Με 10 βόμβες το αεροπορικό χτύπημα του Ισραήλ στην Ντόχα: Έξι οι νεκροί, αλλά επέζησε η ηγεσία της Χαμάς – Σε «άβολη θέση» ήρθε ο Τραμπ

Με δέκα μαχητικά αεροσκάφη, η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία εξαπέλυσε το απόγευμα της Τρίτης μια στοχευμένη αεροπορική επιδρομή στην Ντόχα του Κατάρ, πλήττοντας ένα κτίριο όπου συνεδρίαζε η ηγεσία της Χαμάς. Το χτύπημα δεν σκότωσε κανένα ηγετικό μέλος της οργάνωσης, ωστόσο υπήρξαν έξι νεκροί, σύμφωνα με την Χαμάς.

Η επιχείρηση, που έλαβε την κωδική ονομασία «Σύνοδος της Φωτιάς», περιλάμβανε τουλάχιστον δέκα βόμβες και υποστηρίχθηκε από εναέριους ανεφοδιασμούς κατά την πτήση προς και από τον στόχο. Όπως μεταδίδουν οι Times of Israel, τα πλήγματα εστιάστηκαν σε συγκεκριμένο κτίριο στην Ντόχα, όπου είχε συγκληθεί σύσκεψη ανώτερων στελεχών της Χαμάς.

Πάντως, όπως δήλωσε και ο Λευκός Οίκος, η συγκεκριμένη επίθεση έφερε σε άβολη θέση τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος διαβεβαίωσε τον Εμίρη του Κατάρ πως κάτι ανάλογο δεν θα ξανασυμβεί.

Reported footage of the Israeli airstrike that targeted Hamas’ leadership in Doha today. pic.twitter.com/vm0E4fepjZ — Joe Truzman (@JoeTruzman) September 9, 2025

Δείτε τον χάρτη από το σημείο όπου έγινε η επίθεση

Πρόκειται για την πρώτη φορά στην ιστορία που το Κατάρ δέχεται επίθεση από ξένη δύναμη μετά την ανεξαρτησία του το 1971. Το εμιράτο του Κόλπου, που αποτελούσε βρετανικό προτεκτοράτο από το 1916, δεν είχε ποτέ στο παρελθόν δεχτεί άμεση στρατιωτική επίθεση στο έδαφός του — ακόμη και κατά τον Πόλεμο του Κόλπου (1990–1991), όταν συμμετείχε στρατιωτικά κατά του Ιράκ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Κατάρ φιλοξενεί την αεροπορική βάση Αλ Ουντέιντ, τη μεγαλύτερη αμερικανική στρατιωτική εγκατάσταση στη Μέση Ανατολή, όπου βρίσκεται και το περιφερειακό αρχηγείο της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ.

Οι νεκροί της επίθεσης

Η Χαμάς με ανακοίνωσή της ανέφερε πως τα ηγετικά στελέχη της επέζησαν από την ισραηλινή επίθεση, ωστόσο έξι άτομα σκοτώθηκαν και μεταξύ αυτών είναι ο Χουμάμ Αλ-Χάγια, γιος του βασικού διαπραγματευτή της οργάνωσης, Χαλίλ αλ-Χάγια.

Επίσης, νεκρός είναι ο Τζιχάντ Λαμπάντ, διευθυντής του γραφείου του αλ-Χάγια, όπως και οι Αμπντουλάχ Αμπντούλ Γουαχίντ, Μοάμεν Χασούνα, Αχμέντ αλ-Μαμλούκ και ο δεκανέας Μπαντρ Σαάντ Μοχάμεντ αλ-Χουμαΐντί, μέλος των δυνάμεων εσωτερικής ασφάλειας του Κατάρ.

צביקה מור, אביו של איתן שחטוף בעזה: “בטוח שהיום אני קרוב הרבה יותר לחבק את הבן שלי. גאה כאזרח ישראלי בכוחות הביטחון על הביצוע המדויק”#משדר_מיוחד@amirivgi pic.twitter.com/5KF3kx9wxM — C14 (@C14_news) September 9, 2025

Νετανιάχου: Το πλήγμα στην ηγεσία της Χαμάς μπορεί να οδηγήσει στο τέλος του πολέμου

Το πλήγμα στην ηγεσία της Χαμάς θα μπορούσε να οδηγήσει στο τέλος του πολέμου στη Γάζα, υποστήριξε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, μιλώντας σε εκδήλωση που οργάνωσε η πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ιερουσαλήμ.

Ο Νετανιάχου είπε ότι η εποχή που οι «τρομοκράτες ηγέτες» έμεναν ατιμώρητοι έχουν τελειώσει. «Τελείωσε η εποχή που οι τρομοκράτες ηγέτες μπορούν να απολαύσουν κάποιου είδους ασυλία (…) Δεν θα επιτρέψω να υπάρξει τέτοιου είδους ασυλία», είπε.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός επανέλαβε ότι το Ισραήλ ενήργησε «εντελώς ανεξάρτητα» και ότι η σημερινή αεροπορική επίθεση στην Ντόχα του Κατάρ «μπορεί να ανοίξει μια πόρτα για τον τερματισμό του πολέμου». Πρόσθεσε ότι διέταξε την επιχείρηση «για να κλείσουμε τους λογαριασμούς μας με τους δολοφόνους και να διασφαλίσουμε τη μελλοντική ασφάλεια των πολιτών του Ισραήλ».

Τραμπ: Το να βομβαρδίζεις μονομερώς το Κατάρ, δεν προωθεί τους στόχους ούτε του Ισραήλ, ούτε των ΗΠΑ

O πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μίλησε με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό και με τον ηγέτη του Κατάρ μετά τα ισραηλινά πλήγματα στην Ντόχα σήμερα, δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου κάνοντας λόγο για «έναν μονομερή βομβαρδισμό σε κυρίαρχο κράτος» που έφερε σε δύσκολη θέση τον Ρεπουμπλικάνο πρόεδρο.

Μετά την επίθεση, ο Τραμπ μίλησε με τον Νετανιάχου, ο οποίος του είπε ότι θέλει να γίνει γρήγορα ειρήνη.

Μιλώντας στη συνέχεια με τον εμίρη του Κατάρ, τον Σεΐχη Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ Θάνι, ο Αμερικανός πρόεδρος τον διαβεβαίωσε ότι τέτοιο πράγμα δεν θα ξανασυμβεί στο έδαφος της χώρας του.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο Κάρολαϊν Λέβιτ, ο Λευκός Οίκος ενημερώθηκε από το Πεντάγωνο ότι το Ισραήλ θα εξαπέλυε επίθεση στη Χαμάς στο Κατάρ σήμερα το πρωί. Ο Τραμπ ανέθεσε στον κορυφαίο σύμβουλό του, τον ειδικό απεσταλμένο του Στιβ Γουίτκοφ να ενημερώσει τους Καταριανούς για την επικείμενη επίθεση.

«Το να βομβαρδίζεις μονομερώς το Κατάρ, ένα κυρίαρχο κράτος και στενό σύμμαχο των ΗΠΑ που εργάζεται σκληρά, με θάρρος και ρισκάρει για να διαπραγματευτεί την ειρήνη, δεν προωθεί τους στόχους ούτε του Ισραήλ, ούτε της Αμερικής», υπογράμμισε η Λέβιτ.

Η τοποθεσία που επελέγη για το πλήγμα έφερε σε «πολύ άβολη θέση» τον Τραμπ, πρόσθεσε, σημειώνοντας ωστόσο ότι «η εξόντωση της Χαμάς είναι ένας σημαντικός στόχος.

Το Κατάρ λέει ότι δεν ενημερώθηκε εκ των προτέρων αλλά την ώρα της επίθεσης

Ο Ντόναλντ Τραμπ μπορεί να ανέφερε ότι ενημέρωσε το Κατάρ πριν την επίθεση του Ισραήλ στην Ντόχα, ωστόσο ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του εμιράτου, Μάτζεντ Αλ Ανσάρι, ανέφερε ότι αυτό δεν συνέβη.

Οι καταριανές αρχές, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του ΥΠΕΞ έλαβαν ένα τηλεφώνημα από «Αμερικανούς αξιωματούχους» ενώ ακουγόταν ήδη στην πόλη ο ήχος των εκρήξεων.