wall-street:-Ανοδικό-ξεκίνημα-εβδομάδας-εν-αναμονή-κρίσιμων-στοιχείων-για-τον-πληθωρισμό

Ο δείκτης S&P 500 καταγράφει άνοδο τη Δευτέρα 8/9, καθώς οι επενδυτές προετοιμάζονται για μια εβδομάδα γεμάτη οικονομικά δεδομένα, με επίκεντρο δύο καθοριστικές εκθέσεις για τον πληθωρισμό.

Πιο αναλυτικά, ο ευρύς χρηματιστηριακός δείκτης S&P 500 ενισχύεται κατά 0,26% στις 6.498,06 μονάδες, ενώ ο Nasdaq Composite – με ισχυρή παρουσία τεχνολογικών μετοχών – καταγράφει τη μεγαλύτερη άνοδο, της τάξης του 0,74% στις 21.860,4 μονάδες. Αντίθετα, ο Dow Jones Industrial Average υποχωρεί κατά 0,14% στις 45.337,97 μονάδες, υπολειπόμενος των άλλων βασικών δεικτών.

Η μετοχή της Nvidia ενισχύεται σχεδόν 2%, ανακτώντας μέρος των σημαντικών απωλειών που είχε σημειώσει τον τελευταίο μήνα. Θετική είναι και η πορεία της Meta Platforms, η οποία κερδίζει πάνω από 1%. Άλλες μετοχές της ομάδας των λεγόμενων “Magnificent Seven” όπως η Amazon και η Microsoft, επίσης κινούνται ανοδικά.

Οι αγορές στρέφουν τώρα το βλέμμα τους σε δύο κρίσιμες ανακοινώσεις για τον πληθωρισμό αυτή την εβδομάδα, οι οποίες αναμένεται να δώσουν καλύτερη εικόνα για την πορεία της οικονομίας, μετά τα απογοητευτικά στοιχεία για την απασχόληση που δημοσιεύτηκαν την Παρασκευή. Συγκεκριμένα:

Την έκθεση για τον Δείκτη Τιμών Παραγωγού (PPI) για τον Αύγουστο αναμένεται να δημοσιοποιηθεί την Τετάρτη το πρωί.

Θα ακολουθήσει η έκθεση για τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (CPI) την Πέμπτη.

Τα στοιχεία αυτά έρχονται έπειτα από μια μέτρια έκθεση για την αγορά εργασίας τον Αύγουστο, η οποία ενίσχυσε τις προσδοκίες των επενδυτών ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) είναι πλέον σχεδόν βέβαιο ότι θα προχωρήσει σε μείωση των επιτοκίων στη συνεδρίαση νομισματικής πολιτικής που θα πραγματοποιηθεί αργότερα αυτόν τον μήνα. Σύμφωνα με τα δεδομένα από το εργαλείο FedWatch, το ενδεχόμενο ακόμη και μείωσης κατά μισή ποσοστιαία μονάδα (50 μονάδες βάσης) έχει αρχίσει να κερδίζει έδαφος.

Ο Michael Wilson, στρατηγικός αναλυτής της Morgan Stanley, δήλωσε τη Δευτέρα: «Η ασθενής έκθεση για την απασχόληση στηρίζει την άποψή μας ότι η οικονομία εισέρχεται στη φάση της πρώιμης ανάκαμψης, μεταβαίνοντας από μια κυλιόμενη ύφεση σε μια κυλιόμενη ανάκαμψη. Το βραχυπρόθεσμο ρίσκο συνδέεται με το αν η απάντηση της νομισματικής πολιτικής θα είναι αρκετά ισχυρή. Πιθανές διακυμάνσεις σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα μπορούν να οδηγήσουν σε ισχυρή πορεία μέχρι το τέλος του έτους και μέσα στο 2026».

Οι επενδυτές αναμένουν τις ανακοινώσεις των επόμενων ημερών για να εκτιμήσουν την ανθεκτικότητα της οικονομίας και να αξιολογήσουν αν οι μετοχές μπορούν να συνεχίσουν να κινούνται κοντά στα ιστορικά υψηλά τους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της FactSet, πριν από τη συνεδρίαση της Δευτέρας, ο S&P 500 βρισκόταν μόλις 0,8% κάτω από το πρόσφατο ιστορικό του υψηλό, ενώ το ίδιο ισχύει και για τον τεχνολογικά επικεντρωμένο Nasdaq Composite και τον 30-μελή Dow Jones.