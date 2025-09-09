Μικρή-κάμψη-κερδών-στα-92,2-εκατ.-για-το-ΔΑΑ-το-πρώτο-εξάμηνο

H εταιρεία «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.» (RIC: AIAr.AT, -: AIA.GA, ATHEX: ΔΑΑ), εφεξής «Εταιρεία» ή «ΔΑΑ», ανακοινώνει σήμερα τα οικονομικά αποτελέσματα για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2025, τα οποία καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

Κύρια Σημεία

Η επιβατική κίνηση το 1ο εξάμηνο του 2025 ανήλθε σε 15,1 εκατ. επιβάτες, αυξημένη 7,6% σε σχέση με το 1ο εξάμηνο του 2024. Τα συνολικά έσοδα και λοιπά εισοδήματα αυξήθηκαν κατά 5,0% σε 308,2 εκατ. ευρώ το 1ο εξάμηνο του 2025, κυρίως λόγω της αύξησης της επιβατικής κίνησης και της αναπροσαρμογής των τελών αεροδρομίου σύμφωνα με το ρυθμιστικό πλαίσιο, καθώς και της ισχυρής επίδοσης των εμπορικών δραστηριοτήτων.

και Δείκτη Καθαρού Χρέους προς Προσαρμοσμένο EBITDA (Τελευταίων Δώδεκα Μηνών) ύψους 1,8x. Το Πρόγραμμα Επέκτασης του Αεροδρομίου προχωρά βάσει χρονοδιαγράμματος με την έναρξη κατασκευής του πολυώροφου χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων (MSP) και του νέου βορειοδυτικού χώρου στάθμευσης αεροσκαφών (NWA), κατόπιν ανάθεσης μέσω διεθνούς διαγωνισμού. Περαιτέρω, ολοκληρώνεται η Γενική Μελέτη για την επέκταση του Κεντρικού Αεροσταθμού (MTB) και του Δορυφορικού Αεροσταθμού (STB), ενώ ο κατασκευαστικός διαγωνισμός βρίσκεται σε εξέλιξη υιοθετώντας την προσέγγιση «Πρώιμης Συμμετοχής Εργολάβου» (Early Contractor Involvement).

Οι προοπτικές

Oι κυριότεροι παράγοντες που στηρίζουν τη ζήτηση για ταξίδια στην Ελλάδα εξακολουθούν να είναι ισχυροί, συμβάλλοντας στη διατήρηση θετικής προοπτικής, σημειώνει η διοίκηση. Η Εταιρεία διατηρεί αμετάβλητη την εκτίμησή της όσον αφορά στην επιβατική κίνηση, η οποία αναμένεται να κινηθεί με μεσαίο μονοψήφιο ποσοστιαίο ρυθμό ανάπτυξης το 2025, με σταδιακή προσαρμογή σε χαμηλότερα μονοψήφια ποσοστά σε μεσομακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Οι πρωτοβουλίες μας στο μάρκετινγκ και στην ανάπτυξη της αεροπορικής αγοράς συνεχίζουν να εστιάζουν στη διατήρηση αυτής της δυναμικής, ενισχύοντας τις συνεργασίες με τις αεροπορικές εταιρείες και επεκτείνοντας περαιτέρω τις συνδέσεις της Αθήνας, με έμφαση σε προορισμούς υψηλής αγοραστικής δύναμης και μεγάλων αποστάσεων. Καθώς προχωράμε με τα έργα επέκτασης του Αεροδρομίου, παραμένουμε απολύτως δεσμευμένοι στα υψηλότερα πρότυπα ασφάλειας και υπηρεσιών, μέσα από αυστηρά συγκροτημένο επιχειρησιακό σχεδιασμό.

Για το 2025, τα έσοδα από τις Αεροπορικές Δραστηριότητες θα αντικατοπτρίζουν τις επικαιροποιημένες χρεώσεις μετά την ετήσια διαδικασία διαβούλευσης. Τα έσοδα ανά επιβάτη από τις Αεροπορικές Χρεώσεις αναπροσαρμόζονται λόγω της σταδιακής εξάντλησης του Μεταφερόμενου Ποσού (μη ανακτήσιμα κόστη ή μη πραγματοποιηθέντα κέρδη που μεταφέρονται από προηγούμενα έτη).

Κατά συνέπεια, η ετήσια κερδοφορία από τις Αεροπορικές Δραστηριότητες θα ευθυγραμμιστεί με το 15% Απόδοσης επί του Κεφαλαίου Αεροπορικών Δραστηριοτήτων, που ενισχύεται με την εφαρμογή του πολυετούς προγράμματος αύξησης κεφαλαίου μέσω της Επανεπένδυσης Μερίσματος (Scrip Dividend Program).

Στον τομέα των Μη Αεροπορικών Δραστηριοτήτων, η πρόβλεψη της Εταιρείας παραμένει αμετάβλητη, με την απόδοση ανά επιβάτη να εκτιμάται ότι θα παραμείνει σταθερή συνολικά για το 2025. Ωστόσο, μεσοπρόθεσμα, τα έσοδα ανά επιβάτη θα αντιμετωπίσουν πίεση, εξαιτίας των περιορισμών στους διαθέσιμους εμπορικούς χώρους, κατά την περίοδο των κατασκευαστικών εργασιών, οι οποίοι θα αποκαθίστανται σταδιακά, καθώς τα νέα εμπορικά τμήματα του Προγράμματος Επέκτασης Αεροδρομίου θα τίθενται σε λειτουργία.

Σύμφωνα με τις υφιστάμενες προβλέψεις, τα έσοδα από τις υπηρεσίες στάθμευσης οχημάτων για το 2025 αναμένεται να επηρεαστούν σε μέτριο βαθμό σε συνέχεια της έναρξης των εργασιών κατασκευής του πολυώροφου χώρου στάθμευσης τον Ιούλιο του 2025. Ωστόσο, αυτή η επίπτωση θα μετριαστεί εν μέρει μέσω στοχευμένων δράσεων, όπως η επέκταση των υπαίθριων χώρων στάθμευσης στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις.

Παρότι εξακολουθούμε να στοχεύουμε σε περιθώρια Προσαρμοσμένου EBITDA άνω του 60% σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα – προβλέπεται μια μεταβατική περίοδος ενός έως δύο ετών, κατά την οποία τα περιθώρια ενδέχεται να περιοριστούν προσωρινά κατά περίπου 100 μονάδες βάσης.

Παραμένουμε προσηλωμένοι σε επενδύσεις που αφορούν στη λειτουργία μας, με στόχο τη διατήρηση του υψηλότερου δυνατού επιπέδου εξυπηρέτησης. Η στρατηγική αυτή, όπως είναι φυσικό, περιορίζει την περαιτέρω βελτίωση του λειτουργικού κόστους ανά επιβάτη (εξαιρουμένου του μεταβλητού τμήματος της Αμοιβής για τη Χορήγηση Δικαιωμάτων).

Οι εξαιρετικές επιδόσεις που καταγράφηκαν το 2024 σε επίπεδο επιβατικής κίνησης και οικονομικών αποτελεσμάτων οδήγησαν σε ταχύτερη από το αναμενόμενο ανάλωση του Μεταφερόμενου Ποσού. Ως αποτέλεσμα, το περιθώριο Προσαρμοσμένου EBITDA αναμένεται να περιοριστεί ελαφρώς σε σχέση με τα επίπεδα του 2024.

Παρά τη βραχυπρόθεσμη αυτή πίεση, η Εταιρεία διατηρεί την εκτίμησή της ότι τα καθαρά κέρδη για τα έτη 2025 και 2026 θα παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα, περί τα €200 εκατ. ετησίως, με στήριξη τόσο από το όφελος από το εναπομείναν Μεταφερόμενο Ποσό, όσο και από τις ενισχυμένες αποδόσεις από την αύξηση του Κεφαλαίου Αεροπορικών Δραστηριοτήτων.

Με το Πρόγραμμα Επέκτασης του Αεροδρομίου να προχωρά σύμφωνα με τον προγραμματισμό, διατηρούμε την πρόβλεψή μας για την πραγματοποίηση ποσοστού 50% του συνόλου των κεφαλαιουχικών επενδύσεων έως το τέλος του 2028 και του υπόλοιπου ποσού έως το τέλος του 2032.

*Τα αναλυτικά αποτελέσματα εξαμήνου του ΔΑΑ, δημοσιεύονται στη δεξιά στήλη “Συνοδευτικό Υλικό”.