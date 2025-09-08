Χρηματιστήριο: H δύναμη της βαρύτητας

Χωρίς κάποιο εγχώριο καταλύτη η δύναμη της βαρύτητας και των συσσωρευμένων χρηματιστηριακών κερδών ώθησε χαμηλότερα τις κεφαλαιοποιήσεις την εβδομάδα που πέρασε στο ΧΑ. Μέσα στην εβδομάδα δοκιμάστηκαν ψυχολογικές στηρίξει με επιτυχία αρχικά χωρίς όμως την ανάλογη συνέχεια σε δεύτερο χρόνο, μια σαφής ένδειξη μείωσης της δυναμικής που είχε καταγραφεί στο ΧΑ ως τα τέλη Αυγούστου. Τα αποτελέσματα των εταιριών δεν έδωσαν καινούργια ερείσματα ανόδου στην αγορά, επιβεβαίωσαν στην πλειοψηφία τους τις εκτιμήσεις αλλά δεν έβγαλαν ενθουσιασμό για την συνέχεια. Στο πεδίο των εγχώριων επιχειρηματικών συμφωνιών δεν υπήρξε πρόοδος και με το εξωτερικό σε στάση αναμονής η… έλξη της βαρύτητας είχε τον πρώτο λόγο σε όλο το φάσμα της αγοράς χωρίς ωστόσο να βγάλει ένταση στις συναλλαγές. Η συσχέτιση με το εξωτερικό αυξήθηκε και ενδεχομένως θα παραμείνει έτσι όσο το περιβάλλον δεν θα δημιουργεί νέα ερείσματα αγορών ενώ δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο οι ξένοι επενδυτές να αναμένουν την αλλαγή της κατηγοριοποίησης της ελληνικής αγοράς κάτι που θα μπορούσε να εξηγεί τη μείωση του όγκου συναλλαγών και την επιφυλακτικότητα που καταγράφεται.

Στο εξωτερικό, τα κακά μάκρο παραμένουν… καλά νέα για τις αγορές. Οι μετοχές έχουν επιστρέψει στον παράδοξο κόσμο όπου οι αρνητικές οικονομικές ενδείξεις ερμηνεύονται θετικά από τους επενδυτές. Η πρόσφατη έκθεση για τα επιδόματα ανεργίας στις ΗΠΑ έδειξε ότι οι διαθέσιμες θέσεις εργασίας μειώθηκαν κάτω από τον αριθμό των ατόμων που αναζητούν εργασία — για πρώτη φορά από την προ πανδημίας περίοδο. Αν και είναι ακόμη νωρίς για να θεωρηθεί ότι υπάρχει σαφής αναστροφή της μέχρι τώρα ανθεκτικής εικόνας της αγοράς εργασίας, οι επενδυτές υποδέχθηκαν την ανακοίνωση με αισιοδοξία, ερμηνεύοντάς την ως ένδειξη ότι η Fed μπορεί να κινηθεί προς μείωση επιτοκίων.

Γενικός Δείκτης 2.023,05 +0,07% +37,65% Συνολική απόδοση ΓΔ 3.953,78 +0,07% +42,25% FTSE ΧΑ 25 5.093,31 +0,33% +42,65% FTSE ΧΑ MID 40 2.895,62 -2,61% +24,06% ATHEX ESG 2.383,12 +0,28% +42,01% Τράπεζες 2.204,25 +2,39% +71,40% Πρώτες Ύλες 6.135,77 -5,01% +22,29% Ενέργεια – Κοινή ωφέλεια 6.547,07 -2,64% +31,49% Καταναλωτικά προϊόντα 6.048,02 -1,67% +20,11% Χρηματ. Υπηρεσίες 10.320,82 +2,36% +71,03% Βιομηχανία 8.104,42 -2,23% +13,23% Ακίνητη Περιουσία 5.319,41 -3,86% +9,02% Τεχνολ. & Τηλεπικοινωνίες 6.407,39 -1,18% +13,02% Βασικά Αγαθά 8.746,36 -0,86% +30,76%

Σύμφωνα με τις τιμολογήσεις της αγοράς, η πιθανότητα μείωσης των αμερικανικών επιτοκίων στη συνεδρίαση της 17ης Σεπτεμβρίου φτάνει πλέον το 99,1%. Προηγείται, ωστόσο, η συνεδρίαση της ΕΚΤ την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου, όπου οι εκτιμήσεις συγκλίνουν στη διατήρηση των επιτοκίων του ευρώ αμετάβλητων στο 2%. Την ίδια ημέρα, ιδιαίτερης σημασίας θα είναι η ανακοίνωση του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή για τον Αύγουστο στις ΗΠΑ, με την αγορά να αναμένει ετήσια αύξηση 2,9% — εφόσον επιβεβαιωθεί, θα πρόκειται για τον υψηλότερο ρυθμό από τον Ιανουάριο του 2025. Τέλος, η Γαλλία αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο του πολιτικού και οικονομικού ενδιαφέροντος, καθώς η κυβέρνηση ενδέχεται να αποτύχει να εξασφαλίσει ψήφο εμπιστοσύνης την προσεχή Δευτέρα για τη λήψη δημοσιονομικών μέτρων με στόχο τη μείωση του ελλείμματος, γεγονός που ενδέχεται να πυροδοτήσει περαιτέρω πολιτικές εξελίξεις και δεν θα περάσει απαρατήρητη από τις ήδη ανήσυχες αγορές ομολόγων. Ως εκ τούτου οι επενδυτές θα παραμείνουν σε αυξημένη εγρήγορση και ενδεχομένως η μεταβλητότητα να επιστρέψει ως βασικό χαρακτηριστικό των συνεδριάσεων.

Τεχνικά, ο Γενικός Δείκτης μετά την διόρθωση των προηγούμενων δύο εβδομάδων επιχειρεί μια προσπάθεια σταθεροποίησης γύρω από την ζώνη των 2.000 – 2.035 μονάδων, περιοχή που συμπίπτει με τον βραχυπρόθεσμο ανοδικό σχηματισμό και την στήριξη του κινητού μέσου των 50 ημερών. Η διόρθωση που προηγήθηκε από τα υψηλά του Αυγούστου βρήκε υποστήριξη στην περιοχή των 1.995 μονάδων και έφερε τον RSI σε ουδέτερη ζώνη κοντά στις 48 μονάδες, απομακρύνοντας προσωρινά τον δείκτη από καταστάσεις υπεραγοράς. Οι ημερήσιοι ταλαντωτές έχουν πλέον ισορροπήσει, χωρίς να δίνουν ξεκάθαρο σήμα, ενώ το MACD συνεχίζει να εμφανίζει πτωτική κλίση επιβεβαιώνοντας το κύμα διόρθωσης. Η τεχνική εικόνα παραμένει εύθραυστη: τυχόν διάσπαση της ζώνης στήριξης κάτω από τις 2.000 μονάδες θα επιδεινώσει το σκηνικό αδυναμίας και θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για βαθύτερη διόρθωση προς τις 1950 μονάδες. Αντίθετα, μια ανοδική ανακατάληψη των

2.070 μονάδων θα λειτουργούσε ως ένδειξη ενίσχυσης της αγοραστικής δυναμικής και θα ανανέωνε το σενάριο συνέχισης της μεσοπρόθεσμης ανοδικής τάσης. Προς το παρόν ο Γενικός Δείκτης φαίνεται εγκλωβισμένος μεταξύ των δύο εκθετικών κινητών μέσων (30 και 50 συνεδριάσεις), οι συναλλαγές έχουν υποχωρήσει αισθητά από το μέσο όρο των ημερήσιων συναλλαγών που καταγράφηκε τον Αύγουστο δίνοντας μια αίσθηση αναμονής στην αγορά. Η μείωση της μεταβλητότητας είναι ένα θετικό σημάδι για τους αγοραστές ωστόσο σε αυτό το σκηνικό ισορροπίας οι ανοδικές αντιδράσεις δεν έχουν ανάλογη συνέχεια. Ως εκ τούτου δεν υπάρχουν οι τεχνικές ενδείξεις που θα υποστήριζαν μια ετυμηγορία κατεύθυνσης με σημαντικές πιθανότητες για την ερχόμενη εβδομάδα με το χρόνο ωστόσο να λειτουργεί υπέρ των πωλητών καθώς οι κινητοί μέσοι έχουν ανερχόμενη πορεία.

Εκτός από τις εξελίξεις στο εξωτερικό η οικονομική ατζέντα της εβδομάδας περιέχει σημαντικές ανακοινώσεις κερδοφορίας από τις Metlen PLC, Σαραντης, ΔΑΑ (09/09) Elvalhalcor, Fourlis, Ανδρομέδα (10/09) και Γενική Εμπορίου (12/09). Τέλος χωρίς το μέρισμα χρήσης (€0,0245) θα διαπραγματεύονται οι μετοχές της Orilina ΑΕΕΑΠ από την προσεχή Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου.

Μάνος Χατζηδάκης