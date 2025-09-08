eurobank:-Στις-30-Οκτωβρίου-τα-αποτελέσματα-9μήνου

Σε συνέχεια της από 15 Ιανουαρίου 2025 ανακοίνωσης, η Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για το κατωτέρω επικαιροποιημένο Ετήσιο Οικονομικό Ημερολόγιο του έτους 2025:
- Πέμπτη, 30 Οκτωβρίου 2025: Οικονομικά Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2025 και ενημέρωση αναλυτών
- Πέμπτη, 6 Νοεμβρίου 2025 (Νέα ημερομηνία στο ημερολόγιο): Ημερομηνία αποκοπής ενδιάμεσου μερίσματος
- Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου 2025 (Νέα ημερομηνία στο ημερολόγιο): Ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων ενδιάμεσου μερίσματος
- Tετάρτη, 12 Νοεμβρίου 2025 (Νέα ημερομηνία στο ημερολόγιο): Ημερομηνία Έναρξης Πληρωμής ενδιάμεσου μερίσματος
Τέλος σημειώνεται ότι:
- Η Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τις προαναφερθείσες ημερομηνίες, κατόπιν της έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού.
- Οι νέες ημερομηνίες που περιλαμβάνονται στο επικαιροποιημένο οικονομικό ημερολόγιο για το έτος 2025 εξαρτώνται από εγκρίσεις προβλεπόμενες στην ισχύουσα νομοθεσία.
