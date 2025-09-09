Η Airbus προηγείται της Boeing στις παραδόσεις αεροσκαφών – «Θα πιάσουμε τον στόχο» λέει ο CEO

Αισιόδοξος πως η Airbus θα καταφέρει να πιάσει τον στόχο των παραδόσεων αεροσκαφών που έχει θέσει για το 2025 εμφανίστηκε ο διευθύνων σύμβουλος του γαλλικού κολοσσού, Guillaume Faury.

Μιλώντας στο δίκτυο CNBC, ο Faury ανέφερε πως η εταιρεία είναι «σε καλό δρόμο» για την παράδοση 820 εμπορικών αεροσκαφών ως τα τέλη του έτους, παρά τις καθυστερήσεις στην παραγωγή κινητήρων οι οποίες συνεχίζουν να περιορίζουν τις δυνατότητές της.

«Όλη μας η προσοχή θα είναι στραμμένη στις παραδόσεις κινητήρων τόσο από την CFM όσο και από την Pratt & Whitney, αλλά μας λένε ότι θα είναι σε θέση να παραδώσουν αυτό που χρειαζόμαστε. Επομένως, παραμένουμε αισιόδοξοι για το τέλος του έτους», δήλωσε ο Faury.

Η Airbus παρέδωσε 61 αεροπλάνα τον Αύγουστο, ανεβάζοντας το σύνολο για το έτος σε 434 μέχρι στιγμής. Η αμερικανική ανταγωνίστρια Boeing ανακοίνωσε την Τρίτη ότι παρέδωσε 57 αεροπλάνα τον Αύγουστο και 385 μέχρι στιγμής το 2025, συνεχίζοντας να υπολείπεται της Airbus.

Σημειώνεται πως η Airbus διατήρησε τον στόχο παραδόσεων καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, ακόμη και όταν η επιβολή δασμών απειλούσε να πλήξει τις προοπτικές της. Η τρέχουσα εμπορική συμφωνία των ΗΠΑ με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ωστόσο, γλιτώνει την αεροναυπηγική βιομηχανία από τους «αμοιβαίους δασμούς» που επέβαλε νωρίτερα φέτος ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.