eurobank:-Στις-30-Οκτωβρίου-τα-αποτελέσματα-9μήνου

Σε συνέχεια της από 15 Ιανουαρίου 2025 ανακοίνωσης, η Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για το κατωτέρω επικαιροποιημένο Ετήσιο Οικονομικό Ημερολόγιο του έτους 2025:

Πέμπτη, 30 Οκτωβρίου 2025: Οικονομικά Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2025 και ενημέρωση αναλυτών

Οικονομικά Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2025 και ενημέρωση αναλυτών Πέμπτη, 6 Νοεμβρίου 2025 (Νέα ημερομηνία στο ημερολόγιο): Ημερομηνία αποκοπής ενδιάμεσου μερίσματος

(Νέα ημερομηνία στο ημερολόγιο): Ημερομηνία αποκοπής ενδιάμεσου μερίσματος Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου 2025 (Νέα ημερομηνία στο ημερολόγιο): Ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων ενδιάμεσου μερίσματος

(Νέα ημερομηνία στο ημερολόγιο): Ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων ενδιάμεσου μερίσματος Tετάρτη, 12 Νοεμβρίου 2025 (Νέα ημερομηνία στο ημερολόγιο): Ημερομηνία Έναρξης Πληρωμής ενδιάμεσου μερίσματος

Τέλος σημειώνεται ότι:

Η Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τις προαναφερθείσες ημερομηνίες, κατόπιν της έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού.

Οι νέες ημερομηνίες που περιλαμβάνονται στο επικαιροποιημένο οικονομικό ημερολόγιο για το έτος 2025 εξαρτώνται από εγκρίσεις προβλεπόμενες στην ισχύουσα νομοθεσία.