Γεραπετρίτης-για-ηλεκτρική-διασύνδεση-Ελλάδας-Κύπρου:-Όποιος-θεωρεί-ότι-με-επιθέσεις-μπορεί-να-υπονομεύσει-τον-στρατηγικό-χαρακτήρα-του,-θα-μας-βρει-απέναντι

Το μήνυμα ότι «όποιος θεωρεί ότι με επιθέσεις μπορεί να υπονομεύσει τον στρατηγικό χαρακτήρα του έργου (σ.σ. της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ), θα μας βρει απέναντί του» έστειλε με σημερινή ραδιοφωνική του συνέντευξη ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης.

Όπως είπε «το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι σημαντικό για Ελλάδα, Κύπρο, αλλά και Ισραήλ, και θα άρει τον ενεργειακό αποκλεισμό της Κύπρου. Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας δήλωσε δημόσια ότι πρόκειται για γεωστρατηγικής σημασίας έργο. Τα τεχνοοικονομικά ζητήματα θα λυθούν. Η γεωπολιτική του σημασία είναι μεγαλύτερη του οικονομικού. Υπάρχει σχέδιο προστασίας του έργου, είναι ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος και θα υπάρξουν συνέπειες έναντι της ΕΕ».

Συμπλήρωσε, δε, ότι «θα είμαστε αμείλικτοι» κάνοντας λόγο για «χυδαίες ακρότητες από ιδιωτικά συμφέροντα που προσπαθούν να υπονομεύσουν το έργο, γιατί η τιμή της ενέργειας στην Κύπρο είναι πολύ ακριβή».

Ερωτηθείς για το τουρκολιβυκό μνημόνιο, ο υπουργός Εξωτερικών απάντησε στα Parapolitika FM ότι «ακόμη και αν προχωρήσει η κύρωσή του, δεν θα ήταν νόμιμη, για τον απλούστατο λόγο ότι Τουρκία και Λιβύη δεν έχουν αντικείμενες ακτές, όπως έχει η Ελλάδα με τη Λιβύη και την Αίγυπτο», είπε αρχικά ο υπουργός, προσθέτοντας πως «έως το τέλος του χρόνου θα καταρτιστεί ο οδικός χάρτης για τις συζητήσεις με τη Λιβύη για ΑΟΖ».

Σημείωσε, επίσης, ότι «δεν εγκαταλείφθηκαν ποτέ οι σχέσεις μας με την κυβέρνηση του Χαφτάρ, αντίθετα επιχειρήθηκε να αποκατασταθούν οι σχέσεις μας και με τη Δυτική Λιβύη, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το σύμφωνο με την Τουρκία για το τουρκολυβικό μνημόνιο που υπέγραψαν το 202»3.

Τουρκία

Ο υπουργός Εξωτερικών επανέλαβε, ακόμα, ότι δεν πρόκειται να αποστούμε από την άσκηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων» υπογραμμίζοντας πως η μόνη μας διαφορά με την Τουρκία είναι το θέμα της οριοθέτησης των θαλασσίων ζωνών μας.

«Δεν έχει υπάρξει καμία παραχώρηση εκ μέρους της Ελλάδας, παρά μόνο ενδυνάμωση των θέσεών μας. Εάν φοβόμασταν τις απειλές τρίτων χωρών, δεν θα κάναμε Θαλάσσια Πάρκα, οικόπεδα και Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό.

Για το ενδεχόμενο, δε, η Chevron να εκδηλώσει ενδιαφέρον για ελληνικά και λιβυκά οικόπεδα, ο κ. Γεραπετρίτης είπε ότι «δεν θα έχουμε κανέναν πρόβλημα, αρκεί να γίνει σεβαστή η ελληνική ΑΟΖ. Η Λιβύη στο πεδίο δεν υπερέβη ποτέ τη Μέση Γραμμή».

Κλείνοντας, ο υπουργός Εξωτερικών είπε ότι «δεν θα γίνει άμεσα η αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους, αλλά είναι μέσα στην πολιτική μας» ενώ παράλληλα ξεκαθάρισε πως δεν θα αποσταλούν στρατιωτικές δυνάμεις στην Ουκρανία, παρά μόνο ανθρωπιστική βοήθεια.