ebitda-+49%-και-νέα-επενδυτική-δύναμη-για-την-ideal

Η Ideal Holdings παρουσίασε στο α’ εξάμηνο 2025 άνοδο σε όλα τα βασικά οικονομικά μεγέθη. Οι ενοποιημένες πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 17%, στα 216,2 εκατ. ευρώ, ενώ τα συγκρίσιμα EBITDA εκτοξεύθηκαν κατά 49%, στα 26,3 εκατ. ευρώ, και τα συγκρίσιμα κέρδη προ φόρων ενισχύθηκαν κατά 74%, στα 16,1 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, ο καθαρός δανεισμός μειώθηκε κατά 36%, σε 43,9 εκατ., γεγονός που ενδυναμώνει τη δυνατότητα για νέες επενδυτικές πρωτοβουλίες.

Στον κλάδο του εξειδικευμένου λιανεμπορίου, τα πολυκαταστήματα Attica κατέγραψαν αύξηση εσόδων 4%, στα 106,3 εκατ., με ισχυρή συμβολή από το ηλεκτρονικό κατάστημα (+38%) και ενισχυμένη αγοραστική κίνηση από ταξιδιώτες τρίτων χωρών.

Ο κλάδος πληροφορικής (Byte, ADACOM, Bluestream) εμφάνισε βελτίωση κερδοφορίας με περιθώριο EBITDA 15% από 10%, παρά τη μείωση εσόδων λόγω ολοκλήρωσης μεγάλων έργων, ενώ το ανεκτέλεστο έργων ύψους 78 εκατ. ευρώ εξασφαλίζει ορατότητα στις μελλοντικές ροές.

Στον τομέα τροφίμων, οι εταιρείες Μπάρμπα Στάθης και Χαλβατζής κατέγραψαν αύξηση εσόδων 6%, στα 64,3 εκατ. ευρώ, με τα κέρδη προ φόρων να εκτοξεύονται κατά 88%, στα 4 εκατ., επιβεβαιώνοντας την ισχυρή θέση και τις συνέργειες. Εδώ, διαγραμματικά, η μετοχή δείχνει να κινείται προς την κάτω πλευρά του μακροπρόθεσμου καναλιού στα 5,90 με 5,82 ευρώ, όπου και αναμένεται να χτυπήσει το αγοραστικό alert.

Το άρθρο γράφτηκε το πρωί της περασμένης Πέμπτης για την εφημερίδα “Κεφάλαιο” όπου και αναδημοσιεύεται

September 8, 2025