υψηλότερο κόστος από τις τιμές των καυσίμων, τις απεργίες των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας και τα υψηλότερα τέλη στα κύρια αεροδρόμια.

Η χρηματιστηριακή της αξία είναι περίπου 3,6 δισ. λίρες (4,9 δισ. δολ.), πολύ χαμηλότερη από την ανταγωνίστριά της Ryanair Holdings Plc, η οποία αξίζει περίπου 25 δισ. ευρώ (29,4 δισ. δολάρια) στο Δουβλίνο και διαπραγματεύεται με υψηλότερο πολλαπλασιαστή κερδών.

«Δεν πουλάω στις 5 λίρες», δήλωσε ο Χατζηιωάννου, αναφερόμενος στην τιμή της μετοχής της EasyJet, η οποία είχε πέσει στις 4,70 λίρες την Παρασκευή. Προς το παρόν δεν σκοπεύει ούτε να αυξήσει, ούτε να μειώσει το μερίδιό του.

Ο επιχειρηματίας έχει αναφέρει στα στελέχη της EasyJet το ενδεχόμενο η εταιρεία να επιδιώξει την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο των ΗΠΑ για να ενισχύσει την αποτίμησή της, ωστόσο όπως δηλώνει δεν πιέζει την κατάσταση για να υπάρξει μια αλλαγή.