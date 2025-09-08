trade-estates:-Καθαρά-κέρδη-+58%-και-ffo-+37%

Η Trade Estates ΑΕΕΑΠ ανακοίνωσε ισχυρές οικονομικές επιδόσεις για το α’ εξάμηνο 2025, με τα συνολικά έσοδα να ανέρχονται σε 25 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 15,6%, και τα έσοδα από μισθώματα να ενισχύονται κατά 11,7%, στα 19,9 εκατ. Το Adjusted EBITDA αυξήθηκε κατά 13,8%, στα 16 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη (χωρίς τις αποτιμήσεις ακινήτων) εκτοξεύτηκαν κατά 58,3%, στα 10,9 εκατ. Σημαντική ήταν και η αύξηση στα Funds from Operations (+36,8%), τα οποία έφθασαν τα 9,9 εκατ. ευρώ.

Η αξία του ενεργητικού της εταιρείας ανήλθε σε 611,8 εκατ. ευρώ, ενώ η μικτή εύλογη αξία (GAV) διαμορφώθηκε στα 561,4 εκατ. ευρώ (+3,7%). Η καθαρή λογιστική αξία (NAV) παρέμεινε στα 2,60 ευρώ/μετοχή.

Σε επίπεδο επενδύσεων, ολοκληρώθηκε η κατασκευή του εμπορικού πάρκου Top Parks Ηρακλείου (23 εκατ. ευρώ), ενώ προχωρούν τα έργα του logistics center της InterIKEA, με τμηματική παράδοση εντός του δ’ τριμήνου 2025. Παράλληλα, συνεχίζεται η ανάπτυξη του Commercial Hub στο Ελληνικό, όπου θα στεγαστεί και το νέο IKEA.

Στη διημερήσια διαγραμματική ανάλυση διακρίνουμε τη μετοχή να έχει διασπάσει ανοδικά τον σχηματισμό “Cup and Handle”, δίνοντας ως επόμενο στόχο τα 1,88 ευρώ, όπου και πάλι όμως έχει μεγάλη απόσταση σε σχέση με την πραγματική αξία των 2,60 ευρώ.

Το άρθρο γράφτηκε το πρωί της περασμένης Πέμπτης για την εφημερίδα “Κεφάλαιο” όπου και αναδημοσιεύεται

Αποποίηση ευθύνης: Το παρόν ενημερωτικό σημείωμα συνιστά διαφημιστική ανακοίνωση ενημερωτικού περιεχομένου και δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση επενδυτική συμβουλή, ούτε υποκίνηση ή προσφορά για συμμετοχή σε οποιαδήποτε συναλλαγή. Καμία πληροφορία που εμπεριέχεται σε αυτό, δε θα πρέπει να εκληφθεί, σε καμία περίπτωση, ως προτεινόμενη ως κατάλληλη επένδυση για τον παραλήπτη, ούτε μέσο επίτευξης των συγκεκριμένων επενδυτικών στόχων ή κάλυψης οποιωνδήποτε άλλων αναγκών του παραλήπτη, ούτε υποκατάστατο τυχόν συμβατικών κειμένων που αφορούν τις περιγραφόμενες σε αυτό συναλλαγές. Για τους λόγους αυτούς, κάθε επενδυτής θα πρέπει να προβεί στη δική του αξιολόγηση οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχεται στην παρούσα επικοινωνία και δε θα πρέπει να βασίζεται σε οποιαδήποτε τέτοια πληροφορία, ως εάν αυτή να αποτελούσε επενδυτική συμβουλή. Το παρόν δεν συνιστά, επίσης, έρευνα στον τομέα των επενδύσεων και, συνεπώς, δεν καταρτίστηκε από την Εταιρεία σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου που αποσκοπούν στη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της έρευνας στον τομέα των επενδύσεων. Οι πληροφορίες που διατίθενται στο παρόν βασίζονται σε πληροφορίες που διατίθενται στο κοινό και θεωρούνται αξιόπιστες. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη ως προς την ακρίβεια ή πληρότητα των πληροφοριών αυτών. Οι απόψεις και εκτιμήσεις που εκτίθενται στο παρόν αφορούν την τάση της εγχώριας και των διεθνών χρηματοοικονομικών αγορών κατά την αναγραφόμενη ημερομηνία και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση. Η Εταιρεία ενδέχεται, ωστόσο, να συμπεριλάβει στο παρόν έρευνες στον τομέα των επενδύσεων, οι οποίες έχουν εκπονηθεί από τρίτα πρόσωπα. Η εταιρεία δεν τροποποιεί τις ως άνω έρευνες, αλλά τις παραθέτει αυτούσιες, και, συνεπώς, δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών.

