    Monday, September 8

    Eurobank: Στις 30 Οκτωβρίου τα αποτελέσματα 9μήνου

    Σε συνέχεια της από 15 Ιανουαρίου 2025 ανακοίνωσης, η Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για το κατωτέρω επικαιροποιημένο Ετήσιο Οικονομικό Ημερολόγιο του έτους 2025:

    • Πέμπτη, 30 Οκτωβρίου 2025:  Οικονομικά Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2025 και ενημέρωση αναλυτών
    • Πέμπτη, 6 Νοεμβρίου 2025 (Νέα ημερομηνία στο ημερολόγιο): Ημερομηνία αποκοπής ενδιάμεσου μερίσματος
    • Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου 2025 (Νέα ημερομηνία στο ημερολόγιο): Ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων ενδιάμεσου μερίσματος
    • Tετάρτη, 12 Νοεμβρίου 2025 (Νέα ημερομηνία στο ημερολόγιο): Ημερομηνία Έναρξης Πληρωμής ενδιάμεσου μερίσματος

    Τέλος σημειώνεται ότι:

    • Η Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τις προαναφερθείσες ημερομηνίες, κατόπιν της έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού.
    • Οι νέες ημερομηνίες που περιλαμβάνονται στο επικαιροποιημένο οικονομικό ημερολόγιο για το έτος 2025 εξαρτώνται από εγκρίσεις προβλεπόμενες στην ισχύουσα νομοθεσία.
