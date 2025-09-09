«Ο Merc ήταν πάντα ήρωας, η αγάπη του θα μας συντροφεύει» – Το αντίο της οικογένειας του σέρφερ που κατασπάραξε καρχαρίας στο Σίδνεϊ

Ο Mercury Psillakis έχασε τη ζωή του το Σάββατο το πρωί όταν δέχθηκε επίθεση καρχαρία ενώ έκανε σέρφινγκ με φίλους στο Dee Why, στις βόρειες παραλίες του Σίδνεϊ. Ο θάνατος του 57χρονου βύθισε στη θλίψη την οικογένεια και τους φίλους του.

Η σύζυγος του Mercury, Maria, η κόρη τους Freedom και άλλοι συγγενείς μοιράστηκαν μια συγκινητική δήλωση μέσω της Αστυνομίας της Νέας Νότιας Ουαλίας το απόγευμα της Τρίτης. «Ο Merc ήταν βαθιά αγαπητός από όλους όσους τον γνωρίζουν. Ήταν η αδελφή ψυχή της Maria, ο καλύτερος φίλος μας και ο πιο στοργικός πατέρας για την Freedom, την κόρη του για την οποία ήταν τόσο περήφανος. Η σχέση τους ήταν εξαιρετική και πάντα έβαζε την οικογένειά του πάνω από όλα. Η οικογένειά του ήταν τα πάντα για αυτόν», αναφέρει η δήλωση σύμφωνα με την Daily Mail.

«Είναι πολύ δύσκολο να γράψουμε αυτή τη δήλωση, δεν υπάρχουν λόγια που να μπορούν να περιγράψουν τον καταπληκτικό, όμορφο και γεμάτο χιούμορ άνθρωπο που ήταν – όλοι το ένιωθαν αυτό. Υπάρχουν τόσα πολλά να πούμε, αλλά είναι αδύνατο να τον περιγράψουμε σε μια δήλωση», συμπληρώνει η ανακοίνωση.

Η οικογένεια μοιράστηκε νέες φωτογραφίες του Mercury όπου αγκαλιάζει την κόρη του και μία που είναι με τη σύζυγό του. Η οικογένεια Psillakis είπε ότι ήταν «αδύνατο να μην αγαπήσεις» τον σέρφερ που είχε μια ενέργεια που ήταν «εξαιρετική και σε μαγνήτιζε».

«Όταν κάτι τον ενδιέφερε, αφιερωνόταν πλήρως σε αυτό, ξεχωρίζοντας με πάθος και προσήλωση. Είχε πολλά χόμπι – απέκτησε μαύρη ζώνη στο ταε κβον ντο, ταξίδευε σε μακρινά μέρη για να κάνει σέρφινγκ και περνούσε ατελείωτες ώρες με την οικογένειά του, φροντίζοντας να νιώθουν πάντα ότι τους εκτιμά και τους αγαπά», συνεχίζει η δήλωση.

«Ο Merc είχε επίσης μεγάλη πάθος για σπάνιους φοίνικες, κάτι που του χάρισε το παρατσούκλι “the germinator” – άλλα μέλη της κοινότητας των φοινικόδεντρων έλεγαν χαριτολογώντας ότι θα μπορούσε να βλαστήσει ακόμα και μια πέτρα – μια αναφορά στην εξαιρετική του ικανότητα να δίνει ζωή ακόμα και στους πιο απίθανους σπόρους», σύμφωνα με την οικογένεια.

Ευχαρίστησαν επίσης όσους βοήθησαν να μεταφέρουν τον Mercury στην ακτή μετά τον τραυματισμό του. «Το Σάββατο, ο Merc έσωσε τους φίλους του στο σερφ, προειδοποιώντας τους για τον καρχαρία που βρισκόταν κοντά. Ήταν ενήμερος για τους κινδύνους του ωκεανού και, παρόλο που αγαπούσε το σερφ, ήταν πάντα προσεκτικός για την ασφάλειά του», δήλωσαν.

«Δυστυχώς, αυτό ήταν ένα τραγικό και αναπόφευκτο δυστύχημα. Είμαστε αιώνια ευγνώμονες στους άνδρες που έδειξαν ανιδιοτέλεια και θάρρος, σώζοντας τον Merc από τα κύματα, και προσευχόμαστε να λάβουν την υποστήριξη που χρειάζονται. Θέλουμε επίσης να ευχαριστήσουμε τον Life Saving Club, τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και την αστυνομία που παρείχαν πολύτιμη καθοδήγηση και υποστήριξη κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Η υποστήριξή σας δεν θα ξεχαστεί ποτέ. Ο Merc ήταν και θα είναι πάντα ένας ήρωας, ένας στοργικός και αφοσιωμένος σύζυγος, πατέρας και οικογενειάρχης που μπορούσε να αντιμετωπίσει με χιούμορ κάθε κατάσταση. Είμαστε συντετριμμένοι από αυτή την απώλεια, αλλά θα κουβαλάμε για πάντα το πνεύμα, την ενέργεια και τη χαρά του στις καρδιές μας», καταλήγει η οικογένεια στη δήλωση.