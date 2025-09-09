Η Nasdaq επενδύει 50 εκατ. δολ. στο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων Gemini

Η Gemini Space Station που ίδρυσαν οι δισεκατομμυριούχοι Τάιλερ και Κάμερον Γουίνκλβος, εξασφάλισε μια επένδυση 50 εκατομμυρίων δολαρίων από τη Nasdaq Inc., την ώρα που προχωρά με τα σχέδιά της για εισαγωγή στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης αυτή την εβδομάδα, όπως αναφέρει το Reuters επικαλούμενο δύο άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

Η Gemini, η οποία θα μπορούσε να συγκεντρώσει έως και 317 εκατομμύρια δολάρια στην αρχική δημόσια προσφορά, σχεδιάζει να διαθέσει στην αγορά 16,7 εκατομμύρια μετοχές προς 17 έως 19 δολάρια η καθεμία. Η μετοχή αναμένεται να ξεκινήσει να διαπραγματεύεται την Παρασκευή, σύμφωνα με το Reuters.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, οι θεσμικοί πελάτες της Nasdaq θα μπορούν να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες φύλαξης και staking της Gemini, ενώ οι πελάτες του ανταλλακτηρίου crypto θα έχουν πρόσβαση στην πλατφόρμα της Nasdaq για διαχείριση και παρακολούθηση των συναλλαγών.

Η Gemini αναμένει να διαπραγματευτεί στο Nasdaq την Παρασκευή με τίτλο μετοχής “GEMI”.

Τα σχέδια της εταιρείας υπόκεινται στις συνθήκες της αγοράς και ενδέχεται να αλλάξουν, ανέφεραν οι πηγές στο Reuters. Η εισαγωγή του Gemini θα το καταστήσει το τρίτο εισηγμένο στη Wall Street ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων μετά το Bullish και το Coinbase.

Το Gemini είναι από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες συναλλαγών κρυπτονομισμάτων των ΗΠΑ με βάση τον όγκο συναλλαγών, σύμφωνα με τον πάροχο δεδομένων Kaiko. Κατέχει 21 δισεκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία και έχει χειριστεί 285 δισεκατομμύρια δολάρια σε όγκο συναλλαγών.