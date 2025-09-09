Από-την-team-candi-το-πρώτο-«copilot-studio-in-a-day»-workshop-στην-Ελλάδα

Mε ιδιαίτερα μεγάλη συμμετοχή και με την υποστήριξη της Microsoft, πραγματοποιήθηκε από την Team Candi, 100% θυγατρική της Info Quest Technologies, το πρώτο hands-on workshop “Copilot Studio in a Day” στην Ελλάδα.

Η εκδήλωση που φιλοξενήθηκε στα γραφεία της Microsoft στο Μαρούσι, προσέλκυσε έντονο ενδιαφέρον από εταιρείες που ανήκουν σε διαφορετικούς κλάδους της οικονομίας, αποδεικνύοντας τη δυναμική του χώρου του Generative AI στην ελληνική αγορά.

Το workshop σχεδιάστηκε για επαγγελματίες με τεχνικό υπόβαθρο και στόχο είχε να προσφέρει πρακτική εμπειρία στη δημιουργία και υλοποίηση εξατομικευμένων AI-powered agents μέσω του Microsoft Copilot Studio. Οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν, βήμα-βήμα, λειτουργικούς agents αξιοποιώντας το Copilot Studio και τη σύνδεσή του με Power Automate για τη δημιουργία ροών δεδομένων αλλά και να ενσωματώσουν δεδομένα από εσωτερικές και εξωτερικές πηγές (SharePoint, Dataverse, APIs).

Μέσα από το lab, αναδείχθηκαν πρακτικές χρήσεις των agents σε επιχειρησιακά σενάρια όπως υποστήριξη πελατών, διαχείριση εξόδων και αυτοματοποίηση εσωτερικών διαδικασιών.

«Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που η Microsoft Hellas εμπιστεύτηκε την Team Candi για τη διοργάνωση του πρώτου “Copilot Studio in a Day” workshop στην Ελλάδα. Έχουμε περισσότερα από 10 χρόνια εμπειρία στην υλοποίηση λύσεων ψηφιακού μετασχηματισμού αξιοποιώντας τις τεχνολογίες της Microsoft και είμαστε πολύ ικανοποιημένοι από την αξία που λαμβάνουν οι πελάτες μας από τα έργα που υλοποιούμε. H μεγάλη ανταπόκριση στο πρώτο αυτό workshop, αλλά και το ισχυρό ενδιαφέρον των πελατών μας να παρέχουμε αντίστοιχες εξατομικευμένες εκπαιδεύσεις στις ομάδες τους, αποτελεί μία δέσμευση για εμάς, να συνεχίσουμε, ενισχύοντας την αξιοποίηση του AI στο ελληνικό επιχειρείν», δήλωσε ο Μάνος Πέπης, Technology Director της Team Candi.