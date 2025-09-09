Μπελέρης- Eυρωκοινοβούλιο: Τα θαλάσσια σύνορα Ελλάδας και Ε.Ε. δεν πρέπει να αμφισβητούνται

Το «πρόσφατο ανησυχητικό περιστατικό που έλαβε χώρα στο Θρακικό Πέλαγος», ανέδειξε ο ευρωβουλευτής της ΝΔ και του ΕΛΚ, Φρέντης Μπελέρης με παρέμβαση του στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπως σημειώνεται σε ανακοίνωσή του.

«Εκεί, Έλληνες αλιείς δέχθηκαν απειλές, απόπειρες εμβολισμού, ακόμη και πυροβολισμούς από τουρκικά αλιευτικά σκάφη», όπως τόνισε, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, με τίτλο: «Να αποδείξουμε ότι η Ένωσή μας δεν είναι ανοχύρωτη πολιτεία – Τα θαλάσσια σύνορα Ελλάδας και ΕΕ δεν πρέπει να αμφισβητούνται».

Ο κ. Μπελέρης υπογράμμισε ότι «δεν πρόκειται απλώς για μια απαράδεκτη πράξη εκφοβισμού απέναντι σε εργαζόμενους της θάλασσας. Πρόκειται για ανοιχτή και επικίνδυνη πρόκληση απέναντι στην ασφάλεια και τη νομιμότητα στα θαλάσσια σύνορα της Ένωσης», τονίζοντας ότι «η παρουσία των Ελλήνων ψαράδων στο Αιγαίο δεν είναι απλώς μια επαγγελματική δραστηριότητα, είναι πράξη καθημερινής υπεράσπισης της εθνικής κυριαρχίας. Είναι θεμέλιο ζωής και συνοχής για τις παραμεθόριες περιοχές μας».

«Ως Ευρώπη, λοιπόν, ειδικά από τη στιγμή που η Τουρκία δεν φαίνεται διατεθειμένη να καταπολεμήσει τέτοια φαινόμενα, οφείλουμε έμπρακτα να δείξουμε σε όλους ότι η Ένωσή μας δεν είναι ανοχύρωτη πολιτεία. Τα θαλάσσια σύνορα της Ελλάδας είναι τα ανατολικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτά τα σύνορα ούτε απειλούνται, ούτε αμφισβητούνται», κατέληξε ο κ. Μπελέρης.

- ΑΠΕ – ΜΠΕ

