Η Φον ντερ Λάιεν διψά για περισσότερη εξουσία: Η νέα απόπειρα συγκέντρωσης ελέγχου στην Κομισιόν

Βρυξέλλες, 9 Σεπτεμβρίου 2025 – Αύριο, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα ανέβει στο βήμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ετήσια ομιλία της State of the Union. Σε μια περίοδο βαθιάς αστάθειας για την Ευρωπαϊκή Ένωση – με γεωπολιτικές εντάσεις, οικονομική ύφεση και εσωτερικές διαιρέσεις – η ομιλία αυτή δεν θα είναι απλώς μια ρουτίνα. Θα είναι η ευκαιρία της να προωθήσει ξανά την ατζέντα της για ακόμη μεγαλύτερη συγκέντρωση εξουσίας στα χέρια της και της Κομισιόν, θυσιάζοντας τη δημοκρατική ισορροπία και την εθνική κυριαρχία των κρατών-μελών.

Από την πρώτη της θητεία το 2019, η φον ντερ Λάιεν έχει κατηγορηθεί επανειλημμένα για παθολογική τάση προς την κεντρικοποίηση. Ως πρώην υπουργός Άμυνας της Γερμανίας, φέρνει μαζί της μια στρατιωτική νοοτροπία: γρήγορες αποφάσεις, ελάχιστη διαφάνεια και απόλυτος έλεγχος. Στην Κομισιόν, έχει μετατρέψει το εκτελεστικό όργανο της ΕΕ σε ένα «γεωπολιτικό τέρας», όπου οι Επίτροποι λειτουργούν περισσότερο ως υπάλληλοι παρά ως ανεξάρτητοι πολιτικοί. Κριτικοί την αποκαλούν «αυταρχική ηγέτιδα» που μισεί την ερώτηση για τις αποφάσεις της, συγκεντρώνοντας εξουσία σε ένα κλειστό κύκλο συμβούλων γύρω από το γραφείο της στο Berlaymont.

Πρόσφατα, αυτή η τάση κορυφώθηκε με την πρόταση για αναδιάρθρωση της Κομισιόν, η οποία – σύμφωνα με διαρρεύμενα έγγραφα – θα επιταχυνθεί μέσα στους επόμενους μήνες. Η φον ντερ Λάιεν θέλει να «ρατσιστικοποιήσει» τη λήψη αποφάσεων, περιορίζοντας την αυτονομία των Επιτρόπων και ενισχύοντας τον προεδρικό έλεγχο σε κρίσιμους τομείς όπως η άμυνα, η οικονομία και η εξωτερική πολιτική. Αυτό δεν είναι τυχαίο: Σε μια ΕΕ που παλεύει με διαιρέσεις – από την κλιματική πολιτική μέχρι τη διαχείριση της Γάζας και τις εμπορικές σχέσεις με τις ΗΠΑ – η Πρόεδρος βλέπει την κεντρικοποίηση ως «απαραίτητο κακό» για γρήγορες αντιδράσεις. Αλλά για πολλούς, είναι απλώς μια δικαιολογία για προσωπική υπεροχή.

Η κριτική δεν περιορίζεται σε θεωρίες. Πέρυσι, η φον ντερ Λάιεν επέζησε μιας ψήφου εμπιστοσύνης στο Κοινοβούλιο, μετά από κατηγορίες για «υπερβολική συγκέντρωση εξουσίας» και έλλειψη διαφάνειας στα συμβόλαια εμβολίων κατά της COVID-19 – το λεγόμενο «Pfizergate». Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και η Ombudsman της ΕΕ την έχουν κατηγορήσει για «κακοδιοίκηση», ενώ υπάλληλοι της Κομισιόν μιλούν για «κουλτούρα σιωπής» και κατάθλιψη από την ακύρωση ετών εργασίας για να εξυπηρετηθεί η ατζέντα της. Ακόμη και οι Σοσιαλιστές και οι Πράσινοι, που την υποστήριξαν στην εκλογή της, ψιθυρίζουν τώρα για «αυταρχισμό» που πνίγει την καινοτομία και τη συνεργασία.

Στην ομιλία αύριο, περιμένουμε να ακούσουμε ξανά τα ίδια: Υποσχέσεις για «ισχυρότερη ΕΕ», που μεταφράζονται σε περισσότερη Βρυξελλική γραφειοκρατία και λιγότερη εθνική φωνή. Η φον ντερ Λάιεν θα υπερασπιστεί την κεντρικοποίηση ως «όπλο» ενάντια σε εξωτερικούς κινδύνους, αλλά αγνοεί ότι αυτή η προσέγγιση διχάζει περισσότερο από ό,τι ενώνει. Σε μια Ένωση που χρειάζεται ενότητα, όχι μονοπώλιο εξουσίας, η Πρόεδρος φαίνεται αποφασισμένη να μετατρέψει την Κομισιόν σε προέκταση του εαυτού της – με ό,τι κόστος για τη δημοκρατία.

Είναι καιρός οι ευρωβουλευτές να σταματήσουν να χειροκροτούν και να αρχίσουν να ελέγχουν. Διαφορετικά, η State of the Union θα γίνει απλώς η κηδεία της ευρωπαϊκής ισορροπίας δυνάμεων.