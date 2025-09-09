Ντάιμον-(jpmorgan):-Η-οικονομία-των-ΗΠΑ-«αποδυναμώνεται»

«Νομίζω ότι η οικονομία αποδυναμώνεται», δήλωσε ο Ντάιμον, στον απόηχο της έκθεσης με τα αναθεωρημένα στοιχεία για την απασχόληση. «Είτε οδεύει προς την ύφεση είτε απλώς αποδυναμώνεται, δεν ξέρω» τόνισε.

Η σημερινή έκθεση του Υπουργείο Εργασίας των ΗΠΑ με την ετήσια καταγραφή της απασχόλησης επιβεβαιώνει ότι η οικονομία της χώρας επιβραδύνεται, δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της JP Morgan, Τζέιμι Ντάιμον,

Σύμφωνα με τις ετήσιες αναθεωρήσεις των δεδομένων μισθοδοσίας εκτός γεωργίας για τις θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν από την 1η Απριλίου 2024 μέχρι τις 31 Μαρτίου 2025, έδειξαν μείωση 911.000 από τις αρχικές εκτιμήσεις, οι μισές απ’ όσες είχαν αναφερθεί αρχικά. Σε μηνιαία βάση, αυτό σημαίνει ότι κατά μέσο όρο οι νέες θέσεις εργασίας ήταν λιγότερες κατά 76.000 απ’ όσο ανέφερε η στατιστική υπηρεσία.

Πριν από την αναθεώρηση, η αμερικανική κυβέρνηση εκτιμούσε ότι κατά το διάστημα αυτό δημιουργήθηκαν 1,8 εκατομμύρια θέσεις εργασίας.

Ο Ντάιμον δήλωσε ότι, ως η μεγαλύτερη τράπεζα των ΗΠΑ με βάση τα περιουσιακά στοιχεία, η JPMorgan γνωρίζει ένα φάσμα δεδομένων σχετικά με τους καταναλωτές, τις εταιρείες και το παγκόσμιο εμπόριο.

«Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί παράγοντες στην οικονομία αυτή τη στιγμή», δήλωσε ο Ντάιμον, επικαλούμενος της καταναλωτικής υποχώρησης και της εταιρικής κερδοφορίες που παραμένει ισχυρή. «Πρέπει απλώς να περιμένουμε να δούμε πως θα εξελιχθεί» ανέφερε.

Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ «πιθανώς» θα μειώσει το βασικό επιτόκιο σε μια επερχόμενη συνεδρίαση, αν και αυτό μπορεί «να μην αποδειχθεί σημαντικό για την οικονομία», δήλωσε ο Ντάιμον.