Η-general-electric-καταργεί-600-θέσεις-στον-τομέα-της-ενέργειας-στην-Ευρώπη

Η GE Vernova, η οποία «τρέχει» τις δραστηριότητες του αμερικανικού ομίλου General Electric στον τομέα της ενέργειας, θα καταργήσει 600 θέσεις εργασίας στην Ευρώπη, εκ των οποίων 120 στη Γαλλία.

Η διοίκηση δεν προχωρά σε σχέδιο διατήρησης θέσεων εργασίας (PSE), αλλά σε συλλογική σύμβαση καταγγελίας της σύμβασης, με τα γαλλικά συνδικάτα να θεωρούν πως οι απολύσεις θα γίνουν σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Σε ερώτηση του AFP, o όμιλος περιορίστηκε να δηλώσει: «Όταν καταρτίζουμε σχέδια αναδιάρθρωσης, κοινοποιούμε αυτά τα σχέδια κατά προτεραιότητα στους υπαλλήλους μας και στους εκπροσώπους τους». Στη Γαλλία, η εταιρεία απασχολεί 8.000 υπαλλήλους, εκ των οποίων περίπου 1.300 στο Belfort, στον τομέα των αεριοστροβίλων (GE EPF).

Το 2024, η GE Vernova είχε ήδη καταργήσει 740 θέσεις εργασίας στην Ευρώπη, στον τομέα των υπεράκτιων ανεμογεννητριών.

Με πληροφορίες από Le Figaro