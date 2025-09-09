ΔΑΑ: €308,2 εκατ. έσοδα & αύξηση 7,6% της επιβατικής κίνησης το α’ εξάμηνο

Αύξηση 7,6% σημείωσε η επιβατική κίνηση του Ελ. Βενιζέλος το α’ εξάμηνο του 2025, και ανήλθε σε 15,1 εκατομμύρια επιβάτες, σε σχέση με το 1ο εξάμηνο του 2024.

Συνεχιζόμενη δυναμική ανάπτυξη, αποτελέσματα σύμφωνα με τους στόχους και έναρξη των έργων επέκτασης του Αεροδρομίου Αθήνα, Ελλάδα: 9 Σεπτεμβρίου 2025 – H εταιρεία «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.» (RIC: AIAr.AT, -: AIA.GA, ATHEX: ΔΑΑ), εφεξής «Εταιρεία» ή «ΔΑΑ», ανακοινώνει σήμερα τα οικονομικά αποτελέσματα για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2025, τα οποία καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

Κύρια Σημεία

Η επιβατική κίνηση το 1ο εξάμηνο του 2025 ανήλθε σε 15,1 εκατ. επιβάτες, αυξημένη 7,6% σε σχέση με το 1ο εξάμηνο του 2024.

Τα συνολικά έσοδα και λοιπά εισοδήματα1 αυξήθηκαν κατά 5,0% σε 308,2 εκατ. ευρώ το 1ο εξάμηνο του 2025, κυρίως λόγω της αύξησης της επιβατικής κίνησης και της αναπροσαρμογής των τελών αεροδρομίου σύμφωνα με το ρυθμιστικό πλαίσιο, καθώς και της ισχυρής επίδοσης των εμπορικών δραστηριοτήτων.

Το Προσαρμοσμένο EBITDA2,3 διαμορφώθηκε σε 182,3 εκατ. ευρώ, ενώ το περιθώριο Προσαρμοσμένου EBITDA ανήλθε σε 59,2%, σύμφωνα με τον βραχυπρόθεσμο στόχο του ΔΑΑ.

Τα Κέρδη μετά από Φόρους διαμορφώθηκαν σε 92,2 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 5,1% σύμφωνα με τις προβλέψεις μας, λόγω της μείωσης του Μεταφερόμενου Ποσού , η οποία αντισταθμίζεται εν μέρει από την αύξηση Κεφαλαίου Αεροπορικών Δραστηριοτήτων.

Υγιής Χρηματοοικονομική θέση με καθαρό χρέος ύψους 767,2 εκατ. ευρώ και Δείκτη Καθαρού Χρέους προς Προσαρμοσμένο EBITDA (Τελευταίων Δώδεκα Μηνών) ύψους 1,8x.

Το Πρόγραμμα Επέκτασης του Αεροδρομίου προχωρά βάσει χρονοδιαγράμματος με την έναρξη κατασκευής του πολυώροφου χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων (MSP) και του νέου βορειοδυτικού χώρου στάθμευσης αεροσκαφών (NWA), κατόπιν ανάθεσης μέσω διεθνούς διαγωνισμού. Περαιτέρω, ολοκληρώνεται η Γενική Μελέτη για την επέκταση του Κεντρικού Αεροσταθμού (MTB) και του Δορυφορικού Αεροσταθμού (STB), ενώ ο κατασκευαστικός διαγωνισμός βρίσκεται σε εξέλιξη υιοθετώντας την προσέγγιση «Πρώιμης Συμμετοχής Εργολάβου» (Early Contractor Involvement).

Εξελίξεις στην επιβατική κίνηση

Κατά το 1 ο εξάμηνο του 2025, η επιβατική κίνηση του Αεροδρομίου ανήλθε σε 15,1 εκατομμύρια επιβάτες, σημειώνοντας αύξηση 7,6% σε σχέση με το 1 ο εξάμηνο του 2024, με τους επιβάτες εσωτερικού και εξωτερικού να αυξάνονται κατά 2,2% και 9,8% αντίστοιχα. Κατά το 1 ο τρίμηνο του 2025, η επιβατική κίνηση έφτασε τα 5,8 εκατομμύρια, αυξημένη κατά 11,4% σε σχέση με το 1 ο τρίμηνο του 2024, με τους επιβάτες εσωτερικού και εξωτερικού να αυξάνονται κατά 3,1% και 14,9% αντίστοιχα. Το 2 ο τρίμηνο του 2025, η συνολική επιβατική κίνηση ανήλθε σε 9,3 εκατομμύρια, αντανακλώντας αύξηση 5,3% σε σχέση με το 2ο τρίμηνο του 2024, και οι επιβάτες εσωτερικού και εξωτερικού αυξήθηκαν κατά 1,7% και 6,8% αντίστοιχα.

Παρά τις γεωπολιτικές εξελίξεις, ειδικά τον Ιούνιο, οι γενικές τάσεις παραμένουν ισχυρές και σύμφωνα με τις προσδοκίες μας, αντανακλώντας την ελκυστικότητα και την ανθεκτικότητα της Αθήνας ως προορισμού, καθώς και την αποτελεσματικότητα της στρατηγικής ανάπτυξης δρομολογίων και επιβατικής κίνησης του ΔΑΑ.

Έσοδα και λοιπά εισοδήματα

Κατά το 1ο εξάμηνο του 2025, το σύνολο εσόδων και λοιπών εισοδημάτων αυξήθηκε κατά 5,0%, σε 308,2 εκατ. ευρώ από 293,6 εκατ. ευρώ το 1ο εξάμηνο του 2024, αντικατοπτρίζοντας την πολιτική Αεροπορικών Χρεώσεων του 2025 και την ισχυρή εμπορική επίδοση. Σύμφωνα με το IFRIC 12 των ΔΠΧΑ, το κόστος σχεδιασμού και κατασκευής του Προγράμματος Επέκτασης του Αεροδρομίου (Airport Expansion Program – AEP) λογιστικοποιείται βάσει του μοντέλου του άυλου περιουσιακού στοιχείου, το οποίο απαιτεί από την Εταιρεία να αναγνωρίζει τα έσοδα και τα έξοδα από τις παρεχόμενες κατασκευαστικές υπηρεσίες, καθώς ο κύριος της παραχώρησης διατηρεί τον έλεγχο των περιουσιακών στοιχείων των υποδομών. Το κόστος αυτό, το οποίο ανέρχεται σε 19,5 εκατ. ευρώ για το 1ο εξάμηνο του 2025, αποτιμάται στην εύλογη αξία, χωρίς κάποιο περιθώριο κέρδους, και κατά συνέπεια δεν επηρεάζει τη συνολική κερδοφορία. Για λόγους συγκρισιμότητας, τα έσοδα και έξοδα που σχετίζονται με το κόστος της επέκτασης του Αεροδρομίου δεν περιλαμβάνονται στους σχετικούς πίνακες.

Έσοδα και λοιπά εισοδήματα από Αεροπορικές Δραστηριότητες

Τα έσοδα και λοιπά εισοδήματα από Αεροπορικές Δραστηριότητες ανήλθαν σε 230,5 εκατ. ευρώ, υψηλότερα κατά 3,2% σε σχέση με το 1ο εξάμηνο του προηγούμενου έτους. Η εν λόγω αύξηση οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση των εσόδων από τις Αεροπορικές Χρεώσεις και το Τέλος Εκσυγχρονισμού και Ανάπτυξης Αερολιμένων, τα οποία σε σύνολο ανήλθαν σε 179,6 εκατ. ευρώ, υψηλότερα κατά 3,0% συγκριτικά με το 1ο εξάμηνο του 2024, εξαιτίας της αύξησης της επιβατικής κίνησης κατά +7,6%, σε συνδυασμό με την αναπροσαρμογή των Τελών Αεροδρομίου, σύμφωνα με το ρυθμιστικό πλαίσιο. Σημειώνεται ότι το μειωμένο Τέλος Εκσυγχρονισμού και Ανάπτυξης Αερολιμένων σε σχέση με το 1ο εξάμηνο του 2024 έχει αντισταθμιστεί πλήρως μέσω ισόποσης αναπροσαρμογής της Χρέωσης Εξυπηρέτησης Επιβατών (Passenger Terminal Facility charge – PTF), ενώ τα έσοδα από Αεροπορικές Χρεώσεις του 1ου εξαμήνου 2025 επηρεάζονται επίσης από τις αναπροσαρμογές των Τελών Αεροδρομίου της Εταιρείας για το 2025, συμπεριλαμβανομένου του Προγράμματος Ενίσχυσης Βιώσιμης Ανάπτυξης που τέθηκε σε ισχύ από τον Ιανουάριο 2025.

Έσοδα και λοιπά εισοδήματα από Μη Αεροπορικές Δραστηριότητες

Τα έσοδα και λοιπά εισοδήματα από τις Μη Αεροπορικές Δραστηριότητες το 1ο εξάμηνο του 2025 ανήλθαν σε 77,7 εκατ. ευρώ, υψηλότερα κατά 10,6% σε σύγκριση με το 1ο εξάμηνο του 2024 κυρίως λόγω της αύξησης των εσόδων από εμπορικές δραστηριότητες κατά 10,0% σε 50,1 εκατ. ευρώ σε σχέση με τα 45,5 εκατ. ευρώ του 1ου εξαμήνου του προηγούμενου έτους. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στις ισχυρές επιδόσεις των νέων concepts καταστημάτων που εισήχθησαν στα μέσα του 2024, στην αύξηση του αριθμού των επιβατών, κυρίως από προορισμούς εκτός Σένγκεν με υψηλότερη αγοραστική δύναμη, καθώς επίσης και στην ευνοϊκή σύγκριση σε σχέση με 1ο εξάμηνο 2024, δεδομένου ότι το προηγούμενο έτος είχε επιβαρυνθεί από προσωρινές διακοπές λειτουργίας λόγω εκτεταμένων ανακαινίσεων.

Λειτουργικά Έξοδα

Τα λειτουργικά έξοδα για το 1ο εξάμηνο του 2025, εξαιρουμένου του κόστους που αφορά στο Πρόγραμμα Επέκτασης του Αεροδρομίου, ανήλθαν σε 118,4 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 15,7 εκατ. ευρώ ή 15,3% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Σημαντικό μέρος αυτής της απόκλισης προέρχεται από το υψηλότερο μεταβλητό τμήμα της Αμοιβής Χορήγησης Δικαιωμάτων σε 24,3 εκατ. ευρώ από 19,8 εκατ. ευρώ, που υπολογίστηκε με βάση την αυξημένη κερδοφορία του 2024. Εξαιρουμένου του μεταβλητού τμήματος της Αμοιβής Χορήγησης Δικαιωμάτων, τα λειτουργικά έξοδα αυξήθηκαν κατά 11,2 εκατ. ευρώ ή 13,5% υψηλότερα από το προηγούμενο έτος, κυρίως λόγω:

των πρόσθετων πόρων (προσωπικό της Εταιρείας και υπηρεσίες από τρίτους) που απαιτήθηκαν για τη διαχείριση της αυξημένης κίνησης σε σχέση με το προηγούμενο έτος,

των αυξήσεων του κατώτατου μισθού τον Απρίλιο του 2025, καθώς και τον αντίκτυπο, σε ολόκληρο το έτος, της αύξησης του κατώτατου μισθού τον Απρίλιο του 2024,

του αυξημένου κόστους ηλεκτρικής ενέργειας που οφείλεται στις υψηλότερες τιμές, και

της αυξημένης πρόβλεψης για εκτεταμένη συντήρηση διαδρόμων, τροχοδρόμων και φωτοσήμανσης αεροδρομίου (airfield lighting).

Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA)

Κατά το 1ο εξάμηνο του 2025, τα συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 189,8 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 0,6% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Το προσαρμοσμένο EBITDA διαμορφώθηκε σε 182,3 εκατ. ευρώ, ελαφρώς μειωμένο κατά 0,6% σε σχέση με το 1ο εξάμηνο του 2024, υποδηλώνοντας προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA για την περίοδο 59,2%, εναρμονισμένο με τους βραχυπρόθεσμους στόχους της Εταιρείας.

Αποσβέσεις & Κεφαλαιουχικές δαπάνες (Επενδύσεις)

Οι αποσβέσεις για τους πρώτους έξι μήνες του έτους ανήλθαν σε 40,3 εκατ. ευρώ αυξημένες κατά 0,7 εκατ. ευρώ σε σχέση με τα 39,6 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου έτους. Οι επενδύσεις της περιόδου ανήλθαν σε 90,0 εκατ. ευρώ, αντικατοπτρίζοντας την πρόοδο της Επέκτασης του Αεροδρομίου και άλλων έργων.

Χρηματοοικονομικά Έξοδα

Τα καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα ανήλθαν σε 29,4 εκατ. ευρώ, υψηλότερα κατά 4,9 εκατ. ευρώ, ή 20,3% σε σχέση με το 1ο εξάμηνο 2024, κυρίως λόγω: α) υψηλότερων τόκων, μετά την αύξηση του ανώτατου ορίου επιτοκίου αντιστάθμισης από 0% σε 2,5% από τον Απρίλιο 2024 και εφεξής, β) αυξημένου χρηματοοικονομικού κόστους λόγω πρόσθετων κεφαλαιουχικών δαπανών που χρηματοδοτούνται από τραπεζικά δάνεια και γ) χαμηλότερων εσόδων από τόκους επί των ταμειακών διαθεσίμων λόγω χαμηλότερων αποδόσεων.

Κερδοφορία

Τα Κέρδη προ Φόρων το 1ο εξάμηνο του 2025 διαμορφώθηκαν σε 120,2 εκατ. ευρώ έναντι 126,9 εκατ. ευρώ το 1ο εξάμηνο του 2024. Ο φόρος εισοδήματος μειώθηκε κατά 1,9 εκατ. ευρώ ή 6,2% σε 28,0 εκατ. ευρώ το 1ο εξάμηνο του 2025 από 29,9 εκατ. ευρώ το 1ο εξάμηνο του 2024. Ως εκ τούτου, τα Κέρδη Μετά από Φόρους του 1ου εξαμήνου 2025 ανήλθαν σε 92,2 εκατ. ευρώ, ή 4,9 εκατ. ευρώ χαμηλότερα από την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Απόδοση ανά Δραστηριότητα

Η Σύμβαση Ανάπτυξης Αεροδρομίου (ΣΑΑ) θεσπίζει ένα ρυθμιστικό πλαίσιο λειτουργίας «Dual Till», το οποίο διαχωρίζει τις ρυθμιζόμενες Αεροπορικές Δραστηριότητες από τις μη ρυθμιζόμενες Μη Αεροπορικές Δραστηριότητες. O ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει την ανάλυση της Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης σε Αεροπορικές και Μη Αεροπορικές Δραστηριότητες για το 1ο εξάμηνο του 2025:

Το σύνολο εσόδων και λοιπών εισοδημάτων που προκύπτει από τις ρυθμιζόμενες Αεροπορικές Δραστηριότητες αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο ποσοστό του συνόλου των εσόδων και λοιπών εισοδημάτων που ανέρχονται σε 230,5 εκατ. ευρώ το 1ο εξάμηνο του 2025, ήτοι 74,8% του συνόλου των εσόδων και λοιπών εισοδημάτων της εν λόγω περιόδου. Όσον αφορά στην κερδοφορία, οι Αεροπορικές Δραστηριότητες ανέρχονται σε 49,8 εκατ. ευρώ, και αποτελούν το 54,1% της συνολικής κερδοφορίας της Εταιρείας (κέρδη μετά από φόρους).

Επιπλέον, εφαρμόζοντας τη μεθοδολογία υπολογισμού της σωρευτικής απόδοσης επί του Κεφαλαίου Αεροπορικών Δραστηριοτήτων για το 1ο εξάμηνο του 2025, το προς ανάκτηση μεταφερόμενο ποσό της 30ης Ιουνίου 2025 ανέρχεται σε 16,5 εκατ. ευρώ, σε σχέση τα 23,0 εκατ. ευρώ της 1ης Ιανουαρίου 2025.