Κώτσηρας: Τα μέτρα της ΔΕΘ έχουν μια εσωτερική δομή – Στόχος να φτάσουν σε κάθε πολίτη

Στην εξειδίκευση των μέτρων που ανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ, αλλά και τις εξελίξεις στην Γαλλία, αναφέρθηκε ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Γιώργος Κώτσηρας, σε τηλεοπτική του συνέντευξη.

Αναφορικά με τις εξελίξεις στην Γαλλία ο κ. Κώτσηρας αναφέρθηκε στη σημαντικότητα της πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας σε μια χώρα, σημειώνοντας ότι οι δυο αυτές έννοιες είναι αλληλένδετες.

«Προφανώς, όταν μια μεγάλη χώρα με σημαντική οικονομία, με σημαντικό γεωστρατηγικό αποτύπωμα, δοκιμάζεται πολιτικά και οικονομικά, κανέναν δεν θα αφήσει ανεπηρέαστο. Και βλέπουμε επίσης πόσο σημαντικό είναι σε σύνθετες περιόδους γεωστρατηγικές, γεωπολιτικής, οικονομικής αναταραχής, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι δεν ζούμε σε μια περίοδο αυτή όλα αυτά τα χρόνια, η οποία είναι ουδέτερη. Το πόσο σημαντικό είναι μια χώρα, η οποία πέρασε μια πολύ δύσκολη 10ετία, όπως η δικιά μας η χώρα, με οικονομικά, με οικονομικές κρίσεις μετέπειτα, με τον κορονοϊό να έχει τα δύο βασικά δεδομένα τα οποία μπορούν να μας διασφαλίζουν μια ομαλή πολιτική και οικονομική συμπεριφορά, δηλαδή την πολιτική σταθερότητα, η οποία έχει σημαντική συνεισφορά και στην οικονομική σταθερότητα», τόνισε ο υφυπουργός Οικονομικών.

Σημείωσε δε, «μιλάμε για μια χώρα η οποία έχει πολύ σημαντική θέση στο παγκόσμιο γίγνεσθαι, με παραδοσιακές δομές δημοκρατίας και πολιτικής και πολιτικών διεργασιών, αντιλαμβανόμαστε πόσο σύνθετα είναι τα πράγματα. Και δεν είναι μόνο στη Γαλλία. Βλέπουμε ότι γενικότερα υπάρχουν αυτή τη στιγμή σε πολλά σημεία της υφηλίου και σε πολλά σημεία, τα οποία η πολιτική τους συμπεριφορά επηρεάζει και τις υπόλοιπες χώρες».

Αναφορικά με την παρουσίαση των μέτρων που ανήγγειλε ο Πρωθυπουργός στην ΔΕΘ, ο κ. Κώτσηρας ανέφερε ότι η χθεσινή παρουσίαση των μέτρων και η συνολική μεταρρύθμιση φορολογική που γίνεται έχει μια πολύ σημαντική εσωτερική δομή και δεν είναι αποσπασματικά, σημειώντας ότι έχει μια συγκεκριμένη κατεύθυνση και στόχευση, που είναι οι οικογένειες, οι νέοι και όλοι οι φορολογούμενοι να έχουν οφέλη από αυτή τη μεταρρύθμιση.

Αναφορικά με τα μέτρα που αφορούν στους νέους ο κ. υφυπουργός σημείωσε «οι νέοι είναι μια πολύ σημαντική κατηγορία, η οποία δεν μπορούσε να μας αφήσει ανεπηρέαστους. Γιατί από εκεί ξεκινάνε όλα. Μπορείς να βοηθήσεις έναν νέο συμπολίτη μας να μπει στην αγορά εργασίας με πιο ομαλό τρόπο και για αυτό το λόγο για τις ηλικίες μέχρι 25 ετών υπάρχει ο μηδενικός συντελεστής για τις ηλικίες από 26 μέχρι 30 πέφτει στο 9% για εισοδήματα από 10 μέχρι 20.000. Αυτό είναι μια σημαντική βοήθεια, γιατί βοηθάει ένα νέο άνθρωπο ο οποίος ξεκινάει την καριέρα του».

Ως προς τα μέτρα που αφορούν στις νέες μητέρες, ο κ. Κώτσηρας ανέφερε «στο ίδιο πλαίσιο και της στήριξης της οικογένειας, προβλέφθηκε και αναφέρθηκε χθες στην παρουσίαση ότι οι νέες μητέρες για το έτος γέννησης και τα δύο επόμενα χρόνια θα εξαιρούνται του τεκμηρίου διαβίωσης».

Ο Γιώργος Κώτσηρας τόνισε ότι τα μέτρα έχουν εσωτερική αλληλουχία.

«Οι ελεύθεροι επαγγελματίες μητέρες είναι μία κίνηση, η οποία αφορά και θα αφορά ένα σημαντικό αριθμό οριζόντιο […] Στο ελεύθερο επάγγελμα, αν μία γυναίκα κληθεί να υπηρετήσει καθημερινά αυτή την πολύ συγκινητική κατάσταση της μητρότητας και ότι αυτό συνεπάγεται για την καθημερινότητά της, είναι λογικό ότι αυτό επηρεάζει και την εργασιακή της κατάσταση. Οπότε αυτό είναι ένα μέτρο επίσης συνδεδεμένο με την κεντρική στόχευση Νέοι οικογένεια. Θέλω να πω ότι όλα αυτά έχουν μια εσωτερική αλληλουχία. Δεν είναι μέτρα τα οποία είναι αποσπασματικά και σε ότι αφορά στα τεκμήρια διαβίωσης, πράγματι επιλύεται, μια χρόνια κατάσταση που έπρεπε να διορθωθεί. Τα οριζόντια τεκμήρια με τον τρόπο που ήταν διαμορφωμένα, ήταν μιας άλλης εποχής, μιας άλλης περιόδου», σημείωσε.

Σε σε ότι έχει να κάνει με τα ακίνητα, ο κ. Κώτσηρας ανέφερε ότι μειώνεται 30% με βάση τον σημερινό δείκτη αντικειμενικής δαπάνης, δηλαδή από τον σημερινό δείκτη πάμε 30% κάτω, δίνοντας ως παράδειγμα ότι για 80 τετραγωνικά ακίνητο έχουμε μείωση περίπου στα 1.000 ευρώ προς τα κάτω και τονίζοντας ότι ό, τι υπήρχε σήμερα στα ακίνητα θα είναι 30% κάτω.

Αναφορικά με τα αυτοκίνητα, ο υφυπουργός Οικονομικών, σημείωσε ότι ο μέχρι σήμερα τρόπος υπολογισμού ήταν βάσει του κυβισμού, ενώ πλέον ακόμα και τα τέλη κυκλοφορίας πλέον έχουν αλλάξει τρόπο υπολογισμού και θα γίνεται με βάση τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και θα υπάρχει μια κλιμάκωση από 1 έως 22 γραμμάρια διοξειδίου του άνθρακα ως βάση και θα προστίθεται.

«Πρακτικά ο στόχος είναι να μπορέσουμε για όλα τα αυτοκίνητα να έχουμε μία ανάλογη μεταχείριση, φορολογική […] δηλαδή να έρθει ένας εξορθολογισμός, δεν σημαίνει ότι αν έχεις ένα νέο αυτοκίνητο ή ένα παλιό αυτοκίνητο, η απόκλιση της καθημερινής καταβολής χρημάτων για να το συντηρήσεις είναι πολύ διαφορετικό. Πρέπει να υπάρξει ένας εξορθολογισμός. Αυτό το κάνουμε με αυτή τη διαδικασία», ανέφερε.

Πρόσθεσε δε, «Μειώνονται τα τεκμήρια σημαντικά και επίσης στέλνουμε και ένα μήνυμα ότι όσο προχωράμε σε μία φορολογική συμπεριφορά και από το κράτος και από τους πολίτες πιο κοντά στην αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, μπορούμε και μειώνουμε διατάξεις και προβλέψεις, οι οποίες έχουν πιο οριζόντια χαρακτηριστικά. Όλα αυτά έχουν μια εσωτερική στόχευση να μπορέσεις να φτάσει η ωφέλεια των μέτρων που ανακοινώθηκαν σε κάθε Έλληνα πολίτη είτε ξεχωριστό».

Όσον αφορά την μείωσει του ΕΝΦΙΑ στους μικρούς οικισμούς, και την κριτική που δέχτηκαν από την αντιπολίτευση ότι είναι ενδεχομένως άδικο να έχει την ίδια έκπτωση ένα μικρό χωριό, σε μικρό μικρό νησί, με μεγάλα τουριστικά νησιά όπως η Πάρος και η Μύκονο, ο κ. Κώτσηρας εξήγησε «Εδώ πάμε να πιάσουμε τον πολύ μεγάλο όγκο των χωριών και των οικισμών στην Ελλάδα, την κύρια κατοικία, η οποία θα εντοπίζεται ώστε να στηριχθούν οι συμπολίτες μας που βρίσκονται στην Περιφέρεια. Διότι ήταν ένα αίτημα πολλών ετών να μπορέσει να υπάρξει μία διευκόλυνση αυτής της κατάστασης που υπάρχουν στην ελληνική περιφέρεια. Γι αυτό το λόγο μειώνεται στο 50% και μετά απαλλάσσονται από τον ΕΝΦΙΑ και αυτό έρχεται σε συνδυασμό και σε συνάρτηση και σε αλληλουχία και με την πρόβλεψη που κάναμε, ώστε το τεκμαρτό εισόδημα πάλι σε οικισμούς μέχρι 1500 κατοίκους και δημοτικές κοινότητες, όπως ήταν μέχρι πρότινος, να έχουν 50% μείωση στο τεκμαρτό εισόδημα. Αυτά η λογική τους, όπως και η λογική για το μειωμένο ΦΠΑ στα νησιά που έχουμε προβλέψει, είναι να ενισχύσουμε την οικιστική και την επιχειρηματική καθημερινότητα των ανθρώπων της περιφέρειας».

Αναφορικά με τον Έβρο, ο κ. Κώτσηρας ανέφερε ότι ο νομός έχει τύχει μιας πολύ σημαντικής ενίσχυσης από την ελληνική κυβέρνηση, τονίζοντας ότι έχουν υπάρξει πάρα πολλές παρεμβάσεις όλο αυτό το χρονικό διάστημα, στοχευμένες στον Έβρο και σε συνέχεια αυτής της προσπάθειας που γίνεται για τον ακριτικό Έβρο, εντάχθηκε και η πρόβλεψη και για τα ακριτικά μας νησιά.

«Κάνουμε μια προσπάθεια να στηρίξουμε με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα και την Περιφέρεια και τους ακρίτες και τους ανθρώπους που μένουν και δραστηριοποιούνται πραγματικά εκεί. Προφανώς θα γίνονται οι κατάλληλοι έλεγχοι, ώστε να δούμε όλα αυτά πως θα αποδώσουν στην καθημερινότητα και στην οικονομική διαχείριση», σημείωσε ο υφυπουργός.

Κληθείς να σχολιάσει σημερινό δημοσίευμα της Εφημερίδας των Συντακτών, που αφορά τον ΕΝΦΙΑ και τον ΦΠΑ, ο κ. Κώτσηρας σημείωσε «βλέπουμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ συνεχώς επαναφέρει ένα θέμα το οποίο γνωρίζει και το ίδιο το κόμμα ότι δεν έχει αντιστοίχιση αυτό που θέτει με την πραγματικότητα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η ευρωπαϊκή πολιτική σε σχέση με τη φορολογία δεν υποχρεώνει τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν συγκεκριμένους συντελεστές. Προαιρετικά δίνει σε κάποιες περιπτώσεις δυνατότητες οι οποίες είναι αντικείμενο της εθνικής φορολογικής πολιτικής. Σε ότι έχει να κάνει με την ενσωμάτωση που αναφέρεται στις ανακοινώσεις του, το υποχρεωτικό σκέλος της οδηγίας, που αφορά άλλα ζητήματα, έχει ενσωματωθεί στην εθνική νομοθεσία, οπότε δεν τίθεται ζήτημα παραπομπής της Ελλάδας σε Ευρωπαϊκό δικαστήριο καταδίκης της για το θέμα της μείωσης ΦΠΑ σε συγκεκριμένα αγαθά και σε συγκεκριμένα προϊόντα.

Αυτό κάνει, αν μου επιτρέπεται να το πω, πολιτική στρεψοδικία, προσπαθώντας να παραπλανήσει τους πολίτες και την κοινή γνώμη που μη μπορώντας ο ΣΥΡΙΖΑ να ανταπεξέλθει πολιτικά στην σημαντική οικονομική πρόοδο που υπήρξε επί δικής μας διακυβέρνησης και Κυριάκου Μητσοτάκη σε σχέση με την αντικειμενικά κάκιστη διαχείριση που έγινε το 2005 – 2019 και μη έχοντας επιχειρήματα για την οικονομική πολιτική, παρά μόνο κάποιες κάποια πυροτεχνήματα, επαναφέρει ένα θέμα που ξέρουν και οι ίδιοι ότι δεν ισχύει αυτό, προκειμένου να μπορέσουν να επηρεάσουν τους πολίτες σε επιχειρηματολογία»

«Εμείς θα συνεχίσουμε όλο το επόμενο διάστημα, μέχρι το τέλος της εντολής μας, ο ελληνικός λαός να κάνουμε και να εφαρμόζουμε την πολιτική που ξεκινήσαμε στην αρχή μείωση φόρων, μείωση βαρών, πάταξη φοροδιαφυγής, στήριξη του κάθε Έλληνα

Εάν η αντιπολίτευση νομίζει ότι με πυροτεχνήματα ή με αποσπασματικές μαξιμαλιστικές προτάσεις αντανακλά στις ανάγκες της καθημερινότητας του πολίτη, ξέρετε πολύ καλά ότι το απέδειξε το 2015 – 2019 με τις κλειστές τράπεζες, με την υπερφορολόγηση και εν τέλει την πολιτική καταδίκη από τους πολίτες για αυτούς ακριβώς τους λόγους», κατέληξε ο υφυπουργός.