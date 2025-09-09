Η-asml-επενδύει-στη-mistral-ai:-Γαλλικό-«αντίπαλο-δέος»-για-την-openai

Η γαλλική Mistral AI, η πλέον ανερχόμενη ευρωπαϊκή startup τεχνητής νοημοσύνης, αποτιμάται πλέον στα 11,7 δισ. ευρώ (13,8 δισ. δολάρια) μετά από νέο γύρο χρηματοδότησης Series C, στον οποίο ηγέτης ήταν ο ολλανδικός κολοσσός κατασκευής εξοπλισμού μικροτσίπ ASML.

Η ASML επένδυσε 1,3 δισ. ευρώ σε σύνολο 1,7 δισ. ευρώ, αποκτώντας μερίδιο 11% στη Mistral AI. Στον γύρο συμμετείχαν επίσης οι Nvidia, DST Global, Andreessen Horowitz, Bpifrance, General Catalyst, Index Ventures και Lightspeed.

Διπλασιασμός αποτίμησης σε έναν χρόνο

Ο νέος γύρος χρηματοδότησης υπερδιπλασίασε την αποτίμηση της Mistral σε σχέση με τον προηγούμενο, των 600 εκατ. ευρώ το 2023, όταν η εταιρεία είχε εκτιμηθεί στα 5,8 δισ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή υπογραμμίζει την αδιάκοπη ροή κεφαλαίων που κατευθύνονται παγκοσμίως στον τομέα της ΤΝ.

Η Mistral, που ιδρύθηκε μόλις πριν από δύο χρόνια, θεωρείται το ευρωπαϊκό αντίπαλο δέος της OpenAI του Σαμ Άλτμαν, έχοντας αναπτύξει μεγάλα γλωσσικά μοντέλα για εφαρμογές όπως chatbots και συστήματα αυτόματης λογικής. Στο Λονδίνο Tech Week, ο CEO Άρθουρ Μενς είχε ανακοινώσει ότι η εταιρεία ετοιμάζει το πρώτο μοντέλο «reasoning», σχεδιασμένο να διαπρέπει στα μαθηματικά και στον προγραμματισμό.

Ανάγκη για ευρωπαϊκή αυτονομία

Η ASML, κορυφαίος παγκοσμίως κατασκευαστής μηχανών λιθογραφίας για την παραγωγή προηγμένων μικροτσίπ, χαρακτήρισε τη συμφωνία «πρωτοποριακή συνεργασία». Η συμμετοχή της δίνει στη Mistral πρόσβαση σε κρίσιμη τεχνογνωσία και μειώνει την εξάρτησή της από τη Σίλικον Βάλεϊ, τη στιγμή που η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει μεγαλύτερη αυτονομία στον στρατηγικό τομέα της ΤΝ, ειδικά υπό τις πιέσεις από τις εμπορικές πολιτικές των ΗΠΑ.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, ο οικονομικός διευθυντής της ASML, Ρότζερ Ντάσεν, θα ενταχθεί στο στρατηγικό συμβούλιο της Mistral. Η επένδυση τοποθετεί την ASML μεταξύ των κορυφαίων μετόχων της εταιρείας και σηματοδοτεί μια προσπάθεια να δημιουργηθεί ένας ευρωπαϊκός πόλος ισχύος στην τεχνητή νοημοσύνη, απέναντι σε αμερικανικούς και κινεζικούς κολοσσούς.