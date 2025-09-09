Ελληνικές-τράπεζες:-Η-alpha-finance-αναβαθμίζει-τιμές-στόχους-και-επισημαίνει-ισχυρή-δυναμική-κερδοφορίας

Η Alpha Finance επανέρχεται με αναθεωρημένες τιμές-στόχους για τις ελληνικές τράπεζες, διατηρώντας παράλληλα τις συστάσεις της, τονίζοντας ότι η δυναμική του τραπεζικού κλάδου παραμένει ισχυρή, ακόμη και μετά την ομαλοποίηση των επιτοκίων.

Στην ανάλυσή της, η χρηματιστηριακή επισημαίνει ότι οι ελληνικές τράπεζες συνεχίζουν να εμφανίζουν κερδοφορία υψηλότερη από τις αρχικές προβλέψεις, με την πιστωτική επέκταση, τη σταθεροποίηση του κόστους καταθέσεων και την ενίσχυση των εσόδων από προμήθειες να αποτελούν βασικούς μοχλούς ανάπτυξης.

Παρά το εντυπωσιακό ράλι των μετοχών (+71% από την αρχή του 2025), η Alpha Finance εκτιμά ότι οι ελληνικές τράπεζες εξακολουθούν να διαπραγματεύονται σε ελκυστικά επίπεδα σε σύγκριση με τους ευρωπαϊκούς ανταγωνιστές τους. Οι υψηλές αποδόσεις ιδίων κεφαλαίων, η συνεχής αύξηση της κερδοφορίας και οι γενναίες διανομές μερισμάτων συνθέτουν ένα επενδυτικό αφήγημα που διατηρεί τη δυναμική του, ακόμη και μετά την πρόσφατη άνοδο.

Οι προβλέψεις ανά τράπεζα

Η Eurobank παραμένει η προτιμητέα επιλογή της Alpha Finance στην Ελλάδα, με τιμή-στόχο τα €3,80 από €3,50 και σύσταση «αγορά» (Buy). Η τράπεζα ξεχωρίζει χάρη στη γεωγραφική διαφοροποίηση, με πάνω από το ήμισυ των κερδών να προέρχεται από διεθνείς δραστηριότητες σε Βουλγαρία και Κύπρο. Στο δεύτερο τρίμηνο του 2025 κατέγραψε καθαρά κέρδη €362 εκατ. και RoTE 16,6%, ενώ οι καθαρές χορηγήσεις αυξήθηκαν κατά €1 δισ. Η διοίκηση ανέβασε τον στόχο πιστωτικής επέκτασης για το 2025 στα €4 δισ. και ανακοίνωσε ενδιάμεσο μέρισμα €170 εκατ. για το δ’ τρίμηνο. Η Alpha Finance υπογραμμίζει ότι η αποτίμηση της Eurobank (1,14 φορές P/TBV και 7,8 φορές P/E για το 2026) αφήνει περιθώρια περαιτέρω αναβάθμισης, ειδικά αν προχωρήσουν νέες εξαγορές. Η Εθνική Τράπεζα βλέπει την τιμή-στόχο να ανεβαίνει στα €12,80 από €11,60, με σύσταση «διακράτηση» (Hold). Η τράπεζα διατηρεί την ισχυρότερη κεφαλαιακή θέση στην Ελλάδα, με δείκτη CET1 18,9% και δείκτη δανείων προς καταθέσεις 63%. Τα καθαρά κέρδη του δεύτερου τριμήνου ανήλθαν σε €321 εκατ., με RoTE άνω του 15%. Η διοίκηση αναβάθμισε τους στόχους για το 2025 και προανήγγειλε ενδιάμεσο μέρισμα που αντιστοιχεί στο ένα τρίτο του συνολικού payout. Ωστόσο, η Alpha Finance σημειώνει ότι η αποτίμηση (1,25 φορές P/TBV, 8,7 φορές P/E) περιορίζει τα περιθώρια περαιτέρω ανόδου, εκτός αν προκύψουν οργανικές ή μη οργανικές κινήσεις ανάπτυξης που θα ενισχύσουν την κερδοφορία. Η Τράπεζα Πειραιώς αναδεικνύεται σε ακόμα έναν πυλώνα δυναμικής ανάπτυξης. Η τιμή-στόχος διαμορφώνεται στα €7,70 από €6,60, με σύσταση «αγορά» (Buy). Τα κέρδη του δεύτερου τριμήνου ξεπέρασαν το 15% RoTE, ενώ η τράπεζα συνεχίζει την ισχυρή πιστωτική επέκταση και την αύξηση εσόδων από προμήθειες. Η επικείμενη ολοκλήρωση της εξαγοράς της Εθνικής Ασφαλιστικής αναμένεται να διαφοροποιήσει περαιτέρω τις πηγές εσόδων. Παράλληλα, η Πειραιώς ανακοίνωσε πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών ύψους περίπου €100 εκατ. για το τέλος του 2025, ενισχύοντας τις αποδόσεις προς τους μετόχους. Για την Τράπεζα Κύπρου, η Alpha Finance διατηρεί σύσταση «αγορά» (Buy) και ανεβάζει την τιμή-στόχο στα €8,60 από €7,50. Με RoTE 18,2% και CET1 20,6%, η τράπεζα εμφανίζει ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και υψηλή κάλυψη μη εξυπηρετούμενων δανείων (124%). Η Τράπεζα Κύπρου ανακοίνωσε ενδιάμεσο μέρισμα €0,20/μετοχή (απόδοση 2,7%) και συνολικά η διανομή για το 2025 αναμένεται να ξεπεράσει το 70% των κερδών. Η Alpha Finance θεωρεί ότι η αποτίμηση (1,20 φορές P/TBV και 8,6 φορές P/E) παραμένει ελκυστική, αφήνοντας περιθώρια περαιτέρω αναβάθμισης.

Συνολικά, η Alpha Finance αναβάθμισε τις εκτιμήσεις για τον τραπεζικό κλάδο για την τριετία 2025-2027, αυξάνοντας τα έσοδα κατά 1,9% και τα καθαρά κέρδη κατά 3,7% κατά μέσο όρο. Οι τράπεζες προβλέπεται να εμφανίσουν RoTE 15,5% για το 2025 και 14,7% για το 2026, ενώ οι διανομές μερισμάτων και τα προγράμματα buyback εκτιμάται ότι θα φτάσουν τα €7,3 δισ. μέσα στην τριετία, ποσό που αντιστοιχεί περίπου στο 21% της τρέχουσας κεφαλαιοποίησης του κλάδου.