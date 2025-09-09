Οι-υποψήφιες-περιοχές-για-νέο-μπλόκο-στα-airbnb

Σενάρια για τις περιοχές που μπορεί να μπουν στο στόχαστρο της κυβέρνησης σε ότι αφορά την επέκταση της απαγόρευσης για νέα Airbnb πυροδότησαν οι δηλώσεις του πρωθυπουργού το σαββατοκύριακο στη Θεσσαλονίκη.

Μπορεί τα σκληρά μέτρα που ζητούν κατά καιρούς για τη ρύθμιση των βραχυχρόνιων μισθώσεων και την εξίσωσή τους με τον ξενοδοχειακό κλάδο να μην εισακούστηκαν, ωστόσο, ο πρωθυπουργός αν μη τι άλλο τους έδωσε ένα «μικρό τυράκι», αναφερόμενος σε ενδεχόμενη επέκταση των περιορισμών που ισχύουν στα τρία διαμερίσματα του κέντρου της Αθήνας.

Και αυτό διότι, όπως είπε, στο πλαίσιο της καθιερωμένης συνέντευξης Τύπου της ΔΕΘ, «μέχρι στιγμής ο περιορισμός στις νέες βραχυχρόνιες μισθώσεις στο κέντρο της Αθήνας αποδίδει».

Τόνισε, δε, πως αν κάτι τέτοιο επαληθευτεί, τότε έπεται συνέχεια: «Είμαι ανοιχτός να επεκτείνω τέτοιους περιορισμούς και σε άλλες πόλεις ή και σε τουριστικούς προορισμούς, όπου υπάρχει μεγάλη πίεση για στέγη», είπε χαρακτηριστικά.

Το βασικό σενάριο προβλέπει την επέκταση των περιορισμών σε τέσσερις περιοχές ακόμη: στη Θεσσαλονίκη, στη Χαλκιδική, στην Πάρο και στη Σαντορίνη.

Βέβαια, το εάν θα προκριθεί το συγκεκριμένο σενάριο και πότε αυτοί οι περιορισμοί θα τεθούν σε εφαρμογή -δεδομένου ότι ακόμη δεν έχουν ενεργοποιηθεί οι νέες προδιαγραφές λειτουργίας και ασφάλειας για τα καταλύματα που παραχωρούνται με όρους βραχυχρόνιας μίσθωσης-, μένει να φανεί.

Το μόνο σίγουρο είναι πως οι κλίνες των βραχυχρόνιων μισθώσεων πλέον ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο, τη στιγμή που ο αριθμός των κλινών των ξενοδοχείων ήταν 894.854 για το 2024.