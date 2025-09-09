Η-general-electric-καταργεί-600-θέσεις-στον-τομέα-της-ενέργειας-στην-Ευρώπη

Οι απολύσεις, αφορούν τις υποστηρικτικές λειτουργίες, συμπεριλαμβανομένων των ανθρώπινων πόρων, της διαχείρισης έργων, των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και των ελέγχων ποιότητας.

Στην περικοπή 600 θέσεων εργασίας στην Ευρώπη πρόκειται να προχωρήσει η GE Vernova, η εταιρεία που διαχειρίζεται τις δραστηριότητες του αμερικανικού ομίλου General Electric στον τομέα της ενέργειας, εκ των οποίων οι 120 στη Γαλλία.

Όπως μεταδίδει το γαλλικό μέσο Le Figaro, η διοίκηση δεν προχωρά σε σχέδιο διατήρησης θέσεων εργασίας (PSE), αλλά σε συλλογική διακοπή με τον Christophe Carignano, πρόεδρο εργατικού σωματείου να εκτιμά ότι «σκοπός της κίνησης είναι να προχωρήσει πολύ γρήγορα.

Οι απολύσεις, αφορούν τις υποστηρικτικές λειτουργίες, συμπεριλαμβανομένων των ανθρώπινων πόρων, της διαχείρισης έργων, των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και των ελέγχων ποιότητας. Αυτή τη στιγμή GE Vernova απασχολεί 25.000 άτομα στην Ευρώπη.

«Όταν καταρτίζουμε σχέδια αναδιάρθρωσης, τα αποστέλλουμε κατά προτεραιότητα στους υπαλλήλους μας και στους εκπροσώπους τους».

Στη Γαλλία, η εταιρεία απασχολεί 8.000 υπαλλήλους, εκ των οποίων σχεδόν 1.300 στο Μπελφόρ, στον τομέα των αεριοστροβίλων (GE EPF). Μέχρι το 2024, η GE Vernova είχε ήδη καταργήσει 740 θέσεις εργασίας στην Ευρώπη, στον τομέα των υπεράκτιων ανεμογεννητριών.