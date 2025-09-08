Mεταξύ 2000-2035 μονάδων η ταλάντωση του ΓΔ – Τα βλέμματα στη Γαλλία

Υποχώρηση κατά 0,47% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. στην τελευταία συνεδρίαση της προηγούμενης εβδομάδος κλείνοντας στις 2023,05 μονάδες (στο +0,07% ο ΓΔ & στο +2,39% οι τράπεζες στην εβδομάδα, στο +37,65% ο ΓΔ & στο +71,4% οι τράπεζες στο έτος). Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκαν στα 158,97 εκ. ευρώ.

Οι αγοραστές διατήρησαν την υπεροπλία ως τις 12μμ περίπου. Όμως, οι ανακοινώσεις της ΕΛΣΤΑΤ για το ΑΕΠ με επίδοση χαμηλότερη της προσδοκώμενης και εκείνων της αγοράς εργασίας των ΗΠΑ με μικρό αριθμό νέων θέσεων εργασίας, επιβάρυναν την ατμόσφαιρα με τους πωλητές να αποκτούν την υπεροπλία μέχρι και το τέλος της συνεδρίασης. Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών ομολόγων διαμορφώνονταν στο 3,394% με τις ευρωπαϊκές αγορές να υποχωρούν. Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (-0,44%) κατέγραψε απώλειες με την Eurobank (- 1,73%) να υποαποδίδει αλλά την Alpha (+1,03%) να διαφοροποιείται. Απώλειες ακόμη κατέγραψε ο ΑΔΜΗΕ (-2,12%), ο ΟΠΑΠ (-2,44%), η Κύπρου (-1,86%) και η Lamda (-0,99%). Στον αντίποδα, κέρδη η ΔΕΗ (+1,44%), η Helleniq Energy (+1,60%), η Optima (+1,57%), η Cenergy (+0,95%) και η MIG (+11,60%) από τη μικρή κεφαλαιοποίηση. Απολογιστικά, 37 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 63 εκείνων που υποχώρησαν.

Σήμερα Δευτέρα, κρίνεται στη Γαλλία η τύχη της κυβέρνησης Μπαϊρού. Την Τρίτη ανακοινώνουν 6μηνιαία αποτελέσματα η Metlen, ο Σαράντης και το ΔΑΑ, την Τετάρτη η ΕΛΧΑ & ο Φουρλής και την Παρασκευή η ΓΕΒΚΑ. Ενδιάμεσα, την Πέμπτη η ΕΚΤ ανακοινώνει τα παρεμβατικά της επιτόκια.

Η παραμονή της ταλάντωσης του ΓΔ μεταξύ 2000-2035 μονάδων παραμένει ο κύριος στόχος ενόψει του ενδεχομένου αρνητικών εξελίξεων από τη Γαλλία που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αναρρίχηση τις αποδόσεις των ομολόγων.