Μητσοτάκης: Μειώνουμε φόρους και αυξάνουμε τους μισθούς – Κάθε χρόνο το αναπτυξιακό πλεόνασμα θα επιστρέφεται στην κοινωνία με τρόπο δίκαιο

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε, επίσης, στην «έμφαση που δίνουμε στα παιδιά καθώς όσο περισσότερα τα παιδιά τόσο μεγαλύτερη η φορολογική ελάφρυνση» και στη «σημαντική παρέμβαση στη νεολαία».

«Είναι επιλογή της κυβέρνησης να διοχετεύσει τον δημοσιονομικό χώρο από το πλεόνασμα της ανάπτυξης και την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής» συνέχισε ο πρωθυπουργός κάνοντας λόγο για μια « πολύ τολμηρή φορολογική μεταρρύθμιση με έναν στόχο: μειώνουμε φόρους, αυξάνουμε μισθούς με διαφορετικό τρόπο».

Ξεκινώντας την τοποθέτησή του, ο κ. Μητσοτάκης είπε στον κ. Τασούλα ότι «στη ΔΕΘ είχα την ευκαιρία να περιγράψω ένα πρόγραμμα παρεμβάσεων για τη στήριξη της κοινωνίας απέναντι στην ακρίβεια».

«Το κυριότερο είναι ότι αυτά τα μέτρα προέρχονται από τις δυνατότητές μας και όχι από την επιθυμία να γίνουμε αρεστοί» πρόσθεσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Από την πλευρά του ο κ. Τασούλας σχολίασε «ευτυχώς η οικονομία επιτρέπει τέτοια ανοίγματα» κάνοντας ειδική αναφορά στην ανάγκη πολιτικής σταθερότητας.

Όπως είπε, μεταξύ άλλων, «είμαστε στην ευχάριστη θέση να μπορούμε να μειώνουμε φόρους και να αυξάνουμε δαπάνες. Η προσδοκία είναι κάθε χρόνο το αναπτυξιακό πλεόνασμα να επιστρέφεται στην κοινωνία με τρόπο δίκαιο και με σεβασμό στους δημοσιονομικούς κανόνες».

Στην «πολύ τολμηρή φορολογική μεταρρύθμιση» που ανακοινώθηκε από τη ΔΕΘ και έχει στόχο «μειώνουμε φόρους, αυξάνουμε μισθούς» αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνάντηση που είχε το πρωί της Τρίτης με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα.

Στάθηκε, ακόμα, «στις πρωτοβουλίες για την ελληνική περιφέρεια με την κατάργηση του ΕΝΦΙΑ σε όλα τα χωριά με κάτω από 1.500 κατοίκους. Είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε για τη στήριξη της περιφέρειας» αλλά και στην «πολύ σημαντική παρέμβαση της μείωσης του ΦΠΑ στα ακριτικά νησιά. Θυμίζω ότι με την σχετική κοινοτική οδηγία το κάναμε αρχικά για τα 5 νησιά που σήκωσαν το βάρος του μεταναστευτικού»

«Είμαστε στην ευχάριστη θέση να μπορούμε να μειώνουμε φόρους και να αυξάνουμε δαπάνες. Είναι επιστέγασμα της οικονομικής πολιτικής. Η προσδοκία είναι κάθε χρόνο το αναπτυξιακό πλεόνασμα να επιστρέφεται στην κοινωνία με τρόπο δίκαιο και με σεβασμό στους δημοσιονομικούς κανόνες» συμπλήρωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Αφού, τέλος, σημείωσε ότι «οι αυξήσεις θα φανούν από την 1η Ιανουαρίου 2026», υπενθύμισε ότι «έχουμε ανακοινώσει ήδη μέτρα 1,5 δισ. που θα φανούν από τον Νοέμβριο».

Οι δηλώσεις Τασούλα

«Εάν η οικονομία δεν είχε τέτοια επιτυχία, θα έπρεπε να είμαστε πιο συγκρατημένοι. Ευτυχώς η οικονομία επιτρέπει αυτά τα ανοίγματα» είπε από την πλευρά του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Όπως είπε «το πακέτο παροχών αποτελεί απόδειξη της επιτυχίας της οικονομίας και της δημοσιονομικής πειθαρχίας ώστε η χώρα να μην μπει σε περιπέτειες όπως στο παρελθόν».

Με αφορμή, δε, ότι «σαν σήμερα το 1951 είχαμε εκλογές στην Ελλάδα που δεν έδωσαν σταθερότητα και αυτοδυναμία ενώ η ανάπτυξη ξεκίνησε μετά το 1952 οπότε είχαμε αυτοδύναμες κυβερνήσεις και η Ελλάδα έφυγε από την λογική της Ψωροκώσταινας», ο κ. Τασούλας τόνισε ότι «έχει σημασία η πολιτική σταθερότητα και στο σημείο αυτό να πω ότι αυτή είναι μια αξίωση συνταγματικής περιοπής, Στο άρθρο 41 του Συντάγματος περιλαμβάνεται η δυνατότητα του Προέδρου της Δημοκρατίας να διαλύσει τη Βουλή αν καταψηφιστούν δύο κυβερνήσεις και δεν εξασφαλίζεται η πολιτική σταθερότητα».

«Το κυριότερο είναι ότι αυτά τα μέτρα προέρχονται από τις δυνατότητές μας και όχι από την επιθυμία να γίνουμε αρεστοί» κατέληξε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Όλος ο διάλογος Μητσοτάκη-Τασούλα

Κωνσταντίνος Τασούλας: Καλημέρα, κύριε Πρόεδρε, καλή εβδομάδα.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα. Να πω καλό φθινόπωρο.

Κωνσταντίνος Τασούλας: Καλό αποκαλόκαιρο, έτσι λέγεται, για να μην ξεχάσουμε τη λέξη καλοκαίρι και μας έρθει δύσκολα.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Ναι, νομίζω δεν είμαστε ψυχολογικά έτοιμοι να πούμε καλό φθινόπωρο.

Κωνσταντίνος Τασούλας: Ακριβώς, οι λέξεις υπηρετούν την ψυχολογία.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Όπως γνωρίζετε, επίσημα ο πολιτικός χρόνος ξεκινά με τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και είχα την ευκαιρία τόσο στην ομιλία όσο και στη συνέντευξη να περιγράψω ένα πλαίσιο πολύ τολμηρών παρεμβάσεων, οι οποίες αποσκοπούν, κ. Πρόεδρε, στη στήριξη της ελληνικής κοινωνίας απέναντι στο μεγάλο πρόβλημα της ακρίβειας.

Και η επιλογή της κυβέρνησης ήταν να διοχετεύσουμε τον δημοσιονομικό χώρο ο οποίος δημιουργήθηκε από το πλεόνασμα της ανάπτυξης και της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής, με έναν διαφορετικό, πιο στοχευμένο τρόπο, και να προβούμε ουσιαστικά σε μια πολύ τολμηρή φορολογική μεταρρύθμιση, η οποία έχει έναν κεντρικό σκοπό: μειώνουμε φόρους, αυξάνουμε καθαρούς μισθούς.

Αλλά το κάνουμε με έναν διαφορετικό τρόπο από ό,τι συνέβαινε στο παρελθόν, δίνοντας πολύ μεγαλύτερη έμφαση στις οικογένειες με παιδιά: όσο περισσότερα παιδιά έχει μια οικογένεια, τόσο μεγαλύτερη η φορολογική ελάφρυνση, άρα τόσο μεγαλύτερος και ο καθαρός μισθός του νοικοκυριού.

Κάνουμε μια πολύ στοχευμένη και σημαντική παρέμβαση όσον αφορά στη νεολαία. Θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι οποιοσδήποτε νέος κάτω των 25 εργάζεται και έχει εισόδημα έως 20.000 ευρώ, ουσιαστικά δεν θα πληρώνει καθόλου φόρο, ενώ για τους νέους από 25 έως 30 ο φορολογικός συντελεστής πέφτει από το 22% στο 9%. Μιλάμε για σημαντικές ελαφρύνσεις, σημαντικές αυξήσεις στους καθαρούς μισθούς στους νέους συμπολίτες μας οι οποίοι εργάζονται.

Και βέβαια, θέλω να σταθώ και ιδιαίτερα σε μία πρωτοβουλία που είμαι σίγουρος ότι κι εσείς θα αναγνωρίσετε τη μεγάλη εθνική της σημασία, που αφορά τη στήριξη της ελληνικής περιφέρειας και την απόφασή μας εντός διετίας να καταργηθεί, να μηδενιστεί ουσιαστικά ο ΕΝΦΙΑ για την πρώτη κατοικία σε όλα τα ελληνικά χωριά.

Μιλάμε για παραπάνω από 12.000 χωριά και οικισμούς που θα ωφεληθούν από αυτή τη ρύθμιση. Είναι το ελάχιστο το οποίο μπορούμε να κάνουμε για να στηρίξουμε την ελληνική περιφέρεια, για να κρατήσουμε τους πολίτες στην ελληνική περιφέρεια, αλλά, γιατί όχι, να ενθαρρύνουμε και περισσότερους συμπολίτες μας να φύγουν από τα αστικά κέντρα, να κατοικήσουν και να εργαστούν στην ελληνική περιφέρεια.

Και βέβαια, πολύ σημαντική είναι και η παρέμβασή μας η οποία αφορά τη μείωση του ΦΠΑ στα ακριτικά μας νησιά. Θέλω να θυμίσω ότι βάσει της σχετικής Οδηγίας αυτή τη δυνατότητα την έχουμε μόνο για τα νησιά. Επιλέξαμε σε πρώτη φάση να το κάνουμε για τα ακριτικά μας νησιά από τη Σαμοθράκη μέχρι το Καστελόριζο. Νομίζω ότι είναι και μία ελάχιστη ανταπόδοση στους νησιώτες μας, τους ακρίτες μας του Ανατολικού Αιγαίου, οι οποίοι βρίσκονται στα εξωτερικά σύνορα όχι μόνο της πατρίδας μας, αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οπότε, εν κατακλείδι, είμαστε στην ευχάριστη κατάσταση σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες να μπορούμε να μειώνουμε φόρους και να αυξάνουμε δαπάνες και νομίζω ότι αυτό είναι και το επιστέγασμα μιας συνετής οικονομικής πολιτικής, η οποία θα έχει και βάθος και συνέχεια.

Προφανώς, στον οικονομικό μας σχεδιασμό, η προσδοκία μας είναι κάθε χρόνο να μπορούμε αυτό το αναπτυξιακό πλεόνασμα, πάντα σε συμμόρφωση με τους ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς κανόνες, να το επιστρέφουμε στην κοινωνία με τρόπο δίκαιο, όπως ακριβώς κάνουμε και για το 2026.

Οι συμπολίτες μας θα δουν αυτές τις αυξήσεις στους καθαρούς τους μισθούς από τον Ιανουάριο του 2026, από την πρώτη τους μισθοδοσία.

Και βέβαια, να τελειώσω λέγοντας ότι, δεν πρέπει να ξεχνάμε, έχουμε ήδη ανακοινώσει 1,5 δισ. μέτρα στήριξης της κοινωνίας από τον περασμένο Μάιο. Τον Νοέμβριο που μας έρχεται οι χαμηλοσυνταξιούχοι θα δουν 250 ευρώ στον λογαριασμό τους, μόνιμη στήριξη πια, η οποία ξεκινάει από φέτος, αλλά και οι ενοικιαστές θα δουν να τους επιστρέφεται ένα ολόκληρο ενοίκιο, ως ένα μέτρο στήριξης απέναντι στη στεγαστική κρίση, η οποία πλήττει πρωτίστως τους συμπολίτες μας οι οποίοι δεν έχουν δική τους κατοικία και αναγκάζονται να νοικιάσουν σπίτι.

Κωνσταντίνος Τασούλας: Κύριε Πρόεδρε, παρακολούθησα κι εγώ, όπως όλοι οι πολίτες, τις ανακοινώσεις σας στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και όπως πολύ σωστά είπατε με την Έκθεση Θεσσαλονίκης, τη δική σας παρουσία και των Αρχηγών της Αντιπολιτεύσεως που αρχίζουν από την Τετάρτη και μετά, ουσιαστικά μπαίνουμε στο νέο έτος της πολιτικής διεργασίας μετά την ανάπαυλα του Αυγούστου και δεν σας κρύβω πως ήταν τέτοια η ανάγκη να ακουστούν μέτρα ανακουφιστικά και για τη νεολαία και για τους συνταξιούχους και για τους πολύτεκνους και για τις τάξεις τις οποίες επισημάνατε, που κι εγώ, ο οποίος θα είμαι την Πέμπτη στην Κάλυμνο και στις 13 του μηνός στο Καστελλόριζο για την επέτειο της απελευθέρωσής του, θα έχω την πληροφορία και την ενημέρωση και το νέο της μείωσης του ΦΠΑ κατά 30% σε αυτά τα νησιά, που ήδη το υποδέχονται με μεγάλη ικανοποίηση.

Κύριε Πρόεδρε, ο υπ’ αριθμόν ένα αντίπαλος της κοινωνίας αυτή τη στιγμή, είναι η ακρίβεια. Και όπως κι εσείς επισημάνατε, τα εργαλεία αντιμετώπισης της ακρίβειας πρέπει να είναι σταθερά, πρέπει να είναι μόνιμα και πρέπει να αντέχουν στη διάρκεια του χρόνου. Και κυρίως πρέπει να προέρχονται από μία οικονομία η οποία είναι δυνατόν να τα υποστεί. Εάν η οικονομία μας δεν είχε σημειώσει αυτές τις επιδόσεις, ως προς το πλεόνασμά της και ως προς τον δημοσιονομικό χώρο, οφείλω να πω, καίτοι αυτό δεν είναι τόσο συμπαθητικό, ότι θα έπρεπε να είμαστε περισσότερο συγκρατημένοι. Ευτυχώς, οι επιτυχίες και η πορεία της οικονομίας επιτρέπουν αυτά τα ανοίγματα και φαίνεται πως με αυτό το ποσόν, το οποίο εκτιμάται ότι είναι γύρω στο 1,76 δισεκατομμύρια ευρώ των παροχών, είτε θετικών παροχών είτε μέσω μειώσεως φορολογίας, έχουμε απόδειξη της καλής πορείας της οικονομίας και κυρίως απόδειξη της πειθαρχίας της δημοσιονομικής, η οποία χωρίς να είναι κάτι το συναρπαστικό, ως έκφραση, εντούτοις εξασφαλίζει τη χώρα από το να μην περιέλθει πάλι στις περιπέτειες του παρελθόντος.

Κύριε Πρόεδρε σήμερα είναι μια επέτειος όχι γνωστή, θα έλεγα θα ήταν ίσως αδιάφορη εάν δεν συνδέεται με όσα μου είπατε και με τη λέξη σταθερότητα. Σαν σήμερα το 1951 είχαμε εκλογές στην Ελλάδα. Και θα μου πείτε τι σημασία έχουν οι εκλογές του 1951. Στην Ελλάδα, μετά την κατοχή, μετά τον εμφύλιο, είχαμε μια περίοδο πολιτικής αστάθειας η οποία τέλειωσε το 1952. Οι εκλογές του 1951 δεν έδωσαν σταθερότητα, δεν έδωσαν αυτοδυναμία και είναι εντυπωσιακό να σκεφτεί κανείς ότι η οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας άρχισε μετά τις εκλογές του 1952 οπότε και είχαμε αυτοδύναμες κυβερνήσεις. Και αυτό ξεκίνησε με την υποτίμηση της δραχμής και με άλλα μέτρα αναπτυξιακά, με ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς, με πλεονάσματα, με μια λέξη με το νοικοκύρεμα της οικονομίας. Και η Ελλάδα ξέφυγε από τη μοίρα της Ψωροκώσταινας. Άρα δεν είναι μόνο η δημοσιονομική σταθερότητα, την οποία βλέπω πως περιποιείστε και φροντίζετε ως κόρη οφθαλμού, και καλά κάνετε, είναι και η πολιτική σταθερότητα η οποία έχει μια σημασία.

Και στο σημείο αυτό θα ήθελα να πω πως δεν είναι μόνο ένα είδος πολιτικού αναγνώσματος ή πολιτικής επιδίωξης η πολιτική σταθερότητα, είναι και μια αξίωση συνταγματικής περιωπής. Στο άρθρο 41 του Συντάγματος και στις αρμοδιότητες του Προέδρου της Δημοκρατίας, περιλαμβάνεται και η δυνατότητα να διαλύσει τη Βουλή αν καταψηφιστούν δύο κυβερνήσεις και δεν εξασφαλίζεται πολιτική σταθερότητα.

Συνεπώς, υπάρχουν μέτρα τα οποία μας παραθέσατε μόλις τώρα και το κυριότερο είναι πως αυτά τα μέτρα προέρχονται από τις δυνατότητές μας και όχι από την επιθυμία μας να γίνουμε αρεστοί ή από την επιθυμία μας να μπούμε σε μια περιπέτεια η οποία θα ανακούφιζε πρόσκαιρα κάποιες περισσότερες ανάγκες αλλά θα υπονόμευε ακριβώς αυτή την πορεία.

Γιατί μην ξεχνάμε, δεν είναι μόνο η αντιμετώπιση των πληγών της χρεοκοπίας και της δεκαετούς οικονομικής κρίσης, είναι και η ανάγκη μέρος του πλεονάσματος να πάει στην εξόφληση του χρέους μας, το οποίο μπορεί να μην έχει άμεση σχέση με την καθημερινότητα του πολίτη αλλά έχει σχέση με την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό, με τις επενδύσεις και με την αξιοπιστία μας. Συνεπώς παρακολουθήσαμε με πολύ ενδιαφέρον τις ανακοινώσεις σας και περιμένουμε με το ίδιο ενδιαφέρον και τις ανακοινώσεις των άλλων Αρχηγών των κομμάτων, οι οποίες από αύριο και μετά θα ξεδιπλωθούν, ώστε να δοθεί το σύνθημα και το εναρκτήριο λάκτισμα της νέας πολιτικής περιόδου.